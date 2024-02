OroCommerce nomme Rob Walter au poste de Chief Revenue Officer

L’éditeur de plateforme e-commerce, OroCommerce a annoncé aujourd'hui la nomination de Rob Walter au poste de Chief Revenue Officer. Rob Walter a 20 ans d'expérience dans la mise en place d'organisations qui ont généré des revenus très importants, il va diriger la stratégie de OroCommerce au niveau mondial notamment dans les régions Amérique, Europe et Asie-Pacifique.

Motivé et passionné, Rob Walter a démontré à maintes reprises sa capacité à augmenter rapidement les revenus, à accélérer la transformation de l'entreprise et à recruter des équipes de classe mondiale pour les entreprises technologiques. Chez OroCommerce, Rob Walter est chargé de diriger tous les aspects des opérations de revenus globaux de l'entreprise, y compris les ventes, les partenariats, le marketing et le service clients.

La nomination de Rob Walter survient à un moment charnière, alors que OroCommerce entre dans sa nouvelle phase d'expansion, après avoir été reconnue comme leader dans le commerce B2B dans le rapport IDC MarketScape et avoir lancé de nouvelles fonctionnalités de produit qui font entrer le e-commerce B2B dans l'ère de l'intelligence artificielle.

"Rob Walter a un parcours exceptionnel de réussite, contribuant à la croissance des entreprises du Retail et des logiciels de e-commerce", a déclaré Yoav Kutner, CEO de OroCommerce. "Son équilibre entre la vision stratégique, la rigueur opérationnelle et le développement de l'équipe fait de lui la personne idéale pour soutenir la prochaine étape d'expansion mondiale de OroCommerce."

"Je suis ravi de rejoindre OroCommerce à ce moment crucial. Les organisations B2B à travers le monde dans les domaines de la fabrication, de la distribution et du commerce de gros ont besoin de choisir des technologies qui répondent à leurs besoins spécifiques. OroCommerce a été conçue pour ces entreprises B2B", a déclaré Rob Walter. "La croissance impressionnante de l'entreprise et ses milliers de clients témoignent de l'énorme valeur que sa solution apporte aux vendeurs B2B. J'ai hâte de travailler avec cette équipe talentueuse pour mener à bien le prochain chapitre de l'expansion mondiale de OroCommerce et de sa position de leader dans sa catégorie."