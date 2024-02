Šiaulių banko grupės 2023 metų veiklos rezultatai

Pelnas. Šiaulių banko grupė pernai uždirbo rekordinį grynąjį pelną – 75,4 mln. eurų

Šiaulių banko grupė pernai uždirbo rekordinį grynąjį pelną – 75,4 mln. eurų Dividendai. Akcininkams ruošiamasi siūlyti išmokėti beveik 43 proc. 2023 m. grynojo pelno, t.y. 0,0485 euro akcijai, dividendų

Akcininkams ruošiamasi siūlyti išmokėti beveik 43 proc. 2023 m. grynojo pelno, t.y. 0,0485 euro akcijai, dividendų Portfelis. Paskolų portfelio vertė per metus nuosekliai padidėjo 11 proc. ir viršijo 2,9 mlrd. eurų

Paskolų portfelio vertė per metus nuosekliai padidėjo 11 proc. ir viršijo 2,9 mlrd. eurų Indėliai. Klientų laikomų lėšų portfelis per metus augo 14 proc. ir 2023 m. pabaigoje siekė beveik 3,2 mlrd. eurų

Klientų laikomų lėšų portfelis per metus augo 14 proc. ir 2023 m. pabaigoje siekė beveik 3,2 mlrd. eurų Sandoris. Sėkmingai užbaigtas Banko ir „Invalda INVL“ mažmeninių verslų sujungimo sandoris

Sėkmingai užbaigtas Banko ir „Invalda INVL“ mažmeninių verslų sujungimo sandoris Strategija. Atnaujinta Banko 2024 – 2029 m. strategija. Siekiame iki 2029 metų tapti geriausiu banku Lietuvoje

„2023 metais sėkmingai augome, sustiprindami savo privačių klientų verslo liniją, numatytu laiku įgyvendinę mažmeninių verslų sujungimo sandorį bei išlaikydami stabilias verslo ir gyventojų finansavimo apimtis. Siekdami realiai mažinti savo poveikį aplinkai, prisijungėme prie tarptautinės iniciatyvos SBTi ir įsipareigojome tapti klimatui neutraliu banku iki 2050 m.

Praėję metai – tvirtas atspirties taškas įgyvendinti atnaujintą Šiaulių banko grupės 2024 – 2029 metų strategiją, kuria sieksime tapti geriausiu banku Lietuvoje“, – sako Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius.

Šiaulių banko grupė per 2023 m. uždirbo 75,4 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno – 12 proc. daugiau nei 2022 m. Veiklos pelnas prieš vertės sumažėjimą ir pelno mokestį siekė 111,0 mln. eurų – 30 proc. daugiau, palyginti su 2022 m., kai veiklos pelnas siekė 85,3 mln. eurų.

2023 m. IV ketvirčio grynasis pelnas buvo 9,7 mln. eurų arba 45 proc. mažesnis, palyginti su 2022 m. IV ketvirčiu. Mažesnį ketvirčio veiklos pelną reikšmingai paveikė 6,6 mln. eurų vienkartinės mažmeninių verslų sujungimo sandorio išlaidos, solidarumo mokesčio peralokavimas bei ilgalaikio turto minimalios įsigijimo vertės padidinimas.

Pagrindinės Šiaulių banko veiklos pajamos sparčiai augo visus metus. Palyginti su 2022 m., grynosios palūkanų pajamos augo 47 proc. ir siekė 156,9 mln. eurų, o grynosios paslaugų ir komisinių pajamos augo 8 proc. ir sudarė 20,3 mln. eurų.

Dėl atidėjinių skaičiavimo parametrų peržiūrėjimo, atsižvelgiant į atnaujintas makroekonomines prognozes, paskutinįjį 2023 m. ketvirtį buvo suformuota 6,8 mln. eurų atidėjinių, o per metus – 15,2 mln. eurų (2022 m. atidėjiniai sudarė 4,9 mln. eurų). 2023 m. paskolų portfelio rizikos kaštų rodiklis (CoR) siekė 0,5 proc. (2022 m. – 0,2 proc.).

Šiaulių bankas išlaikė aukštą veiklos efektyvumą – grupės išlaidų ir pajamų santykis siekė 41,7 proc.1 (2022 m. – 43,4 proc.1), o nuosavo kapitalo grąža – 15,5 proc. (2022 m. – 16,1 proc.). Kapitalo ir likvidumo būklė išlieka tvirta, o riziką ribojantys normatyvai vykdomi su didele atsarga – padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis (LCR) siekė 217 proc., o kapitalo pakankamumo rodiklis (CAR) 20,7 proc.2

Valdyba, vertindama sėkmingus metus, stiprią kapitalo poziciją bei prognozuojamą veiklos aplinką, ketina svarstyti sprendimą ir teikti tvirtinti eiliniam Banko visuotiniam akcininkų susirinkimui išmokėti beveik 43 proc. 2023 m. grynojo pelno, t.y. 0,0485 euro akcijai, dividendų.

