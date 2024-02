PARIS

Le 29 février 2024

Valeo atteint ses objectifs 2023 et se fixe pour objectif d’augmenter de plus de 60 % son résultat d’exploitation et sa génération de cash entre 2023 et 2025

En 2023, Valeo atteint ses objectifs

Prises de commandes à 34,9 milliards d’euros qui valident les perspectives de croissance de Valeo

Chiffre d’affaires de 22 044 millions d’euros, en hausse de 11 % à périmètre et taux de change constants en base retraitée soit une surperformance du chiffre d’affaires première monte de 3 points

Marge d'EBITDA et marge opérationnelle à respectivement 12,0 % et 3,8 % du chiffre d’affaires

Cash flow libre de 379 millions d’euros

Ratio de leverage à 1,5x l’EBITDA

Dividende de 0,40 € par action soumis au vote de la prochaine Assemblée générale

Valeo maintient le cap défini dans le cadre de son plan stratégique Move Up et accélère sa transformation

Objectif d’augmenter de plus de 60% le résultat d’exploitation* et la génération de cash entre 2023 et 2025

Accélération attendue de la croissance organique - sur la base d’hypothèses prudentes - soutenue par l’entrée en production des nouvelles commandes profitables enregistrées depuis 2022

Nouvelles mesures de réduction des coûts

Gestion rigoureuse des activités par le cash et allocation du capital privilégiant le désendettement avec un ratio de leverage attendu à 1,0x l’EBITDA en 2025

* Marge opérationnelle en millions d’euros

Perspectives 2024 et 2025

2023 publié Guidance 2024 (a) (b) Objectifs 2025 (b) Objectifs 2025 précédents (basés sur une production automobile de 98,5 m véhicules) Chiffre d’affaires en milliards d’euros 22,0 22,5 à 23,5 24,5 à 25,5 ~ 27,5 EBITDA en % du chiffre d'affaires 12,0 % 12,1 % à 13,1 % 13,5 % à 14,5 % ~ 14,5% Marge opérationnelle en % du chiffre d'affaires 3,8 % 4,0 % à 5,0 % 5,5 % à 6,5 % ~ 6,5% Cash flow libre avant mesures ponctuelles et exceptionnelles de réduction de coûts en millions d’euros (c) _ ~ 500 ~ 800 _ Cash flow libre après mesures ponctuelles et exceptionnelles de réduction de coûts en millions d’euros (c) 379 ~ 350 ~ 650 ~ 800 - 1 000

(a) Marges et génération de cash flow libre au S2 supérieures à celles du S1, portées par des volumes de production et des gains d’efficience plus élevés.

(b) Pour plus de marge de manœuvre, sur la base (i) d’une production automobile de véhicules légers, 3 % inférieure au scénario publié par S&P Global Mobility le 16 février 2024, et (ii) d’un chiffre d’affaires stable dans l’électrique haute tension sur la période 2023 - 2025

(c) Ce coût comprend entre autres des mesures de restructuration potentielles.

« Grâce à l’engagement remarquable des équipes de Valeo, nous avons atteint cette année encore les objectifs financiers que nous nous étions fixés. Depuis début 2022, nous avons amélioré notre performance financière de manière continue. A mi-parcours de notre plan stratégique Move Up, la croissance et la profitabilité de nos prises de commandes confirment nos choix en termes de positionnement produits et de positionnement prix.

Le marché se développe autour des grandes tendances de l’électrification, des aides à la conduite et du véhicule défini par le logiciel ("Software Defined Vehicle"). Notre positionnement, fruit de nos choix stratégiques structurants, nous permet de proposer aujourd’hui les équipements innovants et une large offre logicielle qui répondent exactement à ces besoins. Nous contribuons à une mobilité plus sûre avec nos solutions accessibles à tous et plus respectueuses de l’environnement. Pour 2024 et 2025, nous gardons notre cap stratégique : disposer des bonnes technologies, au bon moment et au bon prix. Elles sont plébiscitées par nos clients qui nous renouvellent leur confiance. Elles créent de la valeur, pour eux comme pour nous.

Dans un environnement automobile en transformation, nous avons décidé de fixer de nouveaux objectifs 2025 cohérents avec des hypothèses de production automobile conservatrices. Dans un environnement volatil, nous accélérons notre transformation et continuons de travailler à la réduction de nos coûts ainsi qu’à l’amélioration de notre rentabilité et de notre génération de cash flow libre. »

Christophe Périllat, Directeur Général de Valeo

Valeo maintient le cap défini dans le cadre de son plan stratégique Move Up et accélère sa transformation

Valeo maintient le cap défini dans le cadre de son plan stratégique Move Up

Depuis plus de 10 ans, Valeo investit dans des technologies qui placent son portefeuille produits au centre de la transformation du secteur automobile vers des solutions de transport plus sûres, plus connectées et plus respectueuses de l’environnement. Les choix stratégiques et technologiques du Groupe, annoncés en 2022 lors de la présentation du plan stratégique Move Up, ont permis d’accélérer le positionnement du Groupe vers les mégatendances du marché automobile. Le Groupe s’est renforcé sur la partie logicielle dans l’ensemble de ses domaines d’activité et propose désormais une offre découplée des équipements baptisée Valeo anSWer. La forte augmentation des prises de commandes à 34,9 milliards d’euros en 2023 et l’amélioration significative des marges embarquées valident ces choix stratégiques.

D’ici 2030, les perspectives des différents marchés de Valeo sont les suivantes :

Les marchés de l’ADAS et de l’Expérience Intérieure (marchés indépendants de l’évolution de la motorisation) devraient connaître une période de forte croissance : 90% des véhicules nouvellement produits seraient équipés de tels systèmes, dont 50% pouvant atteindre les niveaux d’autonomie 2 et 2+. Valeo entend tirer profit de l’accroissement de son contenu par véhicule assorti d’une augmentation de ses marges dans les domaines des capteurs, des unités de calcul haute performance, de la nouvelle architecture électronique centralisée du véhicule défini par le logiciel (Software Defined Vehicle - SDV) et d'une manière plus générale de la place de plus en plus importante du logiciel dans la mobilité ;

Le marché de l’électrification devrait également connaître une période de forte croissance. Le marché de l’électrique haute tension serait accessible à hauteur de 40% aux équipementiers automobile ; les marchés de l’électrique basse tension et systèmes thermiques resteraient quasi exclusivement adressés par les équipementiers. Dans un contexte où la croissance du marché de l’électrification pourrait ralentir à court terme, le Groupe reste sélectif dans le choix de ses nouvelles prises de commandes et continue à s’appuyer sur ses produits traditionnels, qui offrent des marges élevées, générateurs de cash ;

Dans un marché marqué par le développement de la technologie LED et l’exigence d’un faisceau lumineux de haute définition, l’éclairage demeure un levier puissant d’amélioration de la sécurité sur la route. Par ailleurs, la démocratisation du véhicule électrique et la disparition concomitante des grilles de ventilation frontale donnent la liberté aux designers de repenser totalement la face avant du véhicule électrique, avec plus d'éclairage pour mieux affirmer la signature des marques. Cette tendance se traduit par plus d'éclairage non seulement à l'avant, mais également autour et à l'intérieur du véhicule.





