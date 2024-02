Lannion, le 29/02/2024 – 17h45

LUMIBIRD : COMMANDES DE TÉLÉMÈTRES LASER POUR LE CV90

Le Groupe LUMIBIRD (FR0000038242 - LBIRD), leader européen des technologies laser, annonce que sa filiale Lumibird Photonics Sweden AB a reçu deux commandes importantes de Saab AB pour le télémètre laser OdiPro destiné au véhicule de combat CV90. La valeur totale de la commande s'élève à environ 130 millions de couronnes suédoises (11,5 millions d'euros) sur une durée de contrat de 2024 à 2029.

Lumibird fournira le télémètre laser OdiPro pour le CV90 de BAE System commandé par la Slovaquie et la République tchèque en 2024. Les travaux seront réalisés à Göteborg, en Suède.

« Ces nouvelles commandes soulignent notre excellente collaboration avec Saab et BAE Systems Hägglunds, ainsi que notre capacité à augmenter notre production », déclare Carina Harnesk, PDG de Lumibird Photonics Sweden.

Avec ces commandes, le volume total d'OdiPro et de ses variantes dépasse désormais les 1 000 unités, utilisées par neuf pays européens. Lumibird espère qu’elles seront suivies d'autres commandes similaires pour le CV90. OdiPro est la dernière variante de la famille Odin de télémètres laser conçus pour les véhicules de combat. Il comprend une protection active unique du récepteur et peut être utilisé à grande distance contre des cibles terrestres et aériennes.

"Lumibird est fier d'offrir une large gamme de systèmes laser de haute performance aux intégrateurs de défense et de sécuriser la chaîne d'approvisionnement avec un niveau élevé de production interne pour les composants critiques", déclare Marc Le Flohic, PDG du groupe Lumibird.

Le groupe Lumibird est l'un des principaux spécialistes européens des technologies laser pour les applications avancées dans les domaines de la défense, de la science et de la médecine. Dans le domaine de la défense, il est spécialisé dans les télémètres laser, les désignateurs laser et la technologie LIDAR pour les applications navales, terrestres, aéroportées et spatiales.

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et 203,6 M€ de chiffre d’affaires en 2023 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d’Euronext Tech Leaders

