DIGITALIST GROUP -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2023 (Tilintarkastamaton)

DIGITALIST 2023

YHTEENVETO

Lokakuu - joulukuu 2023 (vuoden 2022 vertailuluvut suluissa):



Liikevaihto 4,2 milj. euroa (4,2 milj. euroa), muutosta -2,0 %.

Käyttökate (EBITDA) -0,6 milj. euroa (-0,8 milj. euroa), -15,2 % liikevaihdosta (-18,8 %).

Liiketulos (EBIT) -0,9 milj. euroa (-1,0 milj. euroa**), -20,5 % liikevaihdosta (-23,6 %).

Katsauskauden tulos -0,9 milj, euroa (-1,5 milj. euroa**), -21,2 % liikevaihdosta (-34,5 %)

Tulos per osake -0,00 euroa (-0,00 euroa)

Tilikausi tammikuu - joulukuu 2023 (vuoden 2022 vertailuluvut suluissa):



Liikevaihto 16,7 milj. euroa (18,6 milj. euroa), muutosta -10,1 %.

Käyttökate (EBITDA) -1,1 milj. euroa* (-2,8 milj.euroa), -6,7 % liikevaihdosta, (-15,1 %).

Liiketulos (EBIT) -2,0 milj. euroa* (-4,4 milj.euroa**), -11,7 % liikevaihdosta (-23,7 %).

Katsauskauden tulos -3,3 milj. euroa* (-6,4 milj, euroa**), -20,1 % liikevaihdosta (-34,7 %)

Tulos per osake -0,00 (-0,01) euroa.

Tulos per osake (laimennettu) -0,00 (-0,01) euroa.

Liiketoiminnan rahavirta -2,3 milj.euroa (-2,2 milj. euroa).

Henkilökunnan lukumäärä katsauskauden lopussa 124 (150), vähennystä 17,3 %.

*) Kauden käyttökate (EBITDA), liiketulos ja nettotulos sisältävät FutureLabin divestoinnista tuloutuneen myyntivoiton 0,6 milj. euroa.

**) Vertailukauden liiketulos ja nettotulos sisältävät Digitalist UK Ltd:n vuokrahuoneiston edelleenvuokraussopimukseen kohdistuvan arvonalennuksen 0,2 milj. euroa.

Tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2024 liikevaihdon odotetaan pysyvän samalla tasolla ja käyttökatteen (EBITDA) odotetaan kehittyvän positiivisesti verrattuna vuoteen 2023.

Toimitusjohtajan katsaus

Vuonna 2023 sopeutimme toimintaa, teimme yritysostoja ja divestointeja samalla kun jatkoimme pyrkimyksiämme kannattavan liiketoiminnan rakentamiseksi haastavissa markkinaolosuhteissa.

Kuluneena vuonna markkinoiden epävarmuus on jatkunut, ja kiristyvät olosuhteet vaikuttivat liikevaihtoomme alentavasti viimeisellä neljänneksellä -2,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kuitenkin kustannussäästöhankkeemme tuottavat tulosta pienentäen liiketoiminnan kustannuksia 0,2 miljoonalla eurolla neljännellä vuosineljänneksellä ja parantaen käyttökatetta sekä absoluuttisesti että prosentuaalisesti.

Huolimatta liikevaihdon laskusta 16,7 miljoonaan euroon vuonna 2023 tilikauden 2022 18,6 miljoonasta eurosta, strategiset päätöksemme – kuten FutureLab & Partners AB:n myynti ja Open Communications International AB:n hankinta – yhdistettynä keskittymiseen ydinliiketoimintoihimme Euroopan markkinoilla, ovat luoneet perustan tehokkaammalle ja terveemmälle Digitalist Groupille. Liikevaihdon laskusta huolimatta käyttökatteemme on parantunut vuoden 2022 -2,8 miljoonasta eurosta -1,1 miljoonan euroon vuonna 2023.

Tilikauden aikana helmikuussa tehty Walker & Handson Oy:n yritysosto on vahvistanut design- ja digitaalisen transformaation kykyämme ja luonnut pohjan tulevaisuuden kasvumahdollisuuksille Suomessa. Open Communications International AB:n oston myötä heinäkuussa vahvistimme konsernin asiantuntijapalveluja brändi-, strategia- ja viestintäalueilla sekä lisäsimme portfolioomme useita kansainvälisiä asiakkaita. Lisäksi FutureLab & Partners AB:n myynti ja Kanadan toimintojen supistaminen ovat tukeneet keskittymistämme ydinliiketoimintoihin ja -markkinoihin ja lisänneet taloudellista joustavuutta.

Sitoutumisemme toiminnan tehokkuuden ja kannattavuuden parantamiseen on ollut tinkimätöntä. Lisäsäästöohjelmilla tytäryhtiöissämme ja kustannusrakenteen mukauttamisella tämänhetkisiin markkinanäkymiin olemme saavuttaneet merkittäviä edistysaskeleita taloudellisen tilamme tervehdyttämisessä.

Innovaatiot, kuten uusi SaaS-tarjoamamme, Open Cloud, joka tarjoaa avoimen lähdekoodin tuotteita palveluna, ovat esimerkki jatkuvasta pyrkimyksestämme vastata avoimen teknologian tuotteiden ja palveluiden kasvavaan kysyntään. Tämä, yhdessä vakaasti kasvavan LeanLab SaaS -liiketoimintamme kanssa, korostaa sitoutumistamme uusien kasvualueiden löytämiseen ja markkina-asemamme vahvistamiseen.

Keskittymisemme sekä yksityiselle että julkiselle sektorille on tuottanut edelleen myönteisiä tuloksia. Uudet puitesopimukset ja pitkäaikaiset yhteistyöt muun muassa Helsingin kaupungin, EQT:n ja Business Swedenin kanssa, ovat sekä monipuolistaneet asiakaskuntaamme että vahvistaneet asemamme kriittisillä sektoreilla, joihin heikompi markkinatilanne vaikuttaa vähemmän.