Accélération attendue de la croissance organique - sur la base d’hypothèses prudentes - soutenue par l’entrée en production des nouvelles commandes profitables enregistrées depuis 2022

Le chiffre d’affaires est attendu entre 22,5 et 23,5 milliards d’euros en 2024 et entre 24,5 et 25,5 milliards d’euros en 2025 (22,0 milliards d’euros en 2023).

Le Groupe est confiant quant à la croissance de son chiffre d’affaires première monte dans toutes les régions de production notamment en Europe. En 2025, l’entrée en production des commandes significatives enregistrées depuis 2022 devrait se traduire par l’accélération du chiffre d’affaires première monte.

Cette accélération serait, notamment, tirée par la vigueur du segment Confort et Aide à la Conduite qui bénéficie de la forte hausse des prises de commandes notamment dans les domaines de l’ADAS et du véhicule défini par le logiciel. Dans une période de ralentissement temporaire de l’activité électrique haute tension, le Groupe s’appuiera également sur sa gamme de produits traditionnels (systèmes électriques basse tension, solutions de transmission pour véhicules thermiques, etc) pour soutenir une croissance profitable.

Le chiffre d’affaires du remplacement devrait, quant à lui, connaître une légère croissance tirant profit du vieillissement du parc automobile et de l’élargissement de l’offre de produits vers les solutions attractives à forte valeur ajoutée développées par le Groupe.

Les objectifs moyen terme présentés par Valeo à l’occasion de la présentation du plan stratégique Move Up étaient initialement bâtis sur la base d’hypothèses (i) de croissance de la production automobile fournies par S&P Global Mobility qui anticipait une plus forte croissance du marché (estimation de l’époque à 98,5 millions de véhicules produits en 2025 contre 91,5 millions de véhicules en février 2024) et (ii) d’une pénétration plus rapide du véhicule électrique.

Pour plus de marges de manœuvre, Valeo établit ses nouveaux objectifs moyen terme de croissance sur la base d’hypothèses prudentes :

Une production automobile de véhicules légers, 3 % inférieure au scénario publié par S&P Global Mobility le 16 février 2024 ;

Un chiffre d’affaires stable dans l’électrique haute tension sur la période 2023 - 2025, tenant compte de la forte volatilité actuelle du marché de l’électrification et de l’incertitude quant au calendrier de montée en puissance du véhicule électrique.

L’accélération de la croissance de Valeo devrait se traduire par une amélioration de la rentabilité du Groupe de l’ordre de 0,6 point de marge. La marge liée à l’entrée en production des nouvelles commandes enregistrées depuis 2022, à des niveaux élevés de rentabilité, devrait générer 0,3 point de marge supplémentaire.

Nouvelles mesures de réduction de coûts

Valeo accélère la baisse de ses coûts grâce à :

Des mesures spécifiques et ciblées de réduction de coûts, représentant une charge de 300 millions d’euros sur les deux prochaines années, notamment associées à l’amélioration attendue de l’efficacité opérationnelle des segments Systèmes de Propulsion et Systèmes Thermiques ;

Une accélération de l’efficience de la R&D grâce à la standardisation des développements “projet” (plateformes technologiques) et l’ajout de compétences essentielles, notamment dans le développement de logiciels, dans les pays à coûts compétitifs.

Valeo a acquis une position très forte sur le marché de l'électrification et deux de ses activités opérationnelles concourent directement à ce succès : les Systèmes de Propulsion et les Systèmes Thermiques.

Afin de mieux préparer Valeo à l’accélération de l’électrification des véhicules, le Groupe a annoncé un projet visant à réorganiser et fusionner ces deux activités jusqu’à présent distinctes pour construire une offre technologique cohérente, complète et compétitive. La réorganisation proposée répond aux nombreuses réorganisations du même ordre déjà réalisées chez les grands clients constructeurs et chez les principaux concurrents équipementiers.

En regroupant ses forces et ses équipes, Valeo renforcerait sa compétitivité et sa rentabilité, donc sa capacité d’innovation afin de mieux répondre aux attentes du marché et conserver sa position de leader dans le domaine.

D'ici la fin du premier semestre 2024, Valeo prévoit la fusion des fonctions d’encadrement, d’administration et de fonctions support ce qui entraînerait la suppression de 1 150 postes dans le monde, dont 735 en Europe.

A l’échelle du Groupe, l’ensemble des mesures ponctuelles et exceptionnelles de réduction de coûts prises par Valeo sur les deux prochaines années, y compris la réorganisation et la fusion des Systèmes de Propulsion et Systèmes Thermiques, représenteront une charge d’un montant total de 300 millions d’euros. Ces dernières seront comptabilisées au niveau du poste “autres dépenses”. Elles n’auront pas d’incidence sur la marge opérationnelle, mais auront un impact sur la génération de cash à hauteur d’un montant équivalent.

Grâce à ces mesures, Valeo entend réaliser des économies structurelles qui s’élèveront, en année pleine, à 200 millions d’euros et dont les premiers effets apparaitront à partir du second semestre 2024.

Gestion rigoureuse des activités par le cash et allocation du capital privilégiant le désendettement avec un ratio de leverage attendu à 1,0x l’EBITDA en 2025

La génération de cash est la priorité absolue de Valeo.

En 2024 et 2025, avant mesures ponctuelles et exceptionnelles de réduction de coûts, Valeo ambitionne une amélioration significative de sa génération de cash à environ 500 et 800 millions d’euros respectivement (environ 350 et 650 millions d’euros après mesures ponctuelles et exceptionnelles de réduction de coûts).

L’amélioration attendue de la génération de cash sur les deux prochaines années s’explique principalement par :

L’amélioration attendue de la rentabilité et la contribution concomitante de l’EBITDA à hauteur de 3,5 milliards d’euros en 2025 ;

La compétitivité du portefeuille produits offrant de nombreuses opportunités commerciales, notamment dans les domaines de l’ADAS et du véhicule défini par le logiciel ; le Groupe a fait le choix d’appliquer une méthode de valorisation prudente, réhaussant le seuil de rentabilité minimum lors de la sélection des nouvelles prises de commandes. En 2024, le Groupe décide de piloter le montant de celles-ci : l’extrême sélectivité des prises de commandes, dans un marché offrant de nombreuses opportunités de croissance, devrait conduire à une réduction des besoins d’investissements (attendus à environ 5,5% du chiffre d’affaires en 2025) et en R&D confortée par les économies liées à la standardisation grandissante des développements projets (R&D brute attendue à environ 2,5 milliards d’euros soit 10% du chiffre d’affaires en 2025) :

La baisse attendue de l’impact IFRS lié à la capitalisation de la R&D : en 2024, celui-ci devrait atteindre un plus haut au premier semestre à environ 2,8 points de pourcentage, pour ensuite baisser et atteindre environ 2,4 points de pourcentage sur l’ensemble de l’année. En 2025, la baisse serait d’environ 1 point supplémentaire.

Le contrôle strict du besoin en fonds de roulement : la génération de cash flow libre devrait être soutenue, en 2024, par la réduction des stocks. La contribution du besoin en fonds de roulement à la génération de cash flow libre devrait être plus limitée en 2025.





