KKCG schließt Übernahme der Plattform Avenga von Oaktree und Cornerstone ab

LUZERN, Schweiz, Feb. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- KKCG, eine führende europäische Investment- und Innovationsgruppe gibt den erfolgreichen Abschluss der Übernahme von Avenga bekannt. Avenga ist eine End-to-End-Plattform für Softwareentwicklung und Beratung, die zuvor im Eigentum von Fonds stand, die von Oaktree Capital Management, L.P. („Oaktree“) und Cornerstone Investment Management, L.P. („Cornerstone“) verwaltet wurden.



Mit dem Abschluss der Transaktion ist Avenga, eine globale Technologieplattform mit Hauptsitz in Deutschland, 31 Niederlassungen weltweit und nahezu 4.000 IT-Fachkräften, vollständig in den Besitz von KKCG übergegangen.

Diese Übernahme stellt einen Meilenstein in der strategischen Entwicklung der Technologiesäule von KKCG dar. Michal Tománek, Investmentdirektor bei KKCG, äußerte sich zum Abschluss folgendermaßen: „Avenga stärkt nicht nur KKCGs internationale Aufstellung, sondern passt auch perfekt zu unserem Unternehmen Qinshift, das auf maßgeschneiderte Softwareentwicklung spezialisiert ist. Dadurch avanciert KKCG Technologies zu einem der führenden Spezialisten der digitalen Transformation in Europa, der eine breit gefächerte, weltweite Kundenbasis bedient.“

Ludovic Gaudé, Leiter der Software-Engineering-Aktivitäten bei KKCG und CEO von Qinshift, leitet gemeinsam mit Yuriy Adamchuk, CEO von Avenga, den Integrationsprozess. Nach dem erfolgreichen Abschluss erklärte Gaudé: „Jetzt heißt es Ärmel hochkrempeln und den Fusionsprozess beginnen. Das ist der erste Schritt auf unserer gemeinsamen Reise von Avenga und Qinshift.“

Über KKCG

KKCG ist eine Investment- und Innovationsgruppe mit Expertise in den Bereichen Lotterie und Glücksspiel, Energie, Technologie und Immobilien. KKCG wurde von dem Unternehmer, Investor und Philanthropen Karel Komárek gegründet, beschäftigt in seinen Portfoliounternehmen mehr als 10.000 Mitarbeiter in 37 Ländern und verwaltet ein Vermögen von mehr als 9 Milliarden US-Dollar. Zu seinen Geschäftsbereichen gehören unter anderem die ARICOMA GROUP Holding a.s., ein umfassender Anbieter von IT-Dienstleistungen und kundenspezifischer Softwareentwicklung in ganz Europa und den USA; Allwyn, ein multinationaler Lotteriebetreiber mit führenden Marktpositionen in Österreich, der Tschechischen Republik, Griechenland, Zypern, Italien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten (Illinois); die MND Group, ein internationaler Produzent und Anbieter traditioneller und erneuerbarer Energien, der in den Bereichen Bohrung und Exploration, Energiespeicherung, Einzelhandel und Handel tätig ist; und KKCG Real Estate, das international anerkannte, preisgekrönte Architektur im Wohn-, Gewerbe- und Industriesektor mit Schwerpunkt auf innovativer und nachhaltiger Entwicklung schafft. KKCG ist auf mehreren Kontinenten tätig und nutzt das Kapital, die Netzwerke und das Wissen der gesamten Gruppe, um langfristig profitables und nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen. KKCG hat sich verpflichtet, die Gemeinden, in denen seine Betriebe angesiedelt sind, zu unterstützen und einen Beitrag zu den Gesellschaften zu leisten, in denen es tätig ist.

Über Avenga

Avenga ist eine globale Entwicklungs- und Beratungsplattform mit fundierten Branchenkenntnissen, insbesondere in den Bereichen Pharma, Versicherungen und Finanzen sowie fortschrittliche Fertigung. Die IT-Spezialisten des Unternehmens arbeiten von 31 Niederlassungen weltweit aus und unterstützen globale Konzerne und komplexe Organisationen bei ihrer digitalen Transformation mit Projekten entlang der gesamten digitalen Wertschöpfungskette – von der digitalen Strategie bis zur Implementierung von Software, User Experience und IT-Lösungen. Zu den vielen weltbekannten Kunden von Avenga gehören Unternehmen wie ABB, Allianz, GSK, Santander und Volvo.

Über Qinshift

Qinshift ist ein globales Technologieunternehmen mit einer starken europäischen Präsenz und hat das Ziel, zukunftsorientierten Unternehmen weltweit bei der Bewältigung ihrer geschäftlichen Herausforderungen zu helfen. Qinshift beschäftigt weltweit über 3000 IT-Fachkräfte in 28 Niederlassungen. Angeboten werden maßgeschneiderte Software- und End-to-End-Business-Lösungen, visionäres UX-/UI-Design, zuverlässige Managed Services und innovative Produktentwicklungen. Zudem bietet Qinshift erstklassige IT-Unternehmensberatungsdienste an. Das Unternehmen bedient eine Vielzahl von Kunden, darunter große Telekommunikations- und Satellitenbetreiber, Finanz- und Bankinstitute, Fertigungs- und Automobilunternehmen sowie Unternehmen aus den Bereichen Mobilität und Gesundheit, und begleitet sie bei ihrer digitalen Transformation.