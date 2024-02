Havila Kystruten AS: Regnskap for fjerde kvartal 2023

Sammendrag

Selskapet har gjennomført sitt første kvartal med full drift av alle fire skip. Inntektene utgjorde i fjerde kvartal MNOK 249. Som følge av sen avklaring på levering av de to siste skipene, er inntektssiden noe lavere enn om forhåndssalget hadde startet før.

Siste kvartal i 2023 endte med et gjennomsnittlig belegg for flåten på 60%, en gjennomsnittlig lugarrate (ACR) på NOK 3 100 og en utnyttelsesgrad på 1,8 per lugar.

Belegg og gjennomsnittspris per lugar er høyere enn fjerde kvartal 2022, men er noe lavere enn tredje kvartal som følge av lavere etterspørsel i høst- og vintermånedene. EBITDA var negativ med MNOK 33,2 i fjerde kvartal og MNOK 179 for hele året.

Driftskostnadene utgjør MNOK 283 i fjerde kvartal og er hovedsakelig ordinære driftskostnader for drift av fire skip.

Deler av driftskostnadene er knyttet til antall passasjerer, mens de største kostnadspostene ikke er vesentlig påvirket av belegg.

MNOK 18 gjelder ekstraordinære kostnader til markedsføring for å sikre forhåndssalget av de to siste skipene for siste kvartal i 2023 og første kvartal i 2024.

LNG-kostnadene har også vært noe høyere i perioden som følge av merkostnader for sikring av pris i markedet.

Resultat og balanse påvirkes vesentlig av svingninger i valutakurser, særlig av verdien av Norske kroner mot Euro siden skipsfinansieringen er i Euro.

Flåtens operasjonelle oppetid var 99,2% for fjerde kvartal og 99,5% for året totalt sett. Selskapets målsetning om mindre enn 75 gram matavfall per gjestedøgn er nådd for både fjerde kvartal (60 gram) og året totalt sett (54 gram).

Selskapet ser frem til 2024 som blir selskapets første år hvor alle fire skipene er i drift.

Interessen for Havila Kystruten øker stadig i både inn- og utland, og selskapet får positive tilbakemeldinger om produkt og konsept.

På bakgrunn av god trend i bestillingstall hvorav 65% er solgt for første kvartal og over 55% for 2024 totalt, forventes et gjennomsnittlig belegg i underkant av 80% for 2024.

Selskapet har i februar 2024 sikret en refinansiering av låneforfall på MEUR 50 i oktober 2024 ved opptak av tilsvarende finansiering fra Havila Holding AS, som løper til etter forfall på MEUR 255 i juli 2026. Det er videre gjort tilgjengelig en trekkfasilitet på MNOK 200 som gir selskapet finansiell fleksibilitet for å håndtere likviditetsmessige sesongsvingninger.

Resultat for fjerde kvartal

• Inntektene var totalt MNOK 249, hvorav MNOK 82 var inntekter fra Samferdselsdepartementet.

• Driftskostnader består av MNOK 38 i varekostnader, MNOK 86 i lønnskostnader og MNOK 159 i andre driftskostnader.

• Driftsresultat før avskrivning ble MNOK - 33.

• Avskrivninger var MNOK 54.

• Netto finansposter var MNOK - 195.

• Resultat før skatt ble MNOK - 282.

Resultat for 2023

• Inntektene var totalt MNOK 764, hvorav MNOK 216 var inntekter fra Samferdselsdepartementet.

• Driftskostnader består av MNOK 106 i varekostnader, MNOK 282 i lønnskostnader og MNOK 556 i andre driftskostnader. LNG, havnekostnader og salg og markedsføring er de største kostnadspostene innenfor andre driftskostnader, men også kostnader til juridiske rådgivere er betydelige frem til august.

• Driftsresultat før avskrivning ble MNOK - 180.

• Avskrivninger var MNOK 137.

• Netto finansposter var MNOK - 546, hvorav MNOK 35 er urealisert valutatap til finansieringen.

• Resultat før skatt ble MNOK - 863.

Balanse og likviditet per 31.12.2023

• Sum varige driftsmidler var MNOK 4 337, hvorav skip utgjorde MNOK 4 274, immaterielle eiendeler utgjorde MNOK 38, bruksrett til leid utstyr utgjorde MNOK 20 og driftsutstyr utgjorde MNOK 5.

• Omløpsmidler var MNOK 425, der bankbeholdning utgjorde MNOK 150 hvorav MNOK 10 er bundne midler for skattetrekk.

• Netto kontantstrøm fra drift var MNOK -566. Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var MNOK -682. Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter utgjorde MNOK 1 095.

• Balanseført verdi av langsiktig gjeld var MNOK 3 124. Av skipsfinansieringen var MNOK 582 kortsiktig per 31.12.23. Det er nå gjort avtale om refinansiering slik at gjelden ved gjennomføring igjen blir langsiktig.

• Sum kortsiktig gjeld var MNOK 1 161, hvorav hovedpostene er leverandørgjeld, gjeld til kredittinstitusjoner som omtalt overfor og forskudd fra kunder.

Ansatte

Havila Kystruten hadde totalt 481 fast ansatte per 31.12.23, hvorav 438 sjøansatte og 43 i administrasjonen.