Valeo souhaite conserver une approche équilibrée de son allocation de capital en continuant à donner la priorité à son désendettement. A ce titre, Valeo se fixe pour objectif de baisser son ratio de leverage (l’endettement financier net rapporté à l’EBITDA) de 1,5x en 2023 à 1,0x l’EBITDA en 2025.

Objectif d’augmenter de plus de 60% le résultat d’exploitation et la génération de cash entre 2023 et 2025

Résultats

2021 (e) Résultats

2022 (e) 2023

publié Guidance

2024 (a) (b) Objectifs

2025 (b) Objectifs 2025

précédents (d) Chiffre d’affaires en milliards d’euros 18,0 20,4 22,0 22,5 à 23,5 24,5 à 25,5 ~ 27,5 EBITDA en % du chiffre d'affaires 11,3 % 11,4 % 12,0 % 12,1 % à 13,1 % 13,5 % à 14,5 % ~ 14,5% Marge opérationnelle en % du chiffre d'affaires 1,7 % 2,4 % 3,8 % 4,0 % à 5,0 % 5,5 % à 6,5 % ~ 6,5% Cash flow libre avant mesures ponctuelles et exceptionnelles de réduction de coûts en millions d’euros (c) _ _ _ ~ 500 ~ 800 _ Cash flow libre après mesures ponctuelles et exceptionnelles de réduction de coûts en millions d’euros (c) -102 205 379 ~ 350 ~ 650 ~ 800 - 1 000

(a) Marges et génération de cash flow libre au S2 supérieures à celles du S1, portées par des volumes de production et des gains d’efficience plus élevés.

(b) Pour plus de marge de manœuvre, sur la base (i) d’une production automobile de véhicules légers, 3 % inférieure au scénario publié par S&P Global Mobility le 16 février 2024, et (ii) d’un chiffre d’affaires stable dans l’électrique haute tension sur la période 2023 - 2025

(c) Ce coût comprend entre autres des mesures de restructuration potentielles.

(d) Objectifs Move Up publiés en février 2022 sur la base de l’estimation de S&P Global Mobility : 98,5 millions de véhicules légers produits

(e) Chiffres 2021 et 2022 retraités : voir glossaire page 19

Chiffres clés 2023

Les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2023 ont été arrêtés par le Conseil d’administration du 29 février 2024.

Prises de commandes 2023 2022 Variation 2022 retraité* Prises de commandes * (en mds €) 34,9 32,6 +7 % 32,6 Compte de résultat 2023 2022 Variation 2022 retraité* Chiffre d’affaires (en m€) 22 044 20 037 +10 % 20 407 Chiffre d’affaires première monte (en m€) 18 701 16 748 +12 % 17 105 Chiffre d’affaires activité du remplacement (en m€) 2 267 2 256 — % 2 269 Frais de R&D**



(en m€) -2 029 -1 880 +8 % -1 971 (en % du CA) (9,2 %) (9,4 %) +0,2 pts (9,7 %) EBITDA*



(en m€) 2 647 2 401 +10 % 2 323 (en % du CA) 12,0 % 12,0 % 0,0 pt 11,4 % Marge opérationnelle



(en m€) 838 635 +32 % 494 (en % du CA) 3,8 % 3,2 % +0,6 pts 2,4 % Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence



(en m€) 17 115 na 193 (en % du CA) 0,1 % 0,6 % na 0,9 % Coût de l’endettement financier (en m€) -243 -131 +85 % -147 Intérêts minoritaires et autres (en m€) -79 -65 +22 % -63 Résultat net part du Groupe



(en m€) 221 230 -4 % 148 (en % du CA) 1,0 % 1,1 % -0,1 pt 0,7 % Résultat net de base par action (en €) 0,91 0,95 na Tableau des flux de trésorerie 2023 2022 Variation 2022 retraité* Capacité d’autofinancement (en m€) 2 409 1 968 na na Variation du besoin en fonds de roulement (en m€) 278 231 na 247 Investissements en immobilisations corporelles (en m€) -964 -807 +19 % -845 Investissements en immobilisations incorporelles (en m€) -1 037 -682 +52 % -687 Y compris frais de développement immobilisés (en m€) -995 -657 +51 % -660 Cash flow libre* (en m€) 379 388 -2 % 205 Structure financière et dividende 2023 2022 Variation 2022 retraité* Endettement financier net * (en m€) 4 028 4 002 +26 4 002 Ratio de “leverage” (endettement financier/EBITDA) na 1,5 1,7 na 1,7

* Cf. glossaire financier, page 19.

** Pour une vue exhaustive des dépenses de R&D cf page 12 du communiqué de presse.

34,9 milliards d’euros de prises de commandes à des niveaux de profitabilité significativement supérieurs aux objectifs moyen terme

En 2023, Valeo affiche une forte dynamique commerciale. Les prises de commandes(1) atteignent 34,9 milliards d’euros, consécutives à la forte hausse enregistrée en 2022 (32,6 milliards d’euros vs 20,3 milliards d’euros en moyenne sur la période 2019 - 2021).

Ces prises de commandes, acquises dans le respect d’une stricte discipline financière, affichent un niveau de profitabilité significativement supérieur aux objectifs moyen terme, ouvrant la voie à la continuation de l’amélioration des marges du Groupe au-delà de 2025.

Dans le domaine de l’ADAS, la dynamique commerciale est excellente avec des prises de commandes qui représentent plus de la moitié des commandes enregistrées par le Groupe, dont plusieurs particulièrement stratégiques :

Grâce à la nouvelle architecture électrique et électronique plus centralisée des véhicules (Software Defined Vehicle - SDV), la taille des nouvelles commandes dans le domaine ADAS et Expérience Intérieure est en nette augmentation ; Valeo a enregistré des nouveaux accords en 2023 concernant des unités de calcul haute performance (5 nouvelles commandes depuis 2022) dont 2 partenariats majeurs l’un avec Renault, l’autre avec un constructeur nord-américain ; l’accord avec Renault a été établi dans le cadre de l’écosystème tech auquel participent également Google (Software) et Qualcomm (Hardware) sur le développement de l’architecture électrique et électronique des prochaines générations de véhicules. Dans le cadre de ce partenariat, Valeo fournira des composants électriques et électroniques essentiels au SDV, notamment le HPC (High-Performance Computing Unit ou domaine contrôleur), mais également les contrôleurs de zone, des modules de distribution électriques, des composants ADAS dont des capteurs à ultrasons et des driving et parking cameras ; Valeo fournira enfin des logiciels applicatifs embarqués, comme l’assistance au parking ;

Stellantis, mais également un constructeur premium européen, un constructeur asiatique et une société américaine de robotaxi ont adopté la 3ème génération du LiDAR Valeo (LiDAR Valeo Scala 3) dont les spécificités techniques en termes de résolution et de champ de vision permettent d’atteindre un niveau élevé d’autonomie (niveau 3). Le montant total des commandes pour le LiDAR Valeo Scala 3 s’élèvent, à ce jour, à plus de 1 milliard d’euros ; le LiDAR SCALA™ 3 de Valeo a reçu en 2024 le prix de l'innovation « CES Innovation Award », dans la catégorie « Technologies automobiles et mobilité avancée ».