Pajamų / išlaidų santrauka (€'m) 2023 m. 2022 m. % ∆ 2023 IV 2022 IV % ∆ Palūkanų pajamos 156.9 106.8 47% 40.8 31.7 29% Paslaugų ir komisinių pajamos 20.3 18.7 8% 5.7 4.7 21% Kitos pajamos 21.1 20.8 2% 7.5 11.0 (32%) Visos pajamos 198.2 146.3 35% 53.9 47.3 14% Atlyginimai ir susijusios išlaidos (36.2) (30.7) 18% (10.7) (8.1) 33% Kitos veiklos išlaidos (51.0) (30.2) 69% (25.4) (16.5) 54% Visos veiklos išlaidos (87.2) (61.0) 43% (36.1) (24.6) 47% Veiklos pelnas 111.0 85.3 30% 17.9 22.7 (21%) Atidėjiniai (15.2) (4.9) 208% (6.8) (2.5) 169% Pelno mokesčio sąnaudos (20.4) (12.9) 58% (1.4) (2.6) (49%) Grynasis pelnas 75.4 67.5 12% 9.7 17.6 (45%) Balanso santrauka (€'m) 2023 m. 2022 m. % ∆ Paskolų portfelis 2,932 2,634 11% Iš viso turto 4,809 4,183 15% Indėlių portfelis 3,178 2,799 14% Nuosavybės kapitalas 543 443 23% Klientų valdomas turtas3 1,556.1 1,197.7 30% Klientų saugomas turtas 1,943.2 839.8 131% Pagrindiniai rodikliai 2023 m. 2022 m. ∆ Grynoji palūkanų marža (NIM) 4.0% 3.1% +0.9pp Išlaidų ir pajamų santykis1 41.7% 43.4% -1.7pp Nuosavo kapitalo grąža 15.5% 16.1% -0.7pp Paskolų portfelio rizikos kaštų rodiklis 0.5% 0.2% +0.3pp Kapitalo pakankamumo rodiklis2 20.7% 16.1% +4.6pp

Verslo ir privačių klientų finansavimas

2023 m. augo visi finansavimo segmentai. Paskolų portfelio vertė per 2023 IV ketv. padidėjo 1 proc., o per metus – 11 proc. ir viršijo 2,9 mlrd. eurų. Pernai pasirašyta 1,35 mlrd. eurų vertės naujų kreditavimo sutarčių, t. y. 12 proc. mažiau nei per 2022 metus.

Verslo skolinimo apimtys metų pabaigoje išliko stabilios, o per visus metus pasirašyta naujų verslo kreditavimo sutarčių už 740 mln. eurų arba 11 proc. mažiau nei 2022 m. Portfelio vertė per paskutinį 2023 m. ketvirtį nekito, o per metus išaugo 6 proc. ir pasiekė 1,47 mlrd. eurų.

Nepaisant išaugusių bazinių palūkanų normų ir besitęsiančio neapibrėžtumo, Šiaulių bankas augino būsto finansavimo portfelį, kuris per ketvirtį augo 3 proc., o nuo metų pradžios 17 proc., ir pasiekė beveik 0,8 mlrd. eurų. Per metus naujų būsto kreditavimo sutarčių sudaryta už 175 mln. eurų – 32 proc. mažiau nei 2022 m.

Sulėtėjęs vidaus vartojimas, atsargesnis gyventojų požiūris į skolinimąsi vartojimui ir pirkiniams lėmė lėtesnį portfelio augimą metų pabaigoje. Vartojimo finansavimo portfelis per 2023 IV ketv. augo 2 proc., o per visus 2023 m. – 29 proc. ir pasiekė beveik 300 mln. eurų. Bendrai vartojimo kreditavimo sutarčių per metus pasirašyta už 220 mln. eurų, arba 17 proc. daugiau nei 2022 m.

