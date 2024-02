CARBIOS et Landbell Group s’unissent pour accroître la circularité des déchets PET dans la première usine de biorecyclage

CARBIOS et Landbell Group signent un accord pour le développement et la mise en œuvre de solutions pour le tri, la préparation et le recyclage enzymatique des déchets PET post-consommation





CARBIOS et Landbell Group combinent l'expertise et l'innovation pour augmenter de manière significative le recyclage du PET à partir des déchets emballages et textiles





Ce partenariat fournira 15 kt/an de PET préparé portant ainsi à 70 % l’approvisionnement identifié pour la première usine de CARBIOS





Cette collaboration démontre l'engagement de Landbell Group à développer des solutions en boucle fermée pour les déchets plastiques grâce à des technologies de recyclage innovantes





Clermont-Ferrand (France), le 29 février 2024 (06h45 CET). CARBIOS, (Euronext Growth Paris : ALCRB), pionnière dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, et Landbell Group, opérateur mondial de plus de 40 organisations de responsabilité des producteurs (OPR) et fournisseur de premier plan de solutions de recyclage en boucle fermée, annoncent la signature d'un protocole d'intention pour l'approvisionnement, la préparation et le recyclage des déchets PET post-consommation en utilisant la technologie de biorecyclage de CARBIOS dans sa première usine commerciale à Longlaville à partir de 2026.

Le partenariat s'appuiera sur l'expertise et le réseau de Landbell Group en matière d'approvisionnement en emballages PET et en déchets textiles qui seront préparés pour le biorecyclage. Grâce à l'enzyme hautement sélective de CARBIOS, moins de tri et de lavage sont nécessaires par rapport aux technologies de recyclage actuelles, ce qui permettra de réaliser des économies d'énergie et d'eau. À partir de 2026, Landbell Group fournira à CARBIOS 15 kt/an de PET préparé, assurant ainsi une chaîne d'approvisionnement régulière pour une production durable de PET. Ces flakes serviront de matière première pour la production par CARBIOS de PTA et de MEG de qualité alimentaire, qui seront ensuite repolymérisés en PET.

A travers le partenariat avec Landbell Group en Allemagne, l’appel d’offres remporté de CITEO en France pour les barquettes multicouches et au protocole d'intention avec Indorama Ventures, CARBIOS aura trouvé plus de 70 % des matières premières nécessaires pour atteindre une capacité de 50 kt/an lorsque sa première usine commerciale à Longlaville, en France, fonctionnera à plein régime. Proche des frontières avec la Belgique, l'Allemagne et le Luxembourg, l'emplacement de l'usine est stratégique pour l'approvisionnement en déchets à proximité.

Grâce à ce partenariat avec CARBIOS, Landbell Group s'assurera que les applications problématiques du PET telles que les barquettes multicouches, colorées et opaques provenant des déchets d'emballage et des déchets textiles de polyester soient réorientées vers le recyclage. Landbell Group renforce ainsi son engagement dans le développement de solutions de recyclage innovantes pour permettre une économie circulaire.

Emmanuel Ladent, Directeur Général de CARBIOS : « Grâce à notre nouveau partenariat avec Landbell Group, CARBIOS s'assure un approvisionnement important en matières premières pour notre première usine commerciale. Nous sommes heureux de mettre le PET biorecyclé à la disposition du vaste portefeuille de clients de Landbell Group, contribuant ainsi à faire entrer le plastique dans l’économie circulaire. La technologie de biorecyclage de CARBIOS permet de donner de la valeur à des déchets qui aujourd’hui n’en ont pas ou peu, améliorant ainsi la flexibilité et la compétitivité. En minimisant l'utilisation des bouteilles et en diversifiant les sources de matières premières, nous faisons progresser le développement durable tout en répondant efficacement aux demandes du marché. Ensemble, nous forgeons un avenir où les déchets deviennent une ressource précieuse. »

Uwe Echteler, Directeur des Opérations (COO) de Landbell Group : « Les barquettes en PET sont largement utilisées dans l'emballage alimentaire en raison de leurs excellentes propriétés de barrière hygiénique, de transparence et de résistance. Cependant, les barquettes en PET, en particulier celles qui ont une structure multicouche, posent actuellement un problème de recyclage mécanique. Le procédé de dépolymérisation innovant développé par CARBIOS facilite le recyclage des déchets PET en PET recyclé de haute qualité. Ensemble, Landbell Group et CARBIOS permettront le recyclage en boucle fermée des déchets PET problématiques afin de permettre à leurs clients - fabricants d'emballages et marques - d'utiliser du contenu recyclé dans les emballages alimentaires et d'atteindre leurs objectifs en matière de développement durable. »

Les avantages environnementaux de la technologie de biorecyclage de CARBIOS

Des analyses récentes du cycle de vie1 montrent une réduction de 57 % des émissions de CO 2 par rapport à la production de plastique vierge2, et pour chaque tonne de PET recyclé produite, 1,3 tonne de pétrole est évitée. Comparé au recyclage conventionnel, le recyclage enzymatique est 5 fois plus circulaire (calculé selon l'indicateur de circularité matérielle de la Fondation Ellen MacArthur3). Grâce à son enzyme hautement sélective, optimisée pour une dégradation efficace du PET, la technologie de dépolymérisation de CARBIOS peut traiter tous les types de déchets PET, y compris les déchets colorés, multicouches ou textiles qui ne peuvent pas être recyclés avec les technologies actuelles. De plus, les deux monomères produits (PTA et MEG) permettent de recréer des produits en PET recyclé aptes au contact alimentaire et de qualité identique à ceux d'origine pétrolière.

A propos de CARBIOS :

CARBIOS est une entreprise de biotechnologie qui développe et industrialise des solutions biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et textiles. Inspirée par la nature, CARBIOS développe des procédés biologiques à base d’enzymes pour déconstruire les plastiques avec pour mission d’éviter la pollution plastique et textile, et d'accélérer la transition vers une économie circulaire. Ses deux technologies innovantes dédiées au biorecyclage du PET et à la biodégradation du PLA sont en phase de en phase de montée en échelle industrielle et commerciale. Son usine de démonstration industrielle de biorecyclage est opérationnelle depuis 2021 et la première usine de biorecyclage au monde sera mise en service en 2025 en collaboration avec Indorama Ventures. CARBIOS, fondée en 2011 par Truffle Capital, a reçu une reconnaissance scientifique majeure avec la couverture de Nature et est soutenue par des marques prestigieuses des industries cosmétique, alimentaire et de l’habillement, en vue d’améliorer la recyclabilité et la circularité de leurs produits. Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe sont membres d'un consortium d'emballage fondé par CARBIOS et L'Oréal. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. et Salomon collaborent avec Carbios dans un consortium textile.

Informations sur les actions de CARBIOS :

ISIN Code: FR0011648716 Ticker Code: Euronext Growth: ALCRB LEI: 969500M2RCIWO4NO5F08

Ce communiqué de presse et les informations qu'il contient ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription d'actions de Carbios dans un quelconque pays.

CARBIOS est éligible au PEA-PME, un programme gouvernemental permettant aux résidents français investissant dans des PME de bénéficier de réductions d'impôt sur le revenu.

À propos de Landbell Group :

Landbell Group est un fournisseur de premier plan de solutions de conformité environnementale et chimique, doté d'une expertise locale et d'une présence mondiale. Fondé en 1995 en tant qu'organisation de responsabilité des producteurs (PRO) pour les emballages en Allemagne, le groupe a depuis évolué pour devenir une plateforme de responsabilité élargie des producteurs (REP) à l'échelle mondiale.

Les services de base complets du groupe Landbell - conformité, conseil et logiciels - aident les entreprises à remplir leurs obligations en matière de REP à l'échelle mondiale. Les OPR du groupe ont collecté plus de 10 millions de tonnes de déchets de piles, d'appareils électroniques et d'emballages, et commencent à présent à collecter des textiles. Ses sociétés de conseil fournissent des services de conseil à l'échelle mondiale en matière de REP, de conformité chimique et de reprise, et son entreprise de logiciels développe des outils numériques pour la conformité environnementale et chimique.

En 2014, Landbell Group a également lancé le prix Green Alley, qui est décerné chaque année à des startups innovantes dans le secteur de l'environnement.

L'économie circulaire est cruciale pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre - et la REP est l'un des éléments clés de la construction d'une économie circulaire. Landbell Group fournit des services de REP dans le monde entier pour créer un avenir plus durable.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.landbell-group.com

Avertissement concernant les informations prospectives et les facteurs de risques :

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, et non des données historiques, et ne doit pas être interprété comme une garantie que les faits et données énoncés se produiront. Ces déclarations prospectives sont basées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par CARBIOS. CARBIOS opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide. L’entreprise n'est donc pas en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou la mesure dans laquelle la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait conduire à des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute déclaration prospective. CARBIOS attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats et ses flux de trésorerie réels ainsi que l'évolution du secteur dans lequel CARBIOS opère peuvent être significativement différents de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans le présent document. En outre, même si la situation financière, les résultats, les flux de trésorerie et l'évolution du secteur dans lequel CARBIOS opère sont conformes aux informations prévisionnelles contenues dans le présent document, ces résultats ou évolutions peuvent ne pas constituer une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de CARBIOS. Les lecteurs sont invités à examiner attentivement les facteurs de risque décrits dans le document de référence universel déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers ("AMF"), ainsi que dans le rapport financier semestriel disponible gratuitement sur le site internet de la Société. En cas de réalisation de tout ou partie de ces facteurs de risque ou autres, CARBIOS ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de toute décision ou action prise en relation avec les informations et/ou déclarations contenues dans le présent communiqué de presse ou de tout dommage y afférent. Ces informations sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse. CARBIOS ne s'engage pas à publier des mises à jour de ces informations ou des hypothèses sur lesquelles elles sont fondées, sauf en cas d'obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable.

1 Base de données ecoinvent 3.8

2 Scénario français, prenant en compte le détournement de 50 % des déchets PET de la fin de vie conventionnelle. PET vierge : 2,53 kg de CO2/kg (cradle to gate)

3 L'indicateur de circularité des matières (MCI) est une méthodologie développée par la Fondation Ellen MacArthur pour mesurer le caractère réparateur des flux de matières. MCI donne une valeur comprise entre 0 et 1, les valeurs les plus élevées indiquant une plus grande circularité. La valeur MCI pour le recyclage enzymatique de CARBIOS est de 0,8.