Depuis 2021, le Groupe a engagé une nouvelle stratégie dans le domaine électrique haute tension, visant à la diversification de son activité dans de nouvelles régions de production auprès de nouveaux constructeurs, notamment nord américains et asiatiques ; Valeo a enregistré 10 milliards d’euros de commandes depuis cette date dont 6 milliards d’euros en 2023 :

Ces commandes qui lient le Groupe à des clients existants mais aussi à de nouveaux clients, concernent des chaînes de traction complètes ou leurs composants (moteur électrique, onduleur, réducteur, chargeur embarqué et DCDC) et incluent les nouvelles technologies 800 volts à base de carbure de silicium (SiC) ;

Au travers de ces nouvelles commandes, Valeo affiche son ambition d’accompagner l’électrification de ses clients en Europe, en Chine et nouvellement en Inde et en Amérique du Nord.

Valeo confirme son ambition d’atteindre 4 milliards d’euros de chiffre d’affaires dans l’électrique haute tension, à horizon 2030.

Performances ESG en ligne avec les objectifs moyen-long terme

Du point de vue des performances ESG (Environnement, Social et de Gouvernance), l’année 2023 a également été une année de progrès, en ligne avec la trajectoire des objectifs fixés à 2025 et 2030.

Sur le pilier environnemental, Valeo a mis en place, en 2021, un plan net zéro carbone pour contribuer à la neutralité carbone : le plan CAP 50. Ce plan a été validé par le SBTi et est aligné sur la Conférence des Parties COP21 "Les Accords de Paris". Il fixe des objectifs de réduction des émissions de CO 2 pour tous les scopes (Scopes 1, 2 et 3) d'ici à 2030, ainsi que des objectifs intermédiaires en 2025. Depuis la mise en place du plan, Valeo a atteint ses objectifs de réduction chaque année. En 2023, Valeo a continué de réduire son empreinte carbone globale conformément à sa trajectoire de long terme, avec une réduction cumulée (2019 année de référence) de 9% en valeur absolue (millions de tonnes de eq. CO 2 , soit Mt eq. CO 2 ), et de 20% en valeur relative (ratio d’intensité, Mt eq. CO 2 rapporté au chiffre d’affaires).

Sur le plan social et sociétal, Valeo poursuit ses efforts pour relever le défi sectoriel de la représentation des femmes ; la performance est en nette progression en 2023, avec une amélioration du pourcentage de femmes à la fois dans les rôles de cadres et d'ingénieurs (+1,4 pt) et dans le Top 300 des cadres clés du Groupe (+2,9 pts). La sécurité des employés est également une priorité absolue pour le Groupe, et l'indicateur de sécurité FR1 se situe, à fin 2023, en dessous de 1,0, à 0,8. Conscient de son action au sein de son écosystème, Valeo continue son chemin d’évaluation et d’adaptation de ses fournisseurs sur l’ensemble des critères de la durabilité (plus de 82% du volume d’achat est interrogé, des accompagnements de sensibilisation et les nécessaires mesures correctives sont également mises en place).

Enfin, sur le plan de la gouvernance, et en tant que Groupe Responsable, Valeo a continué à approfondir ses codes de conduite, code d’éthique des affaires et des partenaires commerciaux, et a maintenu le rythme de formations internes à savoir anti-corruption, anti-trust et sanctions économiques et contrôle des exportations.

Être et rester un Groupe Responsable nécessite des efforts quotidiens à chaque niveau de l'organisation. Ainsi, la détermination de la rémunération variable annuelle de la direction générale et de plus de 1 700 cadres clés du Groupe, est en partie basée sur des indicateurs RSE.

Le reporting de Taxonomie européenne illustre le positionnement durable de Valeo grâce à ses solutions technologiques, dans les domaines de l’électrique, de la thermique et de la visibilité. En 2023, Valeo affiche de bonnes performances, avec un alignement de près de 100% pour chaque indicateur (chiffre d’affaires, dépenses d'investissements et dépenses opérationnelles) des activités éligibles concourant à l'objectif d'atténuation du changement climatique.

En 2023, chiffre d’affaires de 22 044 millions d’euros, en hausse de 11 % à périmètre et taux de change constants en base 2022 retraitée(2)

Chiffre d’affaires

(en millions d’euros) En % du CA 2023 2022 Variation Changes Périmètre Var. à pcc* Var. à pcc retraitée** Première monte 85 % 18 701 16 748 +12 % -3 % +4 % +11 % +13 % Remplacement 10 % 2 267 2 256 — % -3 % — % +4 % +4 % Divers 5 % 1 076 1 033 +4 % -3 % +6 % +1 % +4 % Total 100 % 22 044 20 037 +10 % -3 % +4 % +9 % +11 %

* A périmètre et taux de change constant (2)

** Cf. glossaire financier, page 19.

En 2023, la production automobile, en hausse de 10 %, bénéficie d’un effet de base positif par rapport à la même période en 2022. Pour rappel, la production automobile avait subi les conséquences a) des tensions dans la chaîne d’approvisionnement en composants électroniques, b) la crise russo-ukrainienne et (c) des mesures de confinement en Chine en avril et en décembre 2022.

Dans ce contexte, le chiffre d’affaires total s’élève, en 2023, à 22 044 millions d’euros, en hausse de 10 % par rapport à 2022.

A périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires est en hausse de 9 %. Les variations des taux de change ont un impact négatif de 3 % en raison principalement, de l’appréciation de l’euro face au dollar, au yuan et au yen. Les changements de périmètre ont un impact de +4 %. En base 2022 retraitée, le chiffre d’affaires croît de 11 % à périmètre et taux de change constants.

Le chiffre d’affaires première monte est en hausse de 13 % à périmètre et taux de change constants (base 2022 retraitée(2)), soutenu par la croissance des quatre Pôles d’activité ainsi que par des compensations obtenues de la part des clients au titre de l’activité électrique haute tension : croissance de 14 % du Pôle Systèmes de Confort de d’Aide à la Conduite (ADAS : +18 % à périmètre et taux de change constants), de 19 % du Pôle Systèmes de Propulsion (Électrique Haute Tension : + 37 % à périmètre et taux de change constants retraité), de 10 % du Pôle Systèmes de Visibilité et de 9 % du Pôle Systèmes Thermiques.

Le chiffre d’affaires sur le marché du remplacement est en hausse de 4 % à périmètre et taux de change constants (base 2022 retraitée(3)), tirant profit de l’augmentation et du vieillissement du parc automobile, de l’accroissement de l’attractivité de l’offre de produits à valeur ajoutée (par exemple, kit de transmission) et de l’impact des hausses de prix.

Les ventes « Divers » (outillages et contributions perçues des clients au titre de la R&D) sont en hausse de 4 % à périmètre et taux de change constants (base 2022 retraitée(3)).

En 2023, chiffre d’affaires première monte en hausse de 13 % à périmètre et taux de change constants (base 2022 retraitée(3)), soit une surperformance de 3 points

Chiffre d’affaires première monte***

(en millions d’euros) En % du CA 2023 2022 Var. à pcc * Perf. ** Perf. base retraitée(4) Europe et Afrique 47 % 8 840 7 403 +12 % -1 pt +3 pts Asie et Moyen-Orient et Océanie 32 % 5 911 5 618 +10 % +1 pt +2 pts dont Asie hors Chine 16 % 3 026 2 781 +16 % +8 pts +9 pts dont Chine 16 % 2 885 2 837 +5 % -5 pts -6 pts Amérique du Nord 19 % 3 572 3 363 +9 % -1 pt -1 pt Amérique du Sud 2 % 378 364 +3 % 0 pt 0 pt Total 100 % 18 701 16 748 +11 % +1 pt +3 pts

* A périmètre et taux de change constant (3).

