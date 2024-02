Janssen recibe la opinión positiva del CHMP para CARVYKTI®▼ (ciltacabtagén autoleucel; cilta-cel) para el tratamiento en líneas más tempranas de mieloma múltiple en recaída y refractario

Los resultados del estudio de fase 3 CARTITUDE-4, que respaldaron la recomendación del CHMP, demostraron que cilta-cel podría ofrecer un beneficio significativo a los pacientes en líneas de tratamiento más tempranas1



La mayoría de los pacientes con mieloma múltiple recaen tras los tratamientos estándar actuales y siguen necesitando opciones terapéuticas adicionales en fases más tempranas de la enfermedad1

BEERSE, BÉLGICA, Feb. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen Pharmaceutical Companies de Johnson & Johnson ha anunciado hoy que el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha recomendado la aprobación de una variante de tipo II para CARVYKTI®▼ (ciltacabtagén autoleucel; cilta-cel) para el tratamiento más precoz del mieloma múltiple en recaída y refractario (MMRR). La indicación recomendada para cilta-cel consiste en el tratamiento de pacientes adultos con MMRR que hayan recibido al menos un tratamiento previo, incluyendo un agente inmunomodulador (IMiD) y un inhibidor del proteasoma (IP), hayan demostrado progresión de la enfermedad con el último tratamiento y sean refractarios a la lenalidomida.2 Cilta-cel es el primer tratamiento con linfocitos T con receptores quiméricos de antígenos (CAR-T) que ha recibido una opinión positiva del CHMP para el tratamiento de esta población de pacientes, ya desde después de la primera recaída. Cilta-cel es un innovador tratamiento CAR-T dirigido contra el antígeno de maduración de linfocitos B (BCMA),3,4 una proteína altamente expresada en las células del mieloma.5

«La resistencia precoz a los tratamientos estándar es cada vez más frecuente en pacientes con mieloma múltiple refractario a la lenalidomida, lo que pone de manifiesto la necesidad de nuevas opciones en una fase más temprana del tratamiento», declaró Edmond Chan, doctor en Cirugía e Investigación Médica, director principal y jefe del Área Terapéutica de Hematología para EMEA de Janssen-Cilag Limited, una empresa de Johnson & Johnson. «La recomendación de hoy del CHMP reconoce el potencial de cilta-cel para mejorar considerablemente los resultados de los pacientes aptos con mieloma múltiple en recaída y refractario, ya desde después de la primera recaída».

La recomendación de cilta-cel por parte del CHMP se basa en los datos del estudio CARTITUDE-4 ( NCT04181827 ), el primer estudio aleatorizado de fase 3 que evalúa la eficacia y el perfil de seguridad de cilta-cel frente a pomalidomida, bortezomib y dexametasona (PVd) o daratumumab, pomalidomida y dexametasona (DPd) en el tratamiento de pacientes con mieloma múltiple en recaída y refractario a la lenalidomida que hayan recibido entre una y tres líneas de tratamiento anteriores.2,6

«Estamos comprometidos con el desarrollo de cilta-cel y otras inmunoterapias, ya que nuestro objetivo es mejorar los resultados para los pacientes y redefinir el paradigma del tratamiento del mieloma múltiple», dijo Sen Zhuang, doctor en Medicina y vicepresidente de Investigación Clínica y Desarrollo de Johnson & Johnson Innovative Medicine. «El hito de hoy representa un importante paso adelante en el tratamiento de esta compleja enfermedad y en nuestro objetivo final de conseguir una cura algún día».