Vaikka olemme saaneet aikaan parannuksia kannattavuusindikaattoreissamme ja toiminnan tehokkuudessa, on selvää, että matkamme kohti kestävää kannattavuutta ja kasvua edellyttää jatkuvaa ponnistelua ja nopeuttamista. Siirtyessämme vuoteen 2024 Digitalist Group hyödyntää monipuolisen ja lahjakkaan tiimimme vahvuuksia, optimoi tarjoamaa ja hyödyntää uusia mahdollisuuksia. Vastaamme yhdessä edessä oleviin haasteisiin, tartumme mahdollisuuksiin ja varmistamme pitkän aikavälin kestävän menestyksemme.

Esitän sydämelliset kiitokseni työntekijöillemme, asiakkaillemme ja sidosryhmillemme tuesta ​​ja omistautumisesta ​​vuoden 2023 aikana.

/Toimitusjohtaja Magnus Leijonborg



SEGMENTTIRAPORTOINTI

Digitalist Group raportoi liiketoimintansa yhdessä segmentissä.

LIIKEVAIHTO

Neljännellä vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto oli 4,2 milj. euroa (4,2 milj. euroa). Jatkuva yleinen taloudellinen epävarmuus näkyi liikevaihdossa neljännellä vuosineljänneksellä.

Konsernin liikevaihto tilikaudella oli 16,7 milj. euroa (18,6 milj. euroa), mikä oli 10,1 % pienempi kuin edellisvuonna. Koko vuoden liikevaihto jäi tavoitteista. Inflaatio, korkotason nousu ja muu taloudellisen epävarmuuden lisääntyminen sai asiakkaat varovaisemmiksi aloittamaan uusia projekteja.

Suomen ulkopuolinen liikevaihto muodosti tilikaudella pääosan konsernin liikevaihdosta ollen 61 % (74 %). W&H-kaupan ja suomalaisten tytäryhtiöiden kasvun ansiosta Suomessa kertyneen liikevaihdon osuus on noussut. Suomen ulkopuolisen liikevaihdon osuus pieneni johtuen Kanadan liiketoimintojen supistumisesta ja FutureLabin myynnistä. Ruotsin kruunun arvon heikentyminen suhteessa euroon vaikutti n. 4% negatiivisesti liikevaihtoon.

TULOS

Neljännellä vuosineljänneksellä käyttökate (EBITDA) oli -0,6 milj. euroa (-0,8 milj. euroa), liiketulos (EBIT) oli -0,9 milj. euroa (-1,0 milj. euroa) ja tulos ennen veroja -0,9 milj. euroa (-1,4 milj. euroa). Säästöt liiketoiminnan kuluissa 0,2 milj. euroa paransivat käyttökatetta.

Tase-erien valuuttakurssimuutokset vaikuttivat positiivisesti vertailukauden tulokseen ja negatiivisesti neljännen vuosineljänneksen tulokseen. Myös korkeammat korkokulut vaikuttivat tulokseen. Neljännen vuosineljänneksen tulos oli -0,9 milj. euroa (-1,5 milj. euroa), tulos per osake oli -0,00 euroa (-0,00 euroa) ja liiketoiminnan rahavirta/osake oli -0,00 euroa (-0,00 euroa).

Tilikauden käyttökate (EBITDA) oli -1.1 milj. euroa (-2,8 milj. euroa), EBIT -2,0 milj. euroa (-4,4 milj. euroa) ja tulos ennen veroja -3,2 milj. euroa (-6,4 milj. euroa). Liiketoiminnan kulut pienenivät 3,9 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna, josta alihankintakulut pienenivät -1,1 milj. euroa ja henkilöstökulut -1,4 milj. euroa. Liiketuloksen paranemiseen vaikutti tytäryhtiöiden hankintahetkellä aktivoitujen tase-erien poistojen pieneneminen 0,4 milj. eurolla. Kauden käyttökate, liiketulos ja nettotulos sisältävät FutureLabin divestoinnista tuloutuneen myyntivoiton 0,6 milj. euroa. Vertailukauden liiketulos ja nettotulos sisältävät Digitalist UK Ltd:n vuokrahuoneiston edelleenvuokraussopimukseen kohdistuvan arvonalennuksen 0,2 milj. euroa.

Rahoituserät nettona olivat -1,3 milj. euroa (-2,0 milj. euroa), koostuen pääosin ulkoisista korkokuluista.

Rahoituseriä paransi Business Finlandin perimättäjättämispäätös tuotekehityslainan 0,3 miljoonan euron osuudesta sekä pääomalainalle kuluksi kirjaamatta oleva korko 1,0 milj. euroa.

Tilikauden tulos oli -3,3 milj. euroa (-6,4 milj. euroa), tulos per osake oli -0,00 euroa (-0,01 euroa) ja liiketoiminnan rahavirta/osake oli -0,00 euroa (-0,00 euroa).

PÄÄOMAN TUOTTO

Konsernin oma pääoma oli -32,0 milj. euroa (-30,8 milj. euroa). Konsernin oma pääoma oli pääomalainat huomioiden -15,1 milj. euroa (-14,0 milj. euroa). Oman pääoman tuotto (ROE) oli negatiivinen. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli -31.5 % (-75.6 %).

INVESTOINNIT

Konsernin tytäryhtiö Digitalist Finland Oy hankki tilikaudella Walker&Handson Oy:n osakekannan. Hankintahinta oli noin 0,9 miljoonaa euroa, josta 0,6 miljoonaa euroa kirjattiin liikearvon lisäykseksi.

Digitalist Group hankki ruotsalaisen Open Communications International AB:n osakekannan. Hankintahinta oli noin 0,9 miljoonaa euroa, 0,5 miljoonaa euroa kirjattiin liikearvon lisäykseksi.

TASE JA RAHOITUS

Taseen loppusumma oli 11,4 milj. euroa (12,2 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli -279,4 % (-252,0 %).

Konsernin likvidit varat olivat tilikauden lopussa 0,9 milj. euroa (0,9 milj. euroa). Vuoden 2023 alussa yhtiö sopi rahoittajapankin kanssa rahoituslimiitin nostamisesta 0,7 miljoonalla eurolla. Digitalist Open Tech AB:n (ent. Digitalist Sweden AB) vähemmistöosakkaat maksoivat tilikaudella 1,4 milj. euron pitkäaikaisen velan Digitalist Group Oyj:lle. FutureLabin myynti paransi likvidejä varoja 1,2 milj. eurolla.