** Sur la base des estimations de production automobile S&P Global Mobility le 16 février 2024.

***Chiffre d’affaires première monte par région de destination

Au cours de l’année 2023, la croissance du chiffre d’affaires première monte à périmètre et taux de change constants (base 2022 retraitée(3)) surperforme de 3 points la production automobile :

en Europe et Afrique , Valeo affiche une surperformance de 3 points par rapport à la production automobile : le Pôle Systèmes de Propulsion subit, au troisième trimestre, les conséquences de la baisse temporaire des volumes de production de certaines plateformes pour véhicules électriques en Europe accentuée par des déstockages importants ; l’impact de la baisse de l’activité propulsion électrique haute tension est atténué par des compensations clients ainsi que par la croissance des activités traditionnelles du Pôle Systèmes de Propulsion comme les systèmes de transmission et le 48 volts ; le Pôle Systèmes Thermiques bénéficie de la croissance des technologies liées aux véhicules électrifiés (systèmes de refroidissement des batteries, systèmes de climatisation spécifiques pour véhicules électrifiés, pompe à chaleur, etc) ; le Pôle Systèmes de Visibilité bénéficie de mises en production pour le compte de plusieurs constructeurs européens ;

, Valeo affiche une surperformance de 3 points par rapport à la production automobile : le Pôle Systèmes de Propulsion subit, au troisième trimestre, les conséquences de la baisse temporaire des volumes de production de certaines plateformes pour véhicules électriques en Europe accentuée par des déstockages importants ; l’impact de la baisse de l’activité propulsion électrique haute tension est atténué par des compensations clients ainsi que par la croissance des activités traditionnelles du Pôle Systèmes de Propulsion comme les systèmes de transmission et le 48 volts ; le Pôle Systèmes Thermiques bénéficie de la croissance des technologies liées aux véhicules électrifiés (systèmes de refroidissement des batteries, systèmes de climatisation spécifiques pour véhicules électrifiés, pompe à chaleur, etc) ; le Pôle Systèmes de Visibilité bénéficie de mises en production pour le compte de plusieurs constructeurs européens ; en Asie , la surperformance est de 2 points : en Chine, le Groupe, pénalisé par un mix client défavorable, enregistre une performance de -6 points par rapport à la production automobile malgré la forte dynamique de l’activité ADAS ; le Groupe repositionne son portefeuille client (plus de 50% des prises de commandes 2023 avec des clients en Chine hors JV) ; ces efforts de repositionnement devraient porter leurs fruits à partir du deuxième semestre 2024 ; le Pôle Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite affiche une forte croissance de ses activités caméra frontale et caméra de vision ; le Pôle Systèmes Thermiques voit son activité affectée par un mix client défavorable ainsi que l’arrivée à son terme d’un contrat avec un constructeur japonais dans le domaine des modules de face avant ; le Pôle Systèmes de Visibilité commence à bénéficier pleinement au 4 ème trimestre de la mise en production pour le compte d’un constructeur nord américain dans le domaine électrique. en Asie hors Chine, Valeo affiche une surperformance de 9 points par rapport à la production automobile grâce à la bonne dynamique du Pôle Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite et celle du Pôle Systèmes de Propulsion dans les technologies électriques pour un constructeur coréen ; au Japon, le Pôle Systèmes Thermiques bénéficie de la montée en puissance de nouveaux contrats mis en production pour le compte de clients japonais ; le Pôle Systèmes de Visibilité bénéficie, au travers de sa filiale Ichikoh, de la bonne tenue de l’activité avec un constructeur japonais de premier rang ;

, la surperformance est de 2 points : en Amérique du Nord, le chiffre d’affaires première monte affiche une performance de -1 point par rapport à celle de la production automobile ; le Pôle Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite bénéficie de la montée en puissance de la production pour le compte d’un constructeur américain dans l’ADAS ; le Pôle Systèmes Thermiques voit son activité affectée par l’arrivée à son terme d’un contrat avec un constructeur japonais dans le domaine des modules de face avant ; le Pôle Systèmes de Visibilité commencera à bénéficier, à partir de la fin du premier trimestre 2024, de la mise en production d’un nouveau contrat pour le compte d’un constructeur nord américain dans le domaine électrique ; enfin, l’impact de la grève engagée par le syndicat UAW a une conséquence non significative sur le chiffre d’affaires 2023 (45 millions de dollars).

Information sectorielle

En 2023, accélération des activités ADAS et électrique

La croissance du chiffre d’affaires des Pôles d’activité varie en fonction de leur mix produit, géographique et client et de la part relative du marché du remplacement dans leur activité.

Chiffre d’affaires des Pôles d’activité

(en millions d’euros) 2023 2022 Var. CA Var. CA

OEM * Perf. ** Var. CA OEM retraitée* Perf.** base retraitée Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite *** 4 655 4 234 +10 % +14 % +4 pts +14 % +4 pts Systèmes de Propulsion 6 865 5 689 +21 % +11 % +1 pt +19 % +9 pts Systèmes Thermiques 4 719 4 543 +4 % +9 % -1 pt +9 % -1 pt Systèmes de Visibilité 5 541 5 363 +3 % +10 % 0 pt +10 % 0 pt Autres 264 208 +27 % na na na na Groupe 22 044 20 037 +10 % +11 % +1 pt +13 % +3 pts

*A périmètre et taux de change constants(4).

** Sur la base des estimations de production automobile S&P Global Mobility le 16 février 2024.(production mondiale 2023 : +10%)

*** Hors activité Commandes sous volant.

Le Pôle Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite affiche une surperformance de 4 points, grâce à la forte croissance, en Amérique du Nord et en Asie, notamment en Chine, de son activité ADAS (caméra frontale et caméra de vision), confortant ainsi sa position de leader mondial dans ce domaine. Les activités ADAS et Expérience intérieure enregistrent une croissance de leur chiffre d’affaires première monte à périmètre et taux de change constants de respectivement 18 % et 6 %.

Le Pôle Systèmes de Propulsion affiche une surperformance de 9 points par rapport à la production automobile. L’activité, qui a connu comme prévu le redressement de son activité électrique haute tension au quatrième trimestre, fait face à la forte volatilité actuelle du marché électrique haute tension : après un excellent premier semestre 2023, durant lequel l’activité électrique haute tension a enregistré un doublement de son chiffre d’affaires (à 847 millions d’euros), elle a dû faire face au troisième trimestre, à une baisse importante des volumes de production de certaines plateformes pour véhicules électriques en Europe accentuée par des déstockages importants (chiffre d’affaires de 220 millions d’euros). Au quatrième trimestre, cette activité affiche une amélioration séquentielle de son activité (chiffre d’affaires de 380 millions d’euros) dans un marché qui restera volatil.