Cilta-cel está actualmente aprobado bajo autorización condicional de comercialización (ACC) para el tratamiento de adultos con MMRR tras tres líneas previas de tratamiento.3 La noticia positiva es que el CHMP ha recomendado ahora convertir la ACC en una autorización estándar de comercialización, ya que se han cumplido las obligaciones de la autorización condicional.2

Acerca de ciltacabtagén autoleucel (cilta-cel)

Cilta-cel recibió la autorización de comercialización condicional de la Comisión Europea en mayo de 2022 para el tratamiento de adultos con mieloma múltiple en recaída y refractario que han recibido al menos tres tratamientos previos, incluido un IMiD, un IP y un anticuerpo anti-CD38, y que han presentado progresión de la enfermedad con el último tratamiento.3,7 En febrero de 2022, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos aprobó cilta-cel para el tratamiento de adultos con mieloma múltiple en recaída y refractario después de cuatro o más líneas de tratamiento previas, incluido un IP, un IMiD y un anticuerpo monoclonal anti-CD38.8,9 Para acceder a un listado completo de acontecimientos adversos y a información sobre la posología, administración, contraindicaciones y otras precauciones al utilizar cilta-cel, consulte la ficha técnica (Summary of Product Characteristics).3 En consonancia con la normativa de la EMA para nuevos medicamentos y para aquellos a los que se les concede la aprobación condicional, cilta-cel está sujeto a monitorización adicional.3

Cilta-cel es una inmunoterapia de linfocitos T autógenos genéticamente modificados, dirigida a los antígenos de maduración de linfocitos B (BCMA), que implica reprogramar los linfocitos T propios del paciente con un transgén que codifica un receptor quimérico de antígenos (CAR) que identifica y elimina las células que expresan BCMA.10 BCMA se expresa principalmente en la superficie de las células de linaje B del mieloma múltiple maligno, así como en los linfocitos B de estadio avanzado y las células plasmáticas.11,12 La proteína CAR de cilta-cel cuenta con dos anticuerpos de ámbito único dirigidos a BCMA, diseñados para transmitir gran avidez contra el BCMA humano.10 Los linfocitos T CAR modificado expresan proteínas de fusión de los receptores de antígenos contra antígenos superficiales asociados con tumores y dominios de activación de linfocitos T y, al vincularse a las células que expresan BCMA, redirigen el efecto de los linfocitos T y aumentan la inmunovigilancia específica para el tumor.13

En diciembre de 2017, Janssen Biotech, Inc., una empresa de Johnson & Johnson, celebró un acuerdo de colaboración y licencia global con Legend Biotech USA, Inc. para desarrollar y comercializar cilta-cel.14

Acerca del mieloma múltiple

El mieloma múltiple es un cáncer hematológico incurable que afecta a un tipo de glóbulos blancos denominados células plasmáticas, que se encuentran en la médula ósea.15,16 En el mieloma múltiple, estas células plasmáticas malignas siguen proliferando, acumulándose en el organismo y desplazando a las células sanguíneas normales, además de provocar a menudo la degradación de los huesos y otras complicaciones graves.16 En la Unión Europea, se calcula que en 2022 se diagnosticó mieloma múltiple a más de 35 000 personas y fallecieron más de 22 700 pacientes.17 Si bien algunos pacientes con mieloma múltiple no presentan síntomas inicialmente, otros pueden tener síntomas frecuentes de la enfermedad, que pueden incluir fractura o dolor de huesos, anemia, cansancio, hipercalcemia, infecciones o insuficiencia renal.18

Acerca de Janssen Pharmaceutical Companies de Johnson & Johnson

En Janssen, estamos creando un futuro en el que la enfermedad sea cosa del pasado. Nosotros, Pharmaceutical Companies de Johnson & Johnson, trabajamos sin descanso para hacer de ese futuro una realidad para pacientes de todo el mundo, luchando contra la enfermedad con la ciencia, mejorando el acceso con ingenio y sanando la desesperanza con corazón. Nos centramos en áreas de la medicina donde podemos marcar la mayor diferencia: oncología, inmunología, neurociencia, medicina cardiovascular, hipertensión pulmonar y retina.19

Más información en www.janssen.com/emea . Síganos en www.linkedin.com/janssenEMEA para conocer las últimas novedades. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech, Inc. y Janssen Research & Development, LLC forman parte de Johnson & Johnson.

