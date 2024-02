Korrektionen skyldes kategoriseringen - indholdet er det samme: Jens Birgersson træder tilbage som CEO for ROCKWOOL A/S; Jes Munk Hansen bliver ny CEO

Korrektionen skyldes kategoriseringen - indholdet er det samme :



Selskabsmeddelelse

for ROCKWOOL A/S

Meddelelse nr. 06 – 2024

til Nasdaq Copenhagen

29. februar 2024

Jens Birgersson træder tilbage som CEO for ROCKWOOL A/S; Jes Munk Hansen bliver ny CEO



Jens Birgersson fortsætter som CEO indtil Jes Munk Hansen, der i dag er CEO i Terma, tiltræder i ROCKWOOL senest den 1. september 2024.

Bestyrelsesformand Thomas Kähler udtaler: "Jens Birgersson har været en drivkraft i ROCKWOOL’s positive forretningsudvikling gennem de sidste ni år. I Jens’ tid er vores salg steget markant, og vores EBIT-margin er på et historisk højt niveau. Samtidig har ROCKWOOL styrket sin position som verdens førende stenuldsproducent. Koncernen står på et meget solidt fundament for dens fortsatte udvikling, og jeg vil gerne takke Jens for hans stærke lederskab”.

CEO Jens Birgersson siger: "Jeg er stolt af de fremskridt og resultater, vi har skabt i ROCKWOOL. Hele teamet fortjener anerkendelse for disse præstationer, og det har været en personlig og professionel fornøjelse at have været en del af virksomhedens positive transformation. Jeg er i gang med mit 10. år som CEO for ROCKWOOL, og for en global virksomhed, er det lang tid. Jeg ser nu frem til at kunne fokusere på min familie og forfølge nye interesser”.

Efterfølgeren Jes Munk Hansen har mere end 20 års erfaring fra byggematerialebranchen med fokus på energieffektivitet og bæredygtighed. Allerede før han kom til Terma, havde Jes opnået betydelig international ledelseserfaring, og han har blandt andet boet i USA, hvor han i fem år var ansvarlig for Grundfos’ nordamerikanske forretning. Efterfølgende havde han en række lederstillinger i OSRAM og var CEO for LEDVANCE. Han er i dag næstformand i Dansk Industri, bestyrelsesmedlem i WSAudiology og han har desuden siddet i ROCKWOOL’s bestyrelse det seneste år. Jes Munk Hansen stiller op til genvalg til ROCKWOOL’s bestyrelse på den ordinære generalforsamling og træder først ud af bestyrelsen i forbindelse med hans tiltræden som CEO.

”I Jes Munk Hansen får ROCKWOOL en CEO med betydelig ledelseserfaring fra store internationale koncerner i byggematerialesektoren. Han er en succesfuld leder i Terma, og jeg har personligt nydt godt af hans store erfaring via bestyrelsesarbejdet i ROCKWOOL. Derfor er jeg overbevist om, at vi med Jes har fundet den rette person til at lede ROCKWOOL”, siger bestyrelsesformand Thomas Kähler.

“Jeg er stolt over og stærkt motiveret af at få muligheden for at lede ROCKWOOL, og jeg ser frem til at møde ledelsesteamet, medarbejdere, kunder og andre partnere. ROCKWOOL er en globalt førende aktør, og dermed følger også et betydeligt ansvar. For mig bliver det vigtigt at vise, at energieffektivitet, bæredygtighed og forretningsresultater kan gå hånd i hånd. Ikke mindst ser jeg frem til at blive en del af det daglige arbejde hos ROCKWOOL, en virksomhed jeg har fulgt gennem hele min karriere”, siger Jes Munk Hansen.

Jes Munk Hansen er 56 år, gift og har fire børn. Familien bor i København. Han har dansk og amerikansk statsborgerskab og har en kandidatgrad fra Københavns Universitet og en MBA fra London Business School.

Yderligere information:

Michael Zarin

Vice President, Group Communications

ROCKWOOL A/S

+45 40 84 15 26

Vedhæftet fil