Les activités traditionnelles propulsion (systèmes de transmission et 48 volts) affichent, sur l’ensemble de l’année, une croissance de 11 % à périmètre et taux de change constants, soit une surperformance de 1 point par rapport à la production automobile.

Le Pôle Systèmes Thermiques enregistre une performance de -1 point par rapport à celle de la production automobile. En Europe, l’activité du Pôle est soutenue par la montée en puissance de certaines plateformes dédiées à la fabrication de véhicules électrifiés haute tension (systèmes de refroidissement de batteries, systèmes de climatisation spécifiques pour véhicules électrifiés, pompe à chaleur, etc). En Amérique du Nord et en Chine, il subit l’arrivée à son terme d’un contrat avec un constructeur japonais dans le domaine des modules de face avant. Au Japon, le Pôle bénéficie de la montée en puissance de nouveaux contrats mis en production pour le compte de clients japonais.

Le Pôle Systèmes de Visibilité enregistre une performance en ligne avec celle de la production automobile. En Europe, il bénéficie de mises en production dans le domaine de l’éclairage pour le compte de plusieurs constructeurs européens. En Chine, le Pôle commence à bénéficier pleinement au quatrième trimestre de la mise en production pour le compte d’un constructeur nord américain dans le domaine électrique.

EBITDA

(en millions d’euros et en % du chiffre d’affaires par Pôle d’activité) 2023 2022 2022 retraité** Variation retraitée Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite



690 671 671 +3 % 14,8 % 15,8 % 15,8 % -1,0 pt Systèmes de Propulsion



812 619 541 +50 % 11,8 % 10,9 % 8,9 % +2,9 pts Systèmes Thermiques



359 333 333 +8 % 7,6 % 7,3 % 7,3 % +0,3 pt Systèmes de Visibilité



736 705 705 +4 % 13,3 % 13,1 % 13,1 % +0,2 pt Autres * 50 73 73 -32 % Groupe



2 647 2 401 2 323 +14 % 12,0 % 12,0 % 11,4 % +0,6 pt



* Inclut notamment l’activité Commandes sous volant. ** cf glossaire financier, page 19

Conformément au plan stratégique Move Up, le Pôle Système de Confort et d’Aide à la Conduite subit l’effet des dépenses d’investissement nécessaires à la préparation de la future accélération de la croissance du Pôle. Cette raison explique, pour une large part, la baisse de sa marge d’EBITDA qui s’élève à 14,8 % en 2023. Dans ce contexte, les activités ADAS et Expérience Intérieure affichent une rentabilité de respectivement 16,8 % et 9,5 %.

Le Pôle Systèmes de Propulsion affiche une rentabilité en hausse à 11,8 % en 2023 grâce à (i) l’avance enregistrée dans la mise en œuvre du plan de synergies extraites de l’intégration de l’activité électrique haute tension (mutualisation des coûts de R&D et organisation industrielle, entre les activités électriques basse et haute tension) et (ii) de la contribution positive des activités traditionnelles.

Le Pôle Systèmes Thermiques voit, comme prévu, sa rentabilité s’améliorer de 2 points au second semestre 2023 par rapport au premier semestre grâce à (i) la finalisation des négociations clients et (ii) la réduction des coûts issus des multiples démarrages de production intervenus au 1er semestre dans l’activité module face avant. Sur l’ensemble de l’année, le Pôle affiche une légère amélioration de sa rentabilité à 7,6 % du chiffre d’affaires.

Le Pôle Systèmes de Visibilité affiche une bonne résilience de ses marges (marge d’EBITDA de 13,3 % en hausse de 0,2 point) grâce à la bonne dynamique de son activité seconde monte et l’accélération au quatrième trimestre, de son activité première monte.

Objectifs 2023 de marges opérationnelle et d’EBITDA atteints

Dans un contexte marqué par des volumes de production inférieurs à leurs niveaux d’avant crise dans les deux principales régions du Groupe (Europe et Amérique du Nord) et par l’augmentation des salaires, du prix des composants électroniques et de l’énergie, les marges d’EBITDA et d’EBIT s’établissent à respectivement 12,0 % et 3,8 % du chiffre d’affaires.

2023 2022 Variation 2022 retraité* Chiffre d’affaires (en m€) 22 044 20 037 +10 % 20 407 EBITDA *



(en m€) 2 647 2 401 +10 % 2 323 (en % du CA) 12,0 % 12,0 % 0,0 pt 11,4 % Marge opérationnelle **



(en m€) 838 635 +32 % 494 (en % du CA) 3,8 % 3,2 % +0,6 pt 2,4 % Résultat net part du Groupe



(en m€) 221 230 -4 % 148 (en % du CA) 1,0 % 1,1 % -0,1 pt 0,7 %

* Cf. glossaire financier, page 19.

** Hors la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence.

L’EBITDA(5) s’établit à 2 647 millions d’euros soit 12,0 % du chiffre d’affaires, en hausse de 60 points de base par rapport à la même période en 2022 retraitée, atteignant la guidance 2023 (comprise entre 11,5 % et 12,3 % du chiffre d’affaires). Le montant des dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles et incorporelles (et perte de valeur) s’élève à 8,1 % du chiffre d’affaires.

La marge opérationnelle hors quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence s’élève à 838 millions d’euros, soit 3,8 % du chiffre d’affaires en hausse de 140 points de base par rapport à la même période en 2022 retraitée, atteignant la guidance 2023 (comprise entre 3,2 % et 4,0 % du chiffre d’affaires).

Cette hausse s’analyse de la manière suivante :

+0,8 point, résultat (i) de l’amélioration de l’efficience des opérations, (ii) des synergies notamment liées à l’intégration de ex Valeo Siemens eAutomotive au sein du segment Systèmes de Propulsion et, (iii) de l’effet de la hausse du chiffre d’affaires sur la marge opérationnelle ;

+0,5 point lié à l’amélioration de l’efficience de la R&D ;

+0,1 point prenant en compte l’amélioration de 2 points de la marge d’EBITDA du Pôle Systèmes Thermiques au second semestre (8,6% au second semestre 2023).





Le Groupe a poursuivi ses efforts en matière de R&D pour répondre à la forte augmentation des prises de commandes des deux dernières années et à une stratégie axée sur l’innovation technologique. Grâce à l’amélioration de l’efficience de la R&D (standardisation des développements “projet” et ajout de compétences essentiellement dans les pays à coûts compétitifs), les frais de R&D bruts augmentent de 30% sur les deux dernières années pour atteindre 2,6 milliards d’euros soit 11,8 % du chiffre d’affaires, alors même que les prises de commandes augmentent de 58% sur la même période.

2023 2022 Variation 2022 retraité Chiffre d’affaires (en m€) 22 044 20 037 +10 % 20 407 Frais de Recherche et Développement bruts



(en m€) -2 607 -2 077 +26 % -2 110 (en % du CA) -11,8 % -10,4 % -1,4 pt -10,3 % Frais de développement immobilisés



(en m€) 995 657 +51 % 660 (en % du CA) 4,5 % 3,3 % +1,2 pt 3,2 % Amortissements et pertes de valeurs des frais de développement immobilisés*



(en m€) -531 -582 -9 % -639 (en % du CA) -2,4 % -2,9 % +0,5 pt -2,8 % Subventions et autres produits (en m€) 114 122 -7 % 118 Frais de Recherche et Développement



(en m€) -2 029 -1 880 +8 % -1 971 (en % du CA) -9,2 % -9,4 % +0,2 pt -9,7 % Ventes R&D (contributions reçues des clients) (en m€) 534 524 +2 % 538 Frais de R&D nets



(en m€) -1 495 -1 356 +10 % -1 433 (en % du CA) -6,8 % -6,8 % 0,0 pt -7,0 %

* Uniquement pertes de valeurs comprises dans la marge opérationnelle.