Konsernin taseessa korolliset velat olivat yhteensä 35,7 milj. euroa (35,3 milj. euroa) tilikauden lopussa. Rahalaitoslainat sisältäen käytössä olevat pankkitililimiitit olivat 11,4 milj. euroa (11,0 milj. euroa). IFRS 16 leasing-velkoja oli 1,0 milj. euroa (1,3 milj. euroa).

Lähipiirilainoja oli yhteensä 23,4 milj. euroa (23,1 milj. euroa). Vaihtovelkakirjalainojen yhteismäärä 31.12.2023 oli 5,8 milj. euroa (5,8 milj. euroa) ja pääomalainojen 16,9 milj. euroa (16,8 milj. euroa). Vaihtovelkakirjalainoista lyhytaikaisia oli 5,8 milj. euroa.

RAHAVIRTA

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella -2,3 milj. euroa (-2,2 milj. euroa), muutosta -0,1 milj. euroa. Yhtiön likvidien varojen kehittymiseen on vaikuttanut kannattavuuden paraneminen, lainasaamisten takaisinmaksut, pankkitililimiittin nosto ja FutureLabin myynti. Käyttöpääoman muutos on vaikuttanut negatiivisesti rahavirtaan.



Myyntisaamisten kiertoajan lyhentämiseksi konserni myy osan suomalaisista myyntisaatavistaan. Tilikaudella myytiin myyntisaamisia 3,2 milj. euroa (3,1 milj. euroa).

LIIKEARVOT





Konsernin taseessa oli 31.12.2023 liikearvoa 5,4 milj. euroa (4,7 milj. euroa). Liikearvon kehitykseen vaikuttivat Walker&Handson Oy:n ja Open Communications International AB:n hankinta sekä FutureLab AB:n myynti. Yhtiö on testannut liikearvot IAS 36:n mukaisesti 30.6.2023 ja 31.12.2023. Tarvetta arvonalennuksen tekemiseen ei todettu.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä oli viimeisellä neljänneksellä keskimäärin 131 (151). Henkilöstömäärä oli tilikauden aikana keskimäärin 137 (159) ja kauden lopussa 124 (150). Tilikauden lopussa konsernin henkilöstöstä 52 (60) henkeä oli työsuhteessa Suomen yhtiöissä ja 72 (90) henkeä konsernin ulkomaisissa yhtiöissä.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi

Tilikaudella yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 0,03 (0,04) euroa, alin 0,01 (0,02) euroa ja päätöskurssi 31.12.2023 oli 0,02 (0,02) euroa. Tilikauden keskikurssi oli 0,02 (0,03) euroa. Osakkeita vaihdettiin tilikauden aikana 40 711 793 (72 922 285) kappaletta, mikä vastaa 6,0% (10,7 %) osakkeiden lukumäärästä tilikauden lopussa. Osakekannan markkina-arvo tilikauden päätöskurssilla 31.12.2023 oli 10 236 341 (12 966 032) euroa.

Osakepääoma

Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli katsauskauden alussa 585 394,16 euroa ja osakkeiden lukumäärä 682 422 746 kappaletta. Kauden lopussa osakepääoma oli 585 394,16 euroa ja osakkeiden lukumäärä 693 430 455. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja katsauskauden lopussa yhtiöllä on hallussaan omia osakkeita 7 664 943, 1,1 % kaikista osakkeista.

Optio-ohjelma 2019 ja 2021

Yhtiön hallitus on todennut optio-ohjelmaan 2019 kuuluvat optio-oikeudet jakamattomilta osin rauenneiksi. Yhtiön optio-ohjelmaan 2019 kuuluvista optioista on jaettu 2019A1 ja 2019A2 –sarjaan kuuluvia optio-oikeuksia yhteensä 3 580 000 kappaletta, joiden perusteella on mahdollista merkitä optio-ohjelman ehtojen mukaan enintään 1 302 000 kappaletta Yhtiön uusia osakkeita. Muilta osin optio-ohjelma on rauennut.

Yhtiön optio-ohjelmaan 2021 kuuluvat optio-oikeudet on merkitty tunnuksilla 2021A1, 2021A2, 2021B1, 2021B2 ja 2021C1. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 60 000 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 60 000 000 Yhtiön uutta osaketta. Optio-ohjelmaan kuuluvista optioista on jaettu 2021A1 ja 2021A2 –sarjaan kuuluvia optio-oikeuksia yhteensä 38 450 000 kappaletta. Jaetuista optioista 18 100 000 kappaletta ovat rauenneet, joten optio-ohjelman ehtojen perusteella on mahdollista merkitä enintään 20 350 000 kappaletta Yhtiön uusia osakkeita.

Katsauskauden päättymiseen mennessä allokoitujen optioiden teoreettinen markkina-arvo on noin 0,8 miljoonaa euroa, joka kirjataan kuluksi IFRS 2 mukaan vuosina 2021-2025. Kulukirjauksesta 0,2 miljoonaa euroa kohdistuu vuodelle 2023. Kulukirjauksella ei ole kassavirtavaikutusta.

Kuvaukset optio-ohjelmista on luettavissa yhtiön verkkosivuilta https://digitalist.global .

Osakkeenomistajat

Osakkeenomistajien lukumäärä 31.12.2023 oli 5 578 (5 457). Yksityishenkilöt omistivat 10,4 % (10,1 %) ja yhteisöt 79,5 % (79,5 %). Ulkomaalaisten omistusosuus oli 10,0 % (10,4 %). Hallintarekisteröityjä oli yhteensä 6,3 % (3,4 %) osakkeista.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Yhtiökokous 26.4.2023

Yhtiö piti 26.4.2023 varsinaisen yhtiökokouksen. Yhtiökokouksen pöytäkirja sekä päätökset ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla https://digitalist.global/investors/hallinnointi/yhtiökokous

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 341 211 370 osaketta.

Hallitukselle annettiin oikeus päättää em. valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ehdoista, kuten siitä, että merkintähinnan maksu voi tapahtua paitsi rahalla myös kuittaamalla merkitsijällä yhtiöltä olevaa saatavaa.

Hallitus valtuutettiin päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi sekä konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa vuonna 2024 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka. Hallitus käytti valtuutusta ja päätti 11 007 709 osakkeen suunnatusta osakeannista 4.7.2023.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 68 242 000 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa vuonna 2024 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka. Valtuutusta ei ole käytetty tilinpäätöstiedotteen julkaisupäivään mennessä.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiökokous päätti yhtiön yhtiöjärjestyksen ”§ 8 Kokouskutsu”-kohdan muuttamisesta siten, että otsikossa mainitaan kokouspaikka ja toiseen kappaleeseen lisättiin kokouspaikkaa sekä etäkokouksen pitämistä koskevat määräykset.

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA

Digitalist Group Oyj:n tytäryhtiö Digitalist Finland Oy hankki 23.2.2023 koko Walker&Handson Oy:n osakekannan osakevaihdossa suuntaamalla Walker&Handson Oy:lle suunnatussa osakeannissa uusia Digitalist Finland Oy:n osakkeita määrän, joka vastaa noin 10 % Digitalist Finland Oy:n kaikista osakkeista osakeannin jälkeen. Järjestelyn myötä W&H:n omistaja Jussi Hermunen on nimetty Digitalist Finland Oy:n toimitusjohtajaksi. Walker&Handson Oy sulautui Digitalist Finland Oy:n kanssa 31.12.2023.

Digitalist Group Oyj sopi 19.6.2023 suunnatusta osakeannista 250 000 euron merkintähinnalla LeanLab Oy:n toimitusjohtajan omistamalle holding-yhtiölle. Osakeannin myötä johdolle syntyi 15 % vähemmistöomistus LeanLab Oy:ssä.

Digitalist Group osti 4.7.2023 ruotsalaisen Open Communications International AB (“OC”). Digitalist Group hankki 70 % OC:n osakekannasta kauppahinnalla, jossa 2,5 MSEK maksettiin käteisellä ja loput 30 % OC:n osakekannasta suuntaamalla David Grayn holding-yhtiölle suunnatussa osakeannissa enintään 11 007 709 uutta Digitalist Groupin osaketta. Lisäksi Digitalist Group hankki loput 30 % OC:n osakekannasta luovuttamalla vastikkeena kaupassa kokonaan omistamansa tytäryhtiön Grow AB:n osakkeita myyjille. Järjestelyn kokonaiskauppahinta oli 10,6 MSEK. Järjestelyn seurauksena myyjille syntyi 10 % vähemmistöomistus Grow AB:ssa ja 90 % omistuksesta säilyi Digitalist Groupilla Järjestelyn jälkeen.

Digitalist Group myi kokonaan omistamansa tytäryhtiön FutureLab & Partners AB:n 4.7.2023. Osakekauppa toteutettin myymällä koko FutureLabin osakekanta Turret Oy Ab:lle. Turret on Digitalist Groupin suurin osakkeenomistaja. Kauppahinta oli 1,2 miljoonaa euroa ja se maksettiin käteisellä.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Rahoitusjärjestelyt lähipiirin kanssa:

Digitalist Group sopi 31.10.2023 Turret Oy Ab:n kanssa 2 000 000 euron suuruisesta lainasta. Yhtiöllä on oikeus nostaa Laina osissa 31.12.2024 mennessä. Laina on sovittu markkinaehtoisesti ja se erääntyy maksettavaksi 31.12.2025. Turret on Digitalist Groupin suurin osakkeenomistaja.

Lähipiiriliiketoimia koskevien osakeyhtiölain säännösten mukaisesti Digitalist Groupin hallituksen jäsenet Paul Ehrnrooth ja Peter Eriksson eivät ole osallistuneet Lainaan liittyvään päätöksentekoon.

Yritysjärjestelyt lähipiirin kanssa:

Digitalist Group myi kokonaan omistamansa tytäryhtiön FutureLab & Partners AB:n 4.7.2023. Osakekauppa toteutettin myymällä koko FutureLabin osakekanta Turret Oy Ab:lle. Turret on Digitalist Groupin suurin osakkeenomistaja. Kauppahinta oli 1,2 miljoonaa euroa ja se maksettiin käteisellä.

MUITA TILIKAUDEN TAPAHTUMIA

Ylläkuvattujen järjestelyjen lisäksi, Digitalist Group tiedotti 4.7.2023 keskittyvänsä ydinliiketoimintoihin Euroopan markkinoilla ja supistavansa liiketoimintojaan Kanadassa.

Yhtiö alensi ohjeistustaan tulevaisuuden näkymistä 4.7.2023. Uusi ohjeistus oli: Vuonna 2023 liikevaihdon odotetaan pienenevän ja käyttökatteen (EBITDA) odotetaan kehittyvän positiivisesti verrattuna vuoteen 2022.

Tilikauden pörssitiedotteet ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.digitalist.global/investors/releases .

RISKIENHALLINTA JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ

Digitalist Group Oyj:n riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön toimintojen häiriötön jatkuvuus ja kehittyminen sekä tukea yhtiön asettamien liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja yhtiön arvon kasvattamista. Riskienhallinnan organisoinnista, prosessista sekä tunnistetuista riskeistä on tarkempia tietoja yhtiön verkkosivuilla https://digitalist.global .

Yhtiön tulos on ollut tappiollista tehdyistä tehostamistoimista huolimatta. Tappiollisella tuloksella on välitön vaikutus yhtiön käyttöpääoman sekä rahoituksen riittävyyteen. Riskiä hallitaan ylläpitämällä valmiutta erilaisiin rahoitusratkaisuihin. Yhtiössä pyritään jatkuvasti arvioimaan ja seuraamaan liiketoiminnan vaatimaa rahoituksen määrää, jotta yhtiöllä olisi tarpeeksi likvidejä varoja toiminnan rahoittamiseksi ja erääntyvien lainojen takaisinmaksuun. Mahdolliset häiriöt rahoitusjärjestelyissä heikentäisivät Digitalist Groupin taloudellista asemaa.