Bankas ir toliau aktyviai finansuoja energinio efektyvumo projektus, dalyvaudamas Lietuvos daugiabučių atnaujinimo procese. 2023 m. paskutinį ketvirtį pasiekta reikšminga riba – Šiaulių banko vardu pasirašytų daugiabučių namų renovacijos finansavimo sutarčių suma viršijo 1 mlrd. eurų. Pagreitį įgavo ir antrojo SB modernizavimo fondo, kurio vertė 200 mln. eurų, steigimo darbai. Šio fondo lėšomis numatoma finansuoti apie 300 daugiabučių, o fondas savo veiklą turėtų pradėti 2024 m. kovo mėnesį.

Bankas, būdamas pakeitimo vertybiniais popieriais schemos (angl. securitization) pirmtaku Lietuvoje, ir toliau aktyviai išnaudoja įgytą patirtį ne tik steigdamas antrąjį daugiabučių modernizavimo fondą, bet ir pradėdamas naudoti sintetinės sekiuritizacijos galimybes ir kituose paskolų produktuose, taip įgyvendindamas išsikeltus efektyvaus Banko kapitalo panaudojimo tikslus.

Kasdienė bankininkystė

Banko paslaugomis per 2023 IV ketv. pradėjo naudotis 7,1 tūkst. naujų privačių ir verslo klientų, o nuo metų pradžios – daugiau nei 30 tūkst. Šiaulių banko aktyvių klientų skaičius metų pabaigoje viršijo 180 tūkst. Įgyvendinus mažmeninių verslų sujungimo sandorį, visas Šiaulių banko grupės klientų skaičius, įskaitant „SB Asset Management“, „SB draudimas“ ir „SB lizingas“ klientus, viršija 500 tūkst.

Šiaulių bankas 2023 metais daug dėmesio skyrė skaitmenizacijai bei naujiems, patogesniems, išmaniems sprendimams. Atsižvelgdamas į klientų poreikius, Bankas vystė skaitmeninius kanalus, plėtojo paslaugas interneto banke bei mobilioje programėlėje.

Bankas ir toliau užtikrina pačią aukščiausią klientų aptarnavimo kokybę. „Dive Lietuva“ užsakymu 2023 m. atlikto slapto pirkėjo tyrime Bankas surinko maksimalius kokybės vertinimo rodiklius aptarnaudamas klientus tiek gyvai – skyriuose, tiek telefonu.

Taupymas ir investavimas

Matydami išaugusį klientų poreikį apsaugoti santaupas nuo infliacijos visus metus, klientams siūlėme vienas aukščiausių terminuotojų indėlių palūkanų tarp didžiųjų bankų Lietuvoje. Klientų terminuotųjų indėlių portfelis per metus išaugo 68 proc., t.y. 634 mln. eurų. Bendras klientų laikomų lėšų portfelis per 2023 IV ketv. augo 5 proc. arba 152 mln. eurų, o per metus – 14 proc. arba 379 mln. eurų ir metų pabaigoje siekė beveik 3,2 mlrd. eurų.

Šiaulių banko grupės turto valdymo įmonės „SB Asset Management“ valdomi II pakopos pensijų fondai savo dalyviams per 2023 metus uždirbo daugiau nei 100 mln. eurų investicinės grąžos jau atskaičius visus mokesčius. Bendrovės valdomas II pakopos klientų turtas 2024 metų pradžioje viršijo 1 mlrd. eurų. „SB Asset Management“ valdomuose III pakopos pensijų fonduose klientų turtas 2023 m. pabaigoje sudarė 122 mln. eurų. Bendrovė buvo didžiausia pagal valdomą III pakopos pensijų fondų klientų turtą Lietuvoje ir užėmė 42 proc. rinkos.

Investuojantys klientai į Banko organizuotus 13 įmonių obligacijų platinimų vien per paskutinį ketvirtį investavo daugiau nei 50 mln. eurų. Bendrai per praėjusius metus į obligacijų emisijas klientai investavo per 100 mln. eurų. Klientų saugomų investicijų vertė Banke per metus išaugo dvigubai – iki 2 mlrd. eurų.

1 eliminavus „SB draudimo“ klientų portfelio įtaką

2 preliminarūs duomenys

3 „SB Asset Management“ klientų turtą pradėjo valdyti 2023 m. gruodžio 1 d.

Šiaulių bankas kviečia akcininkus, investuotojus, analitikus ir visus besidominčius į 2023 metų finansinių rezultatų ir aktualijų pristatymą internetiniame seminare. Pradžia - 2024 m. vasario 29 d. 16.00 val. (EET). Seminaras vyks anglų kalba. Daugiau informacijos čia .

Papildoma informacija:

Donatas Savickas, Finansų tarnybos vadovas

donatas.savickas@sb.lt

Priedas