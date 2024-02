Lotte Månsson fratræder direktionen i Nykredit Bank - Nykredit Bank A/S

Til Nasdaq Copenhagen

Lotte Månsson fratræder direktionen i Nykredit Bank

Lotte Månsson, direktør for Private Wealth Management i Nykredit og medlem af direktionen i Nykredit Bank, har opsagt sin stilling og fratræder dags dato, da hun har takket ja til et andet job uden for Nykredit.

Lotte Månsson fratræder tillige sit hverv som medlem af bestyrelsen i Nykredit Portefølje Administration A/S.

Lotte Månsson har været en del af Nykredit-koncernen siden 2008 og har siden 2019 været direktør for Private Wealth Management.

Pernille Sindby, koncerndirektør for Wealth Management, siger:

”Jeg havde naturligvis gerne set Lotte fortsætte den flotte udvikling og vækst, som hun og resten af Private Wealth Management har været med til at skabe de seneste år. Samtidig er jeg stolt over, at vi i Nykredit er i stand til at sende dygtige kollegaer videre til andre tunge stillinger i sektoren, som den Lotte nu skal varetage. Lotte har været en del af Nykredit siden 2008, og hun har en stor andel i både Wealth Managements imponerende vækst og vores stærke position over for de allermest velhavende privatkunder.”

Ledelsen af Private Wealth Management vil i en interim-periode blive varetaget af Michael Nordestgaard, leder af Private Banking Elite, og Jesper Thinggaard, leder af Investment.