Precauciones relacionadas con declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene «declaraciones prospectivas», según la definición de la Ley de Reforma de Litigios Privados de 1995 sobre el desarrollo de productos y los beneficios potenciales y el impacto del tratamiento de cilta-cel. Se advierte al lector que no debe basarse en estas declaraciones prospectivas. Dichas proyecciones están basadas en las expectativas actuales de futuros eventos. Si los supuestos subyacentes resultan ser inexactos, o se materializan riesgos o incertidumbres conocidos o desconocidos, los resultados concretos pueden variar significativamente respecto de las expectativas y las proyecciones de Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech, Inc., Janssen Research & Development, LLC y/o Johnson & Johnson. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros: desafíos e incertidumbres inherentes a la investigación y el desarrollo de productos, incluida la incertidumbre de éxito clínico y de obtener aprobaciones regulatorias; incertidumbre de éxito comercial; competencia, incluidos avances tecnológicos, nuevos productos y patentes obtenidas por competidores; oposiciones a patentes; cambios en la conducta y los patrones de gasto de los compradores de productos y servicios de salud; cambios en las leyes y las normas vigentes, incluidas reformas globales del sistema de salud; y tendencias hacia la reducción de costes de salud. Una lista adicional y descripciones de estos riesgos, incertidumbres y otros factores pueden encontrarse en el Informe anual de Johnson & Johnson del Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el día 31 de diciembre de 2023, incluido en las secciones subtituladas «Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements» y «Item 1A. Risk Factors», y en los informes trimestrales posteriores de Johnson & Johnson del Formulario 10-Q y otros archivos en la Comisión de Valores y Bolsa. Hay copias de estas presentaciones disponibles por Internet en http://www.sec.gov/, http://www.jnj.com/ o previa solicitud a Johnson & Johnson. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech, Inc., Janssen Research & Development, LLC y Johnson & Johnson no se comprometen a actualizar proyecciones futuras como resultado de nueva información o de eventos o desarrollos futuros.

Referencias

1 San-Miguel J. et al. Cilta-cel or Standard Care in Lenalidomide-Refractory Multiple Myeloma. New England Journal of Medicine. 27 de julio, 2023; 389(4): 335-347.

2 Agencia Europea de Medicamentos. Meeting highlights from the Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) 19-22 February 2024. Disponible en: https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-committee-medicinal-products-human-use-chmp-19-22-february-2024 . Consultado por última vez en: febrero de 2024.

3 Agencia Europea de Medicamentos. CARVYKTI (Ciltacabtagén autoleucel) Resumen de las características del producto. Disponible en: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/carvykti-epar-product-information_en.pdf . Consultado por última vez en: febrero de 2024.

4 De Novellis D. et al. Innovative Anti-CD38 and Anti-BCMA Targeted Therapies in Multiple Myeloma: Mechanisms of Action and Resistance. International Journal of Molecular Sciences. 2023; 24: 645.

5 Novak A. J., Darce J. R. et al. Expression of BCMA, TACI, and BAFF-R in MM: a mechanism for growth and survival. Blood. 2004; 103: 689-694.

6 ClinicalTrials.gov. A Study Comparing JNJ-68284528, a CAR-T Therapy Directed Against B-cell Maturation Antigen (BCMA), Versus Pomalidomide, Bortezomib and Dexamethasone (PVd) or Daratumumab, Pomalidomide and Dexamethasone (DPd) in Participants With Relapsed and Lenalidomide-Refractory Multiple Myeloma (CARTITUDE-4). Disponible en: https://clinicaltrials.gov/study/NCT04181827 . Consultado por última vez en: febrero de 2024.

7 Janssen.com. European Commission Grants Conditional Approval of CARVYKTI® (Ciltacabtagene Autoleucel), Janssen’s First Cell Therapy, for the Treatment of Patients with Relapsed and Refractory Multiple Myeloma. Disponible en: https://www.janssen.com/emea/sites/www_janssen_com_emea/files/carvykti_ec_approval_press_release.pdf . Consultado por última vez en: febrero de 2024.