Yhtiön on tällä hetkellä riippuvainen ulkopuolisesta rahoituksesta, jota on hankittu pääasiassa sen lähipiiriin kuuluvilta yhtiöiltä ja rahoituslaitoksilta. Digitalist Groupin kyky rahoittaa toimintojaan ja pienentää velkojen määrää riippuu useista tekijöistä, kuten liiketoiminnan rahavirrasta sekä velkarahoituksen ja oman pääoman rahoituksen saatavuudesta, eikä voi olla varmuutta siitä, että tällaista rahoitusta on saatavilla tulevaisuudessa. Ei voi olla varmuutta myöskään siitä, että Digitalist Group pystyy saamaan lisää velkaa tai uudelleen rahoittamaan nykyiset velkansa hyväksyttävillä ehdoilla tai ollenkaan. Yhtiö järjesteli 2022 sekä pääomistajan että rahoituslaitoksen kanssa lyhytaikaisia lainojaan. Neuvottelut vuoden 2024 aikana erääntyvien lähipiirin vaihtovelkakirjalainojen järjestelyistä aloitettiin syksyn 2023 aikana. Tilinpäätöstiedotteen hetkellä neuvottelut ovat kuitenkin vielä kesken.

Avainasiakkuuksissa tapahtuvilla muutoksilla voi olla huomattava vaikutus Digitalist Group:n toimintaan, tuloksentekokykyyn ja taloudelliseen asemaan. Mikäli jokin suurimmista asiakkaista siirtäisi ostonsa Digitalist Group:lta sen kilpailijoille tai muuttaisi voimakkaasti toimintamalliaan, mahdollisuudet korvaavan asiakasvolyymin löytymiseen lyhyellä ajanjaksolla olisivat rajoitettuja.

Konsernin liiketoiminta koostuu pääosin yksittäisistä asiakassopimuksista, jotka ovat usein verrattain lyhytkestoisia. Uusien projektien aloitusajankohtien ja laajuuden ennustaminen on aika ajoin haastavaa samalla, kun kulurakenne suurelta osin on luonteeltaan kiinteä. Edellä mainitut seikat voivat aiheuttaa ennakoimatonta vaihtelua liikevaihdossa ja sen kautta kannattavuudessa. Osan konsernin liiketoiminnasta muodostavat kiinteähintaiset toimitukset. Kiinteähintaisiin asiakastoimituksiin liittyy ajallinen ja sisällöllinen riski. Tätä riskiä pyritään hallitsemaan sopimus- ja projektijohtamisen välinein.

Konsernin toimialan tietyistä asiantuntijoista on markkinatilanteesta riippumatta pula. Lisäksi konsernin toimialalla toisinaan vallitseva aggressiivinen rekrytointipolitiikka saattaa lisätä henkilöstön kilpailijoille siirtymisen riskiä. Ei ole olemassa takeita yhtiön mahdollisuuksista pitää nykyinen henkilöstö palveluksessaan ja palkata kasvun ylläpitämiseksi uutta henkilöstöä. Jos Digitalist Group menettää merkittävästi nykyistä henkilöstöään, voi siitä aiheutua vaikeuksia toteuttaa loppuun nykyisiä projekteja ja hankkia uusia. Tällä voi olla epäedullinen vaikutus Digitalist Groupin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Kustannusinflaatio aiheuttaa palkankorotuspaineita, jolloin kustannusten seurannan tärkeys korostuu entisestään. Rahoituskustannuksiin korkojen nousulla ei ole suurta välitöntä vaikutusta, koska pääosa Yhtiön veloista on kiinteäkorkoista. Yhtiön rahalaitoslainojen 1 prosentin korkotason nousu vaikuttaisi korkokustannuksiin nostavasti vuositasolla n. 0,1 miljoonaa euroa.

Konsernin liikevaihdosta osa laskutetaan muuna kuin euroina, pääosin Ruotsin kruunuissa. Valuuttakurssien muutoksiin liittyvää riskiä voidaan hallita eri toimenpitein, mm. nettopositioimalla ja valuuttasuojaussopimuksin. Vuosina 2023 ja 2022 konsernilla ei ole ollut suojaussopimuksia.

Konsernilla on taseessaan liikearvoa, johon kohdistuu alaskirjausriski siinä tapauksessa, että konsernin kassavirran tulevaisuuden tuotto-odotukset laskevat joko sisäisten tai ulkoisten tekijöiden takia. Liikearvo testataan puolivuosittain ja myös muulloin, jos tarvetta ilmenee.

Yleinen taloudellinen epävarmuus ja alhaiset kasvuennusteet yhtiön avainmarkkinoilla vaikuttivat konsernin liiketoimintaan tilikaudella, mutta tulevaa vaikutusta jatkossa on vaikea arvioida. Geopoliittinen epävarmuus saattaa vaikuttaa joidenkin konsernin asiakkaiden liiketoimintaan ja sitä kautta välillisesti myös konsernin liiketoimintaan. Konsernilla ei ole liiketoimintaa Venäjällä tai Ukrainassa.

PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEISTA JA STRATEGIASTA

Digitalist Group tavoittelee pitkällä aikavälillä vähintään 10 prosentin liikevoittotasoa. Pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi Digitalist Group pyrkii kasvamaan kansainvälisesti ja kannattavasti muotoilemalla uutta ajattelua, palveluita ja teknologiaratkaisuja digitalisoituville toimialoille. Näitä toimialoja ovat teknologiateollisuus, energiateollisuus, liikenne ja logistiikka sekä kuluttajapalvelut yksityisellä ja julkisella sektorilla. Digitalist Group keskittyy strategiassaan palvelu- ja ratkaisuliiketoimintansa syventämiseen, sekä käyttäjä- ja käyttötutkimuksen, brandingin, designin ja teknologian saumattomaan yhdistämiseen.

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE

Digitalist Group Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat jätetään omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta osakkeenomistajille tilikaudelta 2023. Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2023 olivat negatiiviset.

Digitalist Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä torstaina 25.4.2024.