L’impact IFRS (qui représente la différence, en points de pourcentage, entre frais de développement immobilisés et amortissements et pertes de valeurs des frais de développement immobilisés) atteint 2,1 points de pourcentage (0,4 point de pourcentage en 2022). La hausse de l’impact IFRS résulte de la forte augmentation des prises de commande en 2022 et en 2023 et de l’amélioration significative des marges embarquées dans ces nouvelles commandes.

Les frais de R&D au compte de résultat représentent 9,2 % du chiffre d’affaires en baisse de 0,5 point par rapport à 2022 en base retraitée.

Les frais de R&D nets (après prise en compte des contributions perçues des clients) s’établissent à 6,8 % du chiffre d’affaires stables par rapport à 2022.

La quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence s’établit à 17 millions d’euros.

La marge opérationnelle y compris la quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence(6) s’établit à 855 millions d’euros, soit 3,9 % du chiffre d’affaires.

Le résultat opérationnel s’élève à 744 millions d’euros. Il tient compte des autres charges pour un montant global de 111 millions d’euros soit 0,5 % du chiffre d’affaires, essentiellement composés de coûts de restructuration relatifs au plan d’adaptation du site d’Amiens et au projet de fermeture de l’activité industrielle sur le site de Bad Neustadt.

Le refinancement de la dette de Valeo (voir endettement page 15), dans un contexte de forte hausse des taux d’intérêt, conduit à une augmentation de 112 millions d’euros du coût de la dette pour atteindre 243 millions d’euros en 2023. Cette augmentation est essentiellement liée à la hausse des taux de financement, notamment sur les emprunts contractés au cours du second semestre 2022 et en 2023. Les autres éléments financiers représentent une charge de 47 millions d’euros.

Le taux effectif d’impôt est de 35 %.

Le résultat net part du Groupe s’élève à 221 millions d’euros, soit 1,0 % du chiffre d’affaires après déduction des participations ne donnant pas le contrôle d'un montant de 79 millions d’euros, malgré la hausse des frais financiers consécutive à la forte augmentation des taux d’intérêt.

La rentabilité des capitaux employés (ROCE(6)) ainsi que la rentabilité des actifs (ROA(6)) s’établissent respectivement à 14 % et 8 %.

En 2023, solide génération de cash flow libre(7) de 379 millions d’euros supérieure à la guidance (320 millions d’euros)

(En millions d’euros) 2023 2022 2022 retraité(8) EBITDA (7) 2 647 2 401 2 323 Variation du besoin en fonds de roulement 278 231 247 Impôts -225 -291 -296 Investissement en immobilisations corporelles -964 -807 -845 Investissement en immobilisations incorporelles -1 037 -682 -687 Y compris frais de développement immobilisés (995) (657) (660) Autres * -320 -464 -537 Cash flow libre (7) 379 388 205 Frais financiers nets -209 -100 -103 Dividendes -127 -143 -143 Autres éléments financiers 76 -552 -552 Cash flow net (7) 119 -407 -593

* Dont variation de provisions (-180 m€) + remboursements du principal locatif nets (impact IFRS 16) (-115 m€) + coûts sociaux et de restructuration (-68 m€)

En 2023, le Groupe a généré un cash flow libre de 379 millions d’euros.

Il résulte principalement de :

de la contribution de l’EBITDA (7) à hauteur de 2 647 millions d’euros, en hausse de 324 millions d’euros par rapport à la même période en 2022 en base retraitée ;

à hauteur de 2 647 millions d’euros, en hausse de 324 millions d’euros par rapport à la même période en 2022 en base retraitée ; de la baisse du besoin en fonds de roulement opérationnel à hauteur de 278 millions d’euros, malgré (i) le maintien à un niveau élevé des stocks de semi-conducteurs pour assurer ses livraisons sans interruption en dépit de la crise qui a frappé ce secteur en 2023 et (ii) la forte volatilité des programmes clients sur cette année ; cette situation devrait se résorber avec la normalisation progressive des chaînes d’approvisionnement et de la pénurie des composants électroniques ;

du contrôle strict des flux d’investissements en immobilisations corporelles de 964 millions d’euros ;

de flux d’investissements en immobilisations incorporelles de 1 037 millions d’euros (dont 995 millions d’euros au titre des frais de développement immobilisés) dans un contexte de forte croissance des prises de commandes dont la profitabilité a significativement augmenté ;

décaissements au titre des impôts pour un montant de 225 millions d’euros.





Le cash flow net(7) est positif à hauteur de 119 millions d’euros.

Il tient compte principalement de :

209 millions d’euros d’intérêts financiers nets ;

127 millions d’euros au titre des dividendes, dont 92 millions d’euros de dividendes versés aux actionnaires de Valeo et 35 millions d’euros au titre des dividendes versés aux actionnaires minoritaires des filiales du Groupe.

Stabilité de l’endettement financier net (8) et ratio de leverage à 1,5 fin 2023

L’endettement financier net s’établit ainsi à 4 028 millions d’euros au 31 décembre 2023, stable par rapport au 31 décembre 2022.

A fin 2023, le ratio de leverage (l’endettement financier net rapporté à l’EBITDA) s’établit à 1,5 fois le montant de l’EBITDA et le ratio de gearing (endettement financier net rapporté aux capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société) à 113 % des capitaux propres.

Valeo dispose d’une structure financière saine qui s’appuie sur un profil de la dette équilibré et d’une situation de liquidité solide :

le 05 octobre 2023, Valeo a procédé au placement de 600 millions d'euros de nouvelles obligations vertes, d’une durée de 5,5 ans avec un coupon de 5.875% ; Il s'agit de la première émission de référence conformément au Cadre de financement vert et durable de Valeo, les fonds étant destinés à financer des activités qui satisfont à la taxonomie verte et durable de l'Union européenne ; à la suite de l'émission de cet emprunt, les lignes bridge-to-bond d'un montant de 650 millions d'euros dont le Groupe disposait depuis juillet 2022 ont été annulées ;

souscription d'emprunts bancaires bilatéraux pour un montant total de 150 millions d'euros ;

au 31 décembre 2022, le programme de financement Euro Medium Term Note (EMTN) à moyen et à long terme d'un montant maximum de 5 milliards d'euros, est utilisé à hauteur de 3,95 milliards d’euros ;

l’échéance moyenne de la dette financière brute à long terme s’établit à 3 ans au 31 décembre 2023, stable par rapport au 31 décembre 2022 ;

Valeo dispose d’une trésorerie disponible de 3 milliards d’euros et de lignes de crédits non tirées d’un montant total de 1,7 milliard d’euros.