8 JnJ.com U.S. FDA Approves CARVYKTI™ (ciltacabtagene autoleucel), Janssen’s First Cell Therapy, a BCMA-Directed CAR-T Immunotherapy for the Treatment of Patients with Relapsed or Refractory Multiple Myeloma. Disponible en: https://www.jnj.com/u-s-fda-approves-carvykti-ciltacabtagene-autoleucel-janssens-first-cell-therapy-a-bcma-directed-car-t-immunotherapy-for-the-treatment-of-patients-with-relapsed-or-refractory-multiple-myeloma . Consultado por última vez en: febrero de 2024.

9 CARVYKTI® Prescribing Information. Horsham, PA: Janssen Biotech, Inc. Disponible en: https://www.fda.gov/media/156560/download . Consultado por última vez en: febrero de 2024.

10 Martin T. et al. Ciltacabtagene Autoleucel, an Anti–B-cell Maturation Antigen Chimeric Antigen Receptor T-Cell Therapy, for Relapsed/Refractory Multiple Myeloma: CARTITUDE-1 2-Year Follow-Up. Journal of Clinical Oncology. 2022; 41: 1265-1274.

11 Frerichs K. A. et al. Preclinical Activity of JNJ-7957, a Novel BCMA×CD3 Bispecific Antibody for the Treatment of Multiple Myeloma, Is Potentiated by Daratumumab. Clinical Cancer Research. 2020; 26(9): 2203-2215.

12 Cho S. F. et al. Targeting B Cell Maturation Antigen (BCMA) in Multiple Myeloma: Potential Uses of BCMA-Based Immunotherapy. Frontiers in Immunology. 2018; 10(9): 1821.

13 Tai Y. T. y Anderson K. C. Targeting B-cell maturation antigen in multiple myeloma. Immunotherapy. 2015; 7(11): 1187-1199.

14 JnJ.com Janssen Enters Worldwide Collaboration and License Agreement with Chinese Company Legend Biotech to Develop Investigational CAR-T Anti-Cancer Therapy. Disponible en: https://www.jnj.com/media-center/press-releases/janssen-enters-worldwide-collaboration-and-license-agreement-with-chinese-company-legend-biotech-to-develop-investigational-car-t-anti-cancer-therapy . Consultado por última vez en: febrero de 2024.

15 Abdi J. et al. Drug resistance in multiple myeloma: latest findings on molecular mechanisms. Oncotarget. 2013; 4(12): 2186-2207.

16 Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica. Multiple myeloma: introduction. Disponible en: https://www.cancer.net/cancer-types/multiple-myeloma/introduction . Consultado por última vez en: febrero de 2024.

17 Sistema Europeo de Información sobre el Cáncer (ECIS). Estimates of cancer incidence and mortality in 2022, by country. Multiple myeloma. Disponible en: https://ecis.jrc.ec.europa.eu/explorer.php?$0-0$1-All$2-All$4-1,2$3-51$6-0,85$5-2022,2022$7-7$CEstByCountry$X0_8-3$X0_19-AE27$X0_20-No$CEstBySexByCountry$X1_8-3$X1_19-AE27$X1_-1-1$CEstByIndiByCountry$X2_8-3$X2_19-AE27$X2_20-No$CEstRelative$X3_8-3$X3_9-AE27$X3_19-AE27$CEstByCountryTable$X4_19-AE27 . Consultado por última vez en: febrero de 2024.

18 Sociedad Estadounidense contra el Cáncer. Multiple myeloma: early detection, diagnosis and staging. Disponible en: https://www.cancer.org/content/dam/CRC/PDF/Public/8740.00.pdf . Consultado por última vez en: febrero de 2024.

19 Janssen.com. Janssen is now Johnson & Johnson Innovative Medicine. Disponible en: https://www.janssen.com/emea/johnson-johnson-innovative-medicine . Consultado por última vez en: febrero de 2024.

Febrero de 2024