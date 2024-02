COMMUNIQUE DE PRESSE

Nantes, le 29 février 2024

Gouvernance

Nomination de Denis Lamoureux,

nouveau directeur financier de Maisons du Monde

Maisons du Monde annonce ce jour la nomination de Denis Lamoureux en tant que Directeur Administratif et Financier du Groupe. Il prendra ses fonctions à compter du 4 mars prochain et rejoindra le Comité Exécutif. Gilles Lemaire, Directeur du Contrôle de Gestion, qui assurait l’interim de la fonction Finance depuis le 1er septembre 2023, est nommé Directeur Administratif et Financier Adjoint.

Fort d’une expérience de six ans à la tête de la Direction Financière de Lacoste, où il a largement contribué à l'amélioration de la performance et à soutenir une croissance forte,

Denis Lamoureux rejoint Maisons du Monde.

Le Groupe pourra compter sur sa connaissance approfondie du Retail acquise depuis près de vingt ans au sein de grands groupes internationaux porteurs de marques inspirantes.

Denis Lamoureux a déclaré : « Je suis très heureux de rejoindre Maisons du Monde dans une étape importante de redéploiement pour cette love brand européenne chère au cœur de ses Clients. Je me réjouis de pouvoir apporter toute mon expérience aux prochaines étapes du développement de ce référent omnicanal de la Maison ».

François-Melchior de Polignac, Directeur Général de Maisons du Monde a commenté : « La nomination de Denis Lamoureux au poste de Directeur Financier est une excellente nouvelle pour Maisons du Monde. Il apportera sa grande expérience dans le Retail, à l’international et dans des univers de marques, ainsi que sa capacité à conduire le changement au sein de la fonction financière. Il jouera un rôle clé dans le déploiement de notre plan de transformation qui sera annoncé le 12 mars.

Je remercie vivement Gilles Lemaire qui a porté ad intérim la fonction Finance ces derniers mois avec un grand professionnalisme et un engagement remarquable, et qui continuera à y contribuer en tant que Directeur Administratif et Financier Adjoint ».

Biographie de Denis Lamoureux : Denis Lamoureux a d’abord exercé dans un cabinet d’avocat en Fiscalité Internationale pendant deux ans avant de rejoindre LVMH où il y travaille cinq ans en structuration fiscale et des financements. En 2008, il rejoint Maus Frères International où il occupe différents rôles stratégiques d’abord en créant la Direction Fiscale des activités internationales du Groupe puis prenant en charge les Opérations de M&A avant d’être promu en 2017 Vice-Président Exécutif Administratif et Financier de Lacoste, période pendant laquelle la société a doublé de taille.

Il est diplômé d’HEC Paris et titulaire d’un DESS en Fiscalité Internationale.

À propos de Maisons du Monde

Maisons du Monde est l’acteur de référence de la maison inspirante, accessible et durable. L’enseigne propose une gamme riche et constamment renouvelée de meubles et d'accessoires de décoration dans une multiplicité de styles. La créativité, l'inspiration et l'engagement sont les piliers de la marque. S'appuyant sur un modèle omnicanal hautement performant et un accès direct aux consommateurs, le Groupe réalise plus de 50 % de ses ventes dans le digital, et exploite des magasins dans 9 pays européens.

corporate.maisonsdumonde.com

Contacts

Relations investisseurs Relations presse Carole Alexandre



Tel : (+33) 6 30 85 12 78 Pierre Barbe



Tel : (+33) 6 23 23 08 51 calexandre@maisonsdumonde.com pbarbe@maisonsdumonde.com

COMMUNIQUE DE PRESSE

Nantes, le 29 février 2024

Gouvernance

Nomination de Denis Lamoureux,

nouveau directeur financier de Maisons du Monde

Maisons du Monde annonce ce jour la nomination de Denis Lamoureux en tant que Directeur Administratif et Financier du Groupe. Il prendra ses fonctions à compter du 4 mars prochain et rejoindra le Comité Exécutif. Gilles Lemaire, Directeur du Contrôle de Gestion, qui assurait l’interim de la fonction Finance depuis le 1er septembre 2023, est nommé Directeur Administratif et Financier Adjoint.

Fort d’une expérience de six ans à la tête de la Direction Financière de Lacoste, où il a largement contribué à l'amélioration de la performance et à soutenir une croissance forte,

Denis Lamoureux rejoint Maisons du Monde.

Le Groupe pourra compter sur sa connaissance approfondie du Retail acquise depuis près de vingt ans au sein de grands groupes internationaux porteurs de marques inspirantes.

Denis Lamoureux a déclaré : « Je suis très heureux de rejoindre Maisons du Monde dans une étape importante de redéploiement pour cette love brand européenne chère au cœur de ses Clients. Je me réjouis de pouvoir apporter toute mon expérience aux prochaines étapes du développement de ce référent omnicanal de la Maison ».

François-Melchior de Polignac, Directeur Général de Maisons du Monde a commenté : « La nomination de Denis Lamoureux au poste de Directeur Financier est une excellente nouvelle pour Maisons du Monde. Il apportera sa grande expérience dans le Retail, à l’international et dans des univers de marques, ainsi que sa capacité à conduire le changement au sein de la fonction financière. Il jouera un rôle clé dans le déploiement de notre plan de transformation qui sera annoncé le 12 mars.

Je remercie vivement Gilles Lemaire qui a porté ad intérim la fonction Finance ces derniers mois avec un grand professionnalisme et un engagement remarquable, et qui continuera à y contribuer en tant que Directeur Administratif et Financier Adjoint ».

Biographie de Denis Lamoureux : Denis Lamoureux a d’abord exercé dans un cabinet d’avocat en Fiscalité Internationale pendant deux ans avant de rejoindre LVMH où il y travaille cinq ans en structuration fiscale et des financements. En 2008, il rejoint Maus Frères International où il occupe différents rôles stratégiques d’abord en créant la Direction Fiscale des activités internationales du Groupe puis prenant en charge les Opérations de M&A avant d’être promu en 2017 Vice-Président Exécutif Administratif et Financier de Lacoste, période pendant laquelle la société a doublé de taille.

Il est diplômé d’HEC Paris et titulaire d’un DESS en Fiscalité Internationale.

À propos de Maisons du Monde

Maisons du Monde est l’acteur de référence de la maison inspirante, accessible et durable. L’enseigne propose une gamme riche et constamment renouvelée de meubles et d'accessoires de décoration dans une multiplicité de styles. La créativité, l'inspiration et l'engagement sont les piliers de la marque. S'appuyant sur un modèle omnicanal hautement performant et un accès direct aux consommateurs, le Groupe réalise plus de 50 % de ses ventes dans le digital, et exploite des magasins dans 9 pays européens.

corporate.maisonsdumonde.com

Contacts

Relations investisseurs Relations presse Carole Alexandre



Tel : (+33) 6 30 85 12 78 Pierre Barbe



Tel : (+33) 6 23 23 08 51 calexandre@maisonsdumonde.com pbarbe@maisonsdumonde.com

Pièce jointe