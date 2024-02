GigaDevice signe un accord de distribution avec EKOM, étendant ses activités en Turquie

PÉKIN, 29 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- GigaDevice Semiconductor Inc. (SSE: 603986), l’un des principaux fournisseurs de mémoire flash, de microcontrôleurs 32 bits, de capteurs et de technologie analogique, annonce qu’il a signé un accord de distribution avec EKOM Elektronik, l’un des principaux distributeurs agréés spécialisés dans les composants électroniques. Ce partenariat permettra d’élargir l’offre de produits de GigaDevice afin de répondre aux besoins du marché turc, contribuant ainsi à la croissance saine du secteur électronique turc et favorisant les innovations nécessaires dans ce domaine.



GigaDevice propose des produits de classe mondiale : SPI NOR Flash, SLC NAND Flash, microcontrôleurs 32 bits, circuits intégrés de gestion de l’alimentation et produits de détection. Ensemble, ces technologies constituent des solutions de conception complètes et jouent un rôle central dans un large éventail d’applications, couvrant l’industrie, l’automobile, l’électronique grand public, l’IdO, les communications en réseau, les mobiles et les PC. GigaDevice est le 3e plus grand fournisseur de NOR Flash au monde, ses célèbres GD25/5F SPI NOR Flash et GD5F/9F NAND Flash ont été expédiées à plus de 21 milliards d’unités à travers le monde. Le MCU GD32 est le leader du marché chinois des microcontrôleurs 32 bits haute performance à usage général, avec plus de 40 familles et une sélection de plus de 550 produits adaptés à diverses applications.

« Nos clients intègrent des solutions complètes dans une gamme d’applications de plus en plus large, et le portefeuille de GigaDevice constitue la force motrice principale de ces innovations » a déclaré Michael Haidar, vice-président mondial des ventes et du marketing — AME et EMEA, chez GigaDevice. « Nous sommes ravis de nous associer à EKOM en Turquie. Grâce à leurs équipes de vente et d’assistance professionnelles, nous prévoyons d’accomplir de grandes choses dans cette région. Cette collaboration permettra d’étendre la portée et la disponibilité de nos produits aux ingénieurs concepteurs et aux acheteurs, grâce à une assistance technique efficace et à un stock facilement disponible par l’intermédiaire d’EKOM. Par conséquent, nous visons à créer une valeur ajoutée pour nos clients ».

« L’accord de distribution entre EKOM et GigaDevice marque une victoire importante pour nos clients. Il nous permet d’améliorer la livraison de nos produits, en offrant les avantages d’un engagement direct avec GigaDevice et en facilitant l’accès à leurs nouveaux produits de pointe » a déclaré Hulya Sahin, PDG d’EKOM Elektronik. « Notre vision est d’être une entreprise constamment sur le devant de la scène en Turquie et à l’échelle mondiale grâce à son portefeuille de produits en constante évolution et à la qualité durable de ses services, parallèlement aux besoins des clients et à l’évolution technologique. Grâce à la collaboration avec GigaDevice, nous renforcerons nos capacités afin de mieux répondre aux besoins des clients ».