Digitalist Group Oyj:n tilinpäätös 2023 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla perjantaina 28.3.2024. Digitalist Group Oyj:n tilinpäätös julkaistaan suomeksi ja englanniksi ja se on saatavilla yhtiön verkkosivuilla https://digitalist.global heti julkistamisen jälkeen.

SEURAAVA KATSAUS

Johdon osavuotinen selvitys 1-3/2024 julkaistaan perjantaina 26.4.2024.

DIGITALIST GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa:

Digitalist Group Oyj

- Toimitusjohtaja Magnus Leijonborg, puh. +46 76 315 8422, magnus.leijonborg@digitalistgroup.com

- Hallituksen puheenjohtaja Esa Matikainen, puh. + 358 40 506 0080, esa.matikainen@digitalistgroup.com

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

https://digitalist.global

DIGITALIST GROUP -KONSERNI

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT 1.1.-31.12.2023

KONSERNIN LYHENNETTY TULOSLASKELMA, 1000 EUR

1.10.-31.12.23 1.10.-31.12.22 Muutos % 1.1.-31.12.23 1.1.-31.12.22 Muutos % Liikevaihto 4 160 4 245 -2,0 % 16 681 18 563 -10,1 % Liiketoiminnan muut tuotot 25 41 -39,1 % 752 279 169,5 % Liiketoiminnan kulut -5 038 -5 285 -4,7 % -19 384 -23 271 -16,7 % LIIKETULOS -852 -998 -14,6 % -1 951 -4 429 -56,0 % Rahoitustuotot ja -kulut -25 -433 -94,3 % -1 281 -2 019 -36,6 % Tulos ennen veroja -877 -1 431 -38,7 % -3 232 -6 448 -49,9 % Tuloverot -4 -36 -89,1 % -115 6 -2076,5 % TILIKAUDEN TULOS -881 -1 467 -39,9 % -3 347 -6 442 -48,0 % Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille -820 -1 518 -46,0 % -3 304 -6 533 -49,4 % Määräysvallattomille omistajille -61 51 -219,9 % -43 90 -147,3 % Osakekohtainen tulos: Laimentamaton, euroa -0,00 -0,00 -0,00 -0,01 Laimennettu, euroa -0,00 -0,00 -0,00 -0,01

LAAJA TULOSLASKELMA, 1000 EUR

1.10.-31.12.23 1.10.-31.12.22 Muutos % 1.1.-31.12.23 1.1.-31.12.22 Muutos % Tilikauden tulos -881 -1 467 -39,9 % -3 347 -6 442 -48,0 % Muut laajan tuloslaskelman erät Muuntoeron muutos 663 -2 373 -127,9 % 230 -711 -132,3 % TILIKAUDEN LAAJA TULOS -218 -3 840 -94,3 % -3 118 -7 154 -56,4 % Emoyhtiön omistajat -409 -4 007 -89,8 % -3 069 -7 247 -57,6 % Määräysvallattomat omistajat 191 167 14,6 % -48 93 -151,7 %

KONSERNIN LYHENNETTY TASE, 1000 EUR

VARAT 2023-12-31 2022-12-31 PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 422 110 Liikearvo 5 444 4 678 Aineelliset hyödykkeet 917 1 201 Rakennukset ja rakennelmat, käyttöoikeus 868 1 136 Koneet ja kalusto 35 36 Muut aineelliset hyödykkeet 15 29 Sijoitukset 6 102 Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 24 1 245 PITKÄAIKAISET VARAT 6 814 7 335 LYHYTAIKAISET VARAT Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 508 3 797 Tuloverosaaminen 228 183 Rahavarat 894 899 LYHYTAIKAISET VARAT 4 630 4 878 VARAT 11 444 12 213 OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Emoyhtiön omistajat Osakepääoma 585 585 Ylikurssirahasto 219 219 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 73 917 73 662 Kertyneet voittovarat -103 343 -99 210 Tilikauden tulos -3 304 -6 533 Määräysvallattomien omistajien osuudet -53 503 Emoyhtiön omistajat -31 927 -31 277 OMA PÄÄOMA -31 980 -30 774 PITKÄAIKAISET VELAT 20 614 25 612 LYHYTAIKAISET VELAT 22 810 17 376 OMA PÄÄOMA JA VELAT 11 444 12 213

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR

A: Osakepääoma

B: Ylikurssirahasto

C: Sijoitetun vapaan pääoman rahasto

D: Muuntoero

E: Kertyneet voittovarat

F: Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä

G: Määräysvallattomien omistajille kuuluva osuus

H: Oma pääoma yhteensä

A B C D E F G H Oma pääoma 1.1.2022 585 219 72 972 -484 -98 382 -25 091 506 -24 586 Siirrot oma pääoman erien välillä Tilikauden tulos -6 533 -6 533 90 -6 442 Muuntoeron muutos -714 -714 3 -711 Muut laajan tuloksen erät -7 247 Osakeanti 691 691 691 Osakeperusteinen palkitseminen 240 240 240 Oman pääoman ehtoinen laina 130 130 130 Liiketoimet määräysvallattomien omistajien kanssa -96 -96 Oma pääoma 31.12.2022 585 219 73 663 -1 198 -104 545 -31 277 503 -30 774 A B C D E F G H Oma pääoma 1.1.2023 585 219 73 663 -1 198 -104 544 -31 277 503 -30 774 Siirrot oma pääoman erien välillä -229 229 Tilikauden tulos -3 304 -3 304 -43 -3 347 Muuntoeron muutos 235 235 -5 230 Muut laajan tuloksen erät -3 069 Osakeanti 254 254 254 Osakeperusteinen palkitseminen 176 176 176 Oman pääoman ehtoinen laina 0 Liiketoimet määräysvallattomien omistajien kanssa 1 989 1 989 -508 1 481 Oma pääoma 31.12.2023 585 219 73 917 -1 192 -105 453 -31 927 -53 -31 980

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR

1.1.-31.12.2023 1.1.-31.12.2022 1.7-31.12.2023 1.7-31.12.2022 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden tulos ennen veroja -3 232 -6 448 -1 326 -3 272 Liiketoiminnan rahavirran oikaisut: Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksutapahtumaa 178 81 Poistot, arvonalentumiset 834 1 643 418 753 Rahoitustuotot ja –kulut 1 281 2 019 712 1 117 Muut oikaisut -817 -51 -872 -126 Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta -1 755 -2 837 -988 -1 528 Käyttöpääoman muutos -262 891 -314 538 Saadut korot 1 62 3 62 Maksetut korot -89 -16 -43 38 Maksetut verot -150 -304 -47 -64 Liiketoiminnan nettorahavirta -2 255 -2 203 -1 388 -954 Investointien rahavirta Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -10 -55 Tytäryritysten myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 1 114 1 114 Investoinnit muihin sijoituksiin -470 -4 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -22 -39 -10 -16 Lainasaamisten takaisinmaksut 1 290 Saadut korot investoinneista 91 Maksetut verot investoinneista -14 Luovutustulot muista sijoituksista 593 6 Investointien nettorahavirta 2 448 83 1 049 -14 Nettorahavirta ennen rahoitusta 192 -2 120 -339 -968 Rahoituksen rahavirta Maksullinen oman pääoman lisäys 691 691 Transaktiot määräysvallattomien omistajien kanssa 136 -70 -12 41 Pitkäaikaisten lainojen nostot 750 1 909 750 1 909 Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -60 -60 Lyhytaikaisten lainojen nostot 737 874 60 Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset -502 -2 -401 Maksetut korot ja maksut -622 -348 -291 -140 Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut -698 -902 -355 -498 Rahoituksen nettorahavirta -198 2 094 151 1 543 Rahavarojen muutos -5 -85 -148 531 Rahavarat kauden alussa 899 984 1 041 368 Rahavarat kauden lopussa 893 899 893 899

Laadintaperiaatteet

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tilinpäätöstiedotteessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2022 tilinpäätöksessä. Uusilla ja uudistetuilla 1.1.2023 käyttöön otetuilla IFRS standardien muutoksilla ole ollut olennaista vaikutusta konsernin puolivuosikatsaukseen ja tilinpäätöstiedotteeseen.

Tilinpäätöstiedotteen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää yhtiön johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä katsauskauden tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat tilinpäätöshetken näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista.

Alkuperäinen tiedote on suomenkielinen. Englanninkielinen tiedote on käännös alkuperäisestä.

Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton.

Toiminnan jatkuvuus

Neuvottelut 31.5.2024 ja 30.6.2024 erääntyvien lähipiirin vaihtovelkakirjalainojen (5,8 milj. euroa) järjestelyistä aloitettiin syksyn 2023 aikana. Tilinpäätöstiedotteen hetkellä neuvottelut ovat kuitenkin vielä kesken. Johto uskoo neuvottelujen päättyvän yhtiön kannalta positiiviseen tulokseen ja järjestelyn onnistumisen todennäköisyys on korkea. Näillä perusteilla tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti.

Vaikka tehostamistoimenpiteitä on tehty, yhtiön toiminta on vielä tappiollista. Digitalist Group sopi 31.10.2023 Turret Oy Ab:n kanssa 2 000 000 euron suuruisesta lainasta. Yhtiöllä on oikeus nostaa laina osissa 31.12.2024 mennessä. Tilinpäätöstiedotteen hetkellä lainasta on nostettu 0,9 milj. euroa ja hallitus arvioi yllä mainittuun perustuen, että yhtiöllä on riittävä rahoitus toimintansa juoksevien kulujen kattamiseen seuraavien 12 kk:n ajaksi.

Mikäli edellä esitetyt toimenpiteet eivät toteudu suunnitellusti, niin toiminnan jatkuvuuteen saattaa liittyä epävarmuutta.

Oletus toiminnan jatkuvuudesta perustuu myös seuraaviin asioihin:

Vuonna 2022 aloitetut kustannussäästöohjelmat ovat parantaneet konsernin kannattavuutta vuoden 2023 alusta alkaen. Liiketoiminnan kulut pienenivät tilikauden aikana 3.9 milj. euroa verrattuna edellisen vuoden vastaavaan kauteen ja kustannusrakenne vuodelle 2024 on kevyempi.

Lisäksi vuonna 2023 käynnistettyjen kustannussäästöohjelmien vaikutukset näkyvät lähes täysimääräisinä vuonna 2024.

Konserni on tunnistanut uusia kasvun alueita ja on vahvistamassa markkina-asemaansa LeanLabin ja Open Cloudin avulla, minkä uskotaan vaikuttavan positiivisesti myynnin kehittymiseen.

Yhtiö on sopinut tilikaudella rahoittajapankin kanssa rahoituslimiitin nostamisesta 0,7 milj. eurolla.

Yhtiö divestoi heinäkuussa kokonaan omistamansa tytäryhtiön FutureLab & Partners AB:n osakkeet 1,2 milj. eurolla. Osakekauppa tuki Digitalist Groupin omaa pääomaa n. 0,6 milj. euron myyntivoitolla.

Osana pyrkimyksiä parantaa yhtiön kannattavuutta liiketoimintaa Kanadassa on supistettu. Digitalist Group keskittyy vahvemmin ydinliiketoimintoihinsa Euroopan markkinoilla, erityisesti Ruotsissa ja Suomessa. Tämän uskotaan parantavan yhtiön kustannusrakennetta.

Liikearvon arvonalentumistestaus ja kirjattu arvonalennus

Digitalist Group suoritti liikearvon arvonalentumistestauksen 30.06.2023 ja 31.12.2023. Liikearvo on kohdistettu yhdelle kassavirtaa tuottavalle yksikölle. Liikearvon testauksissa ei todettu liikearvon alaskirjaustarvetta.

Testattavan omaisuuden käyttöarvo ylitti testattavan määrän 2,3 milj. eurolla. Liikearvon määrä katsauskauden lopun taseessa on 5,4 milj. euroa.

Yhtiö testaa liikearvoaan omaisuuden käyttöarvoon perustuen. Tilinpäätöksen 31.12.2023 yhteydessä tehdyssä testauksessa kassavirtaennusteen ennustejakso koostui ennusteesta ajalle 2024-2028. Ennusteperiodilla 2024–2028 uskotaan päästävän keskimäärin 11 % (11 %) kasvuun digitalisoitumisen koskettaessa yhä suurempaa osaa liike-elämästä.

Menetelmässä testattavia varoja verrataan niiden tuottamaan rahavirtaan valitulla aikajaksolla, huomioiden diskonttokorko ja ennustejakson jälkeisten rahavirtojen kasvukerroin. Diskonttokorkona on käytetty 11,4 %:n (11,0 %) korkokantaa. Terminaalikauden arvoa laskettaessa on käytetty ennustejakson keskimääräistä EBITDA-prosenttia. Laskelmissa käytettyjen yksittäisten oletusten merkittävä negatiivinen muutos voisi johtaa liikearvon alaskirjaustarpeeseen. Liikevaihdon kasvun jääminen alle 1 prosentin 2024-2025 voisi johtaa alaskirjaustarpeeseen, mikäli kulurakenne ei muuttuisi. EBITDAn jääminen alle 6 % ennustejakson ajan tai WACC:n kasvu yli 17%:n voisi johtaa alaskirjaustarpeeseen.

KONSERNIN TULOSLASKELMA KVARTAALEITTAIN, 1000 EUR

Q4/2023 Q3/2023 Q2/2023 Q1/2023 Q4/2022 1.10.-31.12.23 1.7.-30.9.23 1.4.-30.6.23 1.1.-31.3.23 1.10.-31.12.22 Liikevaihto 4 160 3 614 4 314 4 592 4 245 Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 25 663 31 32 -5 243 LIIKETULOS -852 238 -779 -558 -998 Rahoitustuotot ja kulut -25 -687 -348 -221 -433 Tulos ennen veroja -877 -449 -1 127 -779 -1 431 Tuloverot -4 -28 -57 -27 -36 VERTAILUJAKSON TULOS -881 -476 -1 184 -806 -1 467

AINEETTOMIEN JA AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET, 1000 EUR

Liikearvo Aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuus hyödykkeet Käyttöoikeus-omaisuuserät Muut sijoitukset Yhteensä Kirjanpitoarvo 1.1.2022 5 166 857 99 1 529 2 7 653 Lisäykset 22 17 555 100 694 Vähennykset 0 Arvonalennukset -155 -155 Valuuttakurssimuutokset -488 -32 -4 -89 -613 Katsauskauden poistot -737 -47 -704 -1 488 Kirjanpitoarvo 31.12.2022 4 678 110 66 1 135 102 6 090 Liikearvo Aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuus hyödykkeet Käyttöoikeus-omaisuuserät Muut sijoitukset Yhteensä Kirjanpitoarvo 1.1.2023 4 678 110 66 1 135 102 6 090 Lisäykset 1 148 463 27 417 5 2 059 Vähennykset -426 -5 -39 -100 -569 Arvonalennukset 0 Valuuttakurssimuutokset 44 6 0 -6 44 Katsauskauden poistot -157 -38 -640 -834 Kirjanpitoarvo 31.12.2023 5 444 422 49 867 7 6 790

TUNNUSLUKUJA

2023-12-31 2022-12-31 Tulos/osake, EUR laimennettu 0,00 -0,01 Tulos/osake, EUR 0,00 -0,01 Omapääoma/osake, EUR -0,05 -0,05 Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR laimennettu 0,00 0,00 Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR 0,00 0,00 Sijoitetun pääoman tuotto, % -31,5 -75,6 Oman pääoman tuotto, % neg. neg. Liikevoitto/liikevaihto, % -11,7 -23,9 Gearing koko omasta pääomasta, % -109,0 -111,8 Omavaraisuusaste koko omasta pääomasta, % -279,4 -252,0 Käyttökate (EBITDA), 1000 EUR -1 116 -2 786

RAHOITUSVELKOJEN JA LAINAKORKOJEN ERÄÄNTYMINEN

2022-12-31 Tase-arvo Rahavirta Alle vuosi 1-5 vuotta yli 5 vuotta Rahoituslaitoslainat 3 501 3 643 1 226 2 417 Lainalimiitit 7 462 7 462 7 462 Vaihtovelkakirjalainat 5 768 6 850 6 850 Pääomalainat 16 787 19 202 19 202 Muut lainat lähipiiriltä 500 533 533 Vuokrasopimusvelat IFRS16 1 283 1 354 609 745 Ostovelat 1 373 1 373 1 373 2023-12-31 Tase-arvo Rahavirta Alle vuosi 1-5 vuotta yli 5 vuotta Rahoituslaitoslainat 2 866 3 067 341 2 726 Lainalimiitit 8 525 8 525 8 525 Vaihtovelkakirjalainat 5 768 6 850 6 850 Pääomalainat 16 865 19 265 19 265 Muut lainat lähipiiriltä 750 876 0 876 Vuokrasopimusvelat IFRS16 973 961 701 260 Ostovelat 1 120 1 120 1 120

Yhtiö on sopinut rahalaitoslainoista päärahoittajansa kanssa 2 milj. euron lainan lyhennysvapaasta 30.4.2025 asti. Lainalimiitit ovat toistaiseksi voimassa olevia.

MUITA TIETOJA

1.1.-31.12.2023 1.1.-31.12.2022 HENKILÖSTÖ, keskimäärin 137 159 Henkilöstö kauden lopussa 124 150 VASTUUT, 1000 EUR Omista sitoumuksistaan annetut vakuudet Yrityskiinnitykset 13 300 13 300 Korolliset velat yhteensä Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta 2 659 2 337

Muut pitkäaikaiset velat 17 873 23 257

Lyhytaikaiset korolliset velat 15 215 9 707 Yhteensä 35 747 35 302

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

Käyttökate/EBITDA = Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja

Laimennettu osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin

Osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin

Oma pääoma osaketta kohti = Oma pääoma / Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Liiketoiminnan rahavirta / osake, EUR laimennettu = Liiketoiminnan nettorahavirta / Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) =

(voitto ennen veroja + korkokulut + muut rahoituskulut) /

(Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin)) x 100

Oman pääoman tuotto (ROE) = nettotulos / Oma pääoma yhteensä (keskimäärin) x 100

Gearing = korolliset velat - likvidit varat / oma pääoma yhteensä x 100

Liite