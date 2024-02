Inbanki 2023. aasta neljanda kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

Inbanki 2023. aasta puhaskasum oli 10,2 miljonit eurot. Aastane omakapitali tootlus oli 9%.

Inbanki puhaskasum kasvas 2023. aastal 5% 10,2 miljoni euroni, kui mitte arvestada 2022. aastal teenitud erakorralist kasumit 11,4 miljonit eurot, mis tuli Maksekeskus AS-i 29,8% osaluse müügist.

Inbanki laenude ja renditeenuste portfell ulatus 1,03 miljardi euroni ja kasvas aastatagusega võrreldes 26%. Hoiuseportfell kasvas aastaga 30% ja ulatus aasta lõpu seisuga 1,08 miljardi euroni. 2023. aasta lõpus ületas Inbanki varade maht 1,3 miljardi euro piiri, kasvades aastaga 29%.

Inbanki kogutulu oli 2023. aastal 60,2 miljonit eurot ja kasvas aastatagusega võrreldes 17%. Tegevuskulud suurenesid 22%, 36,9 miljoni euroni.

2023. aastal kasvasid müügimahud kõikidel turgudel ja tooterühmades. 2023. aasta müügimaht oli kokku 688 miljonit eurot, eelmise aastaga võrreldes kasvas see 19%.

Toodete lõikes oli 2023. aasta väga edukas autode finantseerimisele, kus müügimaht kasvas 74%, 159 miljoni euroni. Renditeenuste müük, sealhulgas autode täisteenusrent, kasvas 44% ja ulatus 59,8 miljoni euroni. Kaupmeeste finantseerimislahenduste müük oli 285,2 miljonit eurot, kasvades aastatagusega võrreldes 3%. Rohefinantseerimise müük taastus 2023. aastal hästi ja oli 95,9 miljonit eurot, kasvades aastaga 20%. Väikelaenu müügimaht püsis stabiilsena ja kasvas aastases võrdluses 2% ehk 87,8 miljoni euroni.

Kõrgest inflatsioonist ja majanduslangusest hoolimata on Inbanki krediidikvaliteet püsinud tugev. Laenukahjumid keskmise krediidiportfelli kohta jäid 1,6% tasemele.

2023. aasta lõpus oli Inbankil 892 000 aktiivset kliendilepingut ja 5400 kaupmeest.

4. kvartali tulemused

2023. aasta neljanda kvartali puhaskasum kasvas aastatagusega võrreldes 30% ja oli 2,8 miljonit eurot. Omakapitali tootlus oli neljandas kvartalis 9,4%.

Inbanki kogutulu kasvas neljandas kvartalis 21% ja oli 16,2 miljonit eurot, tegevuskulud suurenesid 13% ja olid 9,7 miljonit eurot.

Neljanda kvartali müügimaht oli kokku 167 miljonit eurot, mis on aastatagusega võrreldes 14% rohkem.

Toodete lõikes küündis rohefinantseerimise müük 21,4 miljoni euroni, mis tähendas 12% kasvu aastases võrdluses. Autode finantseerimine näitas neljandas kvartalis tugevat kasvu, kasvades aastatagusega võrreldes 82%, 39,7 miljoni euroni. Renditeenuste müük kasvas 54% ja ulatus 15,5 miljoni euroni. Väikelaenu müügimaht kahanes 4% ja oli 19,1 miljonit eurot ning kaupmeeste finantseerimislahenduste müük langes 5% ja oli 70,9 miljonit eurot.

Neljandas kvartalis jäid Inbanki laenukahjumid 1,4% tasemele krediidiportfellist.

Tulemusi kommenteerib Inbanki juhatuse esimees Priit Põldoja:

“Kõrgetest intressimääradest ja majanduslangusest hoolimata lõpetas Inbank keeruka aasta tugeva kvartaliga ja korraliku 10,2 miljoni euro suuruse aastakasumiga.

Hoolimata keerulisest makromajanduslikust ja intressikeskkonnast, suurenesid Inbanki müügimahud 2023. aastal kõigil turgudel ja tooterühmades. Samas tarbijate kindlustunne ja jaemüügi mahud vähenesid kogu aasta jooksul ning seetõttu märkasime 2023. aasta neljandas kvartalis ka müügikasvu mõningast aeglustumist. Toetudes tugevale kaupmeeste võrgustikule kõikides riikides, säilitas Inbank Baltikumis turuliidri positsiooni.

2023. aastal jätkasime investeerimist tootearendusse ja tõime Eestis ning Lätis turule uuendusliku renditeenuse koostöös Apple’i premium-taseme edasimüüjaga iDeal. 2024. aastal plaanime laiendada koostööd Appleʼi ja teiste elektroonikamüüjatega ka ülejäänud turgudele.

Kiire kasvu säilitamiseks ja uute arenguvõimaluste leidmiseks kaasab Inbank järjepidevalt uut kapitali. Oktoobri lõpus emiteerisime aktsionäridele, Inbanki töötajatele ja uutele investoritele aktsiaid 12 miljoni euro väärtuses. Aasta lõpus emiteerisime 8 miljoni euro väärtuses 9% intressimääraga allutatud võlakirju. Emissioon märgiti rohkem kui 7,6-kordselt üle, mis kinnitab taas, et investorid usaldavad Inbanki ärimudelit ja kasvuplaane. 2023. aastal kaasasime kokku 31 miljonit eurot uut kapitali, et toetada Inbanki tootekeskset rahvusvahelist kasvu.