Programme de cessions d’actifs non stratégiques

Valeo s’est fixé pour objectif de réaliser des cessions d’actifs non stratégiques pour une valeur d’environ 500 millions d’euros.

A date, six contrats de vente ont déjà été signés pour un total d’environ 400 millions d’euros. Le Groupe continue sa stratégie de ventes d'actifs de manière ordonnée, sans précipitation, s'assurant de la bonne valorisation de ces actifs.

Dividende 2023 de 0,40 euro par action soumis au vote à la prochaine Assemblée générale

Valeo soumettra au vote de ses actionnaires, lors de la prochaine Assemblée Générale, l’augmentation du dividende par action à 0,40 euro par action (+ 5 % par rapport à 2022).

Prochains rendez-vous

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2024 : 25 avril 2024

Résultats du premier semestre 2024 : 25 juillet 2024

Opérations financières et notation financière

Le 18 septembre 2023, Valeo a renouvelé son offre de souscription d’actions réservée aux salariés du Groupe. Cliquer ici

Le 6 octobre 2023, Valeo a émis, pour la première fois, un emprunt obligataire vert de 600 millions d’euros et s’est réjoui de la participation importante de la Banque européenne d’investissement. Cliquer ici

Glossaire financier

Les prises de commandes correspondent aux commandes matérialisant l’attribution des marchés à Valeo et aux coentreprises et entreprises associées à hauteur de la quote-part d'intérêt de Valeo dans ces sociétés par des constructeurs sur la période et valorisées sur la base des meilleures estimations raisonnables de Valeo en termes de volumes, prix de vente et durée de vie. Les éventuelles annulations de commandes sont également prises en compte. Agrégat non audité

À périmètre et taux de change constants (ou à pcc) : l'effet de change se calcule en appliquant au chiffre d’affaires de la période en cours le taux de change de la période précédente. L'effet périmètre se calcule en (i) éliminant le chiffre d'affaires, sur la période en cours, des sociétés acquises au cours de la période, (ii) en intégrant, sur la période précédente, le chiffre d'affaires en année pleine des sociétés acquises au cours de la période précédente et, (iii) en éliminant le chiffre d'affaires, sur la période en cours et sur la période comparable, des sociétés cédées lors de la période en cours ou de la période comparable.

La marge opérationnelle (EBIT) correspond au résultat opérationnel avant autres produits et charges et avant la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence.

Données retraitées : le 1er semestre 2022 est retraité comme si l’activité électrique haute tension (anciennement Valeo Siemens eAutomotive) avait été intégrée dans les comptes du Groupe au 1er janvier 2022. Pour le calcul des variations de chiffre d’affaires (2022 vs 2021) en base retraitée, les chiffres 2021 sont retraités comme si l’activité électrique haute tension avait été intégrée dans les comptes du Groupe au 1er janvier 2021.

Le ROCE, ou la rentabilité des capitaux employés, correspond à la marge opérationnelle (y compris la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence) rapportée aux capitaux employés (y compris la participation dans les sociétés mises en équivalence), hors goodwill.

Le ROA, ou la rentabilité des actifs, correspond au résultat opérationnel rapporté aux capitaux employés (y compris la participation dans les sociétés mises en équivalence), goodwill inclus.

L'EBITDA correspond (i) à la marge opérationnelle avant amortissements, pertes de valeur (comprises dans la marge opérationnelle) et effet des subventions publiques sur actifs non courants, et (ii) aux dividendes nets reçus des sociétés mises en équivalence.

Le cash flow libre correspond aux flux nets de trésorerie des activités opérationnelles, après neutralisation de la variation des cessions de créances commerciales non récurrentes, des remboursements nets du principal locatif et après prise en compte des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles.

Le cash flow net correspond au cash flow libre après prise en compte (i) des flux d'investissement relatifs aux acquisitions et cessions de participations et à la variation de certains éléments inscrits en actifs financiers non courants, (ii) des flux sur opérations de financement relatifs aux dividendes versés, aux ventes (rachats) d’actions propres, aux intérêts financiers versés et reçus, et aux rachats de participations sans prise de contrôle et (iii) de la variation des cessions de créances commerciales non récurrentes.

L’endettement financier net comprend l’ensemble des dettes financières à long terme, les dettes liées aux options de vente accordées aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle, les crédits à court terme et découverts bancaires sous déduction des prêts et autres actifs financiers à long terme, de la trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi que la juste valeur des instruments dérivés sur risque de change et sur risque de taux associés à l'un de ces éléments.

Annexes

Informations relatives au 4 ème trimestre

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires T4

(en millions d’euros) En % du CA T4 2023 T4 2022 Variation Var. à pcc* Change Périmètre Première monte 84 % 4 724 4 461 +6 % +10 % -4 % -1 % Remplacement 10 % 531 543 -2 % +2 % -3 % -1 % Divers 6 % 353 355 -1 % -1 % -4 % +4 % Total 100 % 5 608 5 359 +5 % +9 % -4 % — %

*A périmètre et taux de change constants

Chiffre d’affaires par région de destination

Chiffre d’affaires première monte

(en millions d’euros) En % du CA T4 2023 T4 2022 Var. à pcc * Perf. ** Europe et Afrique 46 % 2 183 1 978 +11 % +3 pts Asie et Moyen-Orient et Océanie 34 % 1 580 1 555 +10 % -3 pts dont Asie hors Chine 17 % 772 769 +9 % +6 pts dont Chine 17 % 808 786 +11 % -10 pts Amérique du Nord 18 % 870 831 +10 % +4 pts Amérique du Sud 2 % 91 97 -7 % -3 pts Total 100 % 4 724 4 461 +10 % 0 pt

*A périmètre et taux de change constants

** Sur la base des estimations de production automobile S&P Global Mobility le 16 février 2024.

Chiffre d'affaires par Pôle d'activité

Chiffre d’affaires des Pôles d’activité

(en millions d’euros) T4 2023 T4 2022 Var. CA Var. CA

OEM * Perf. ** Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite *** 1 166 1 156 +1 % +8 % -2 pts Systèmes de Propulsion 1 746 1 560 +12 % +16 % +6 pts Systèmes Thermiques 1 189 1 180 +1 % +5 % -5 pts Systèmes de Visibilité 1 445 1 402 +3 % +12 % +2 pts Autres 62 61 na na na Groupe 5 608 5 359 +5 % +10 % 0 pt

* A périmètre et taux de change constants .

** Sur la base des estimations de production automobile S&P Global Mobility le 16 février 2024. (production mondiale T4 : +10%)

*** Hors activité Commandes sous volant.

Informations relatives au 2 ème semestre

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires

(en millions d’euros) En % du CA S2 2023 S2 2022 Variation Var. à pcc* Changes Périmètre Première monte 85 % 9 157 8 935 +2 % +7 % -4 % — % Remplacement 10 % 1 100 1 116 -1 % +2 % -3 % -1 % Divers 5 % 575 567 +1 % +6 % -5 % +1 % Total S2 100 % 10 832 10 618 +2 % +7 % -4 % — %



* A périmètre et taux de change constants.

Chiffre d’affaires par région de destination

Chiffre d’affaires première monte

(en millions d’euros) En % du CA S2 2023 S2 2022 Var. à pcc * Perf. ** Europe et Afