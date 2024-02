09:00 Lontoo, 11:00 Helsinki, 29.2.2024 – Afarak Group SE (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)



AFARAK GROUP SE: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS

Pörssitiedote

Afarak Group SE on tehnyt 29.2.2024 Finanssivalvonnalle arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Afarakin yhteenlaskettu omistus Yhtiön osakkeista on ylittänyt 5 prosentin rajan.

Ilmoituksen mukaan Afarakin omien osakkeiden lukumäärä on 16.041.514 osaketta, mikä vastaa noin 5,79 prosenttia Afarakin osakemäärästä. Perusteena on se, että Afarakin hallituksen, varsinaisen yhtiökokouksen 21.6.2023 antaman osakeantivaltuutuksen perusteella, 14.2.2024 päättämän Yhtiölle itselleen suunnatun maksuttoman osakeannin perusteella annetut uudet osakkeet, yhteensä 10.000.000 uutta osaketta, on tänään rekisteröity kaupparekisteriin.

Liputusvelvollisen osuus:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitus-välineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 5,79 0 5,79











277 041 814 Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 2,64 0 2,64

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/

osakelaji



Osakkeiden ja äänten

lukumäärä, kpl Osakkeiden ja äänten %-osuus Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) FI0009800098 16 041 514 0 5,79 0 A YHTEENSÄ 16 041 514 5,79

Helsingissä 29.2.2024

AFARAK GROUP SE

Hallitus

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