Oleme 2023. aasta neljanda kvartali ja kogu aasta tulemustega rahul. Välistest takistustest hoolimata laiendasime äritegevust, tugevdasime kapitalibaasi ning suurendasime oma toote- ja tehnoloogiaüksust. Samuti võtsime kasutusele uue visuaalse identiteedi ja panime tugeva aluse äritegevusele Tšehhis. Kuigi turutingimused on endiselt keerulised, näeme 2024. aastal Inbankile mitmeid positiivseid trende”.

Olulisemad finantsnäitajad 31.12.2023 seisuga ja 4. kvartalis

Varade maht 1,3 miljardit eurot

Laenude ja renditeenuste portfell 1,03 miljardit eurot

Hoiuseportfell 1,08 miljardit eurot

Omakapital 124,1 miljonit eurot

Puhaskasum 2,8 miljonit eurot

Omakapitali puhastootlikkus 9,4%

Konsolideeritud kasumiaruanne (tuhandetes eurodes)

4. kvartal 2023 4. kvartal 2022

korrigeeritud 12 kuud 2023 12 kuud 2022

korrigeeritud Intressitulu sisemise intressimäära meetodil 27 249 20 300 98 723 68 204 Intressikulu −12 841 −7 583 −45 331 −20 152 Neto intressitulu 14 408 12 717 53 392 48 052 Komisjoni- ja teenustasutulu 114 120 473 387 Komisjoni- ja teenustasukulu −1 137 −962 −4 199 −3 275 Neto teenustasutulu/kulu −1 023 −842 −3 726 −2 888 Tulu renditeenustest 6 869 5 154 23 905 18 152 Eelnevalt klientidele renditud varade müük 3 571 2 827 14 155 9 928 Muud põhitegevusega seotud tulud 220 122 769 541 Renditeenuste osutamiseks tehtud kulud −4 808 −4 112 −15 896 −13 317 Eelnevalt klientidele renditud müüdud varade kulu −3 303 −2 558 −12 556 −8 363 Neto põhitegevustega seotud tulud/kulud 2 549 1 433 10 377 6 941 Netokahjum/kasum õiglases väärtuses kajastatavatelt finantsvaradelt −90 23 −14 32 Valuutakursi ümberhindluse kasumid/kahjumid 341 1 128 −780 Neto kasum/kahjum finantsinstrumentidelt 251 24 114 −748 Neto intressi- ja teenustasutulu ning muud tulud ja kulud kokku 16 185 13 332 60 157 51 357 Tööjõukulud −4 476 −3 801 −16 628 −13 822 Turunduskulud −848 −1 071 −3 266 −3 350 Halduskulud −2 960 −2 549 −11 033 −8 675 Põhivara kulum −1 406 −1 186 −6 007 −4 472 Tegevuskulud kokku −9 690 −8 607 −36 934 −30 319 Kasum sidusettevõtetelt −72 −11 250 11 419 Laenude allahindluse kulu −3 235 −2 460 −13 203 −11 170 Aruandeperioodi kasum enne tulumaksu 3 188 2 254 10 270 21 287 Tulumaks −412 −120 −68 −196 Aruandeperioodi kasum 2 776 2 134 10 202 21 091 Kirjed, mida võib edaspidi klassifitseerida kasumiaruandesse Realiseerimata kursivahed −403 −268 −415 −2 Aruandeperioodi koondkasum 2 373 1 866 9 787 21 089





Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (tuhandetes eurodes)

31.12.2023 31.12.2022 korrigeeritud 31.12.2021 korrigeeritud Varad Raha ja raha ekvivalendid 172 921 130 889 87 419 Kohustuslikud reservid keskpankades 21 020 14 446 7 904 Investeeringud võlakirjadesse 33 581 8 415 7 684 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 79 37 0 Laenud ja nõuded 942 056 755 100 604 848 Investeeringud sidusettevõtetesse 141 1 065 774 Müügiootel varad 0 0 4 203 Muud finantsvarad 5 268 3 387 2 151 Materiaalsed varad 75 206 48 533 19 147 Vara kasutusõigus 26 716 23 247 25 231 Immateriaalsed varad 30 906 26 249 22 423 Muud varad 8 185 5 961 2 769 Edasilükkunud tulumaksu vara 4 505 3 166 2 401 Varad kokku 1 320 584 1 020 495 786 954 Kohustised Klientide hoiused 1 081 566 828 894 617 857 Finantskohustised õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 50 0 0 Muud finantskohustised 60 927 55 240 49 188 Tulumaksukohustis 311 0 284 Edasilükkunud tulumaksu kohustis 204 187 125 Muud kohustised 3 691 3 680 3 296 Allutatud võlaväärtpaberid 49 745 30 570 37 187 Kohustised kokku 1 196 494 918 571 707 937 Omakapital Aktsiakapital 1 086 1 026 997 Ülekurss 43 563 31 855 30 436 Kohustuslik reservkapital 103 100 96 Muud reservid 1 543 1 421 1 625 Jaotamata kasum 77 795 67 522 45 863 Omakapital kokku 124 090 101 924 79 017 Kohustised ja omakapital kokku 1 320 584 1 020 495 786 954

Inbank on Euroopa Liidu panganduslitsentsiga finantstehnoloogia ettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös 5400 kaupmehega on Inbankil 892 000 aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse kaheksas Euroopa riigis. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.

Lisainfo:

Merit Arva

AS Inbank

kommunikatsioonijuht

merit.arva@inbank.ee

+372 553 3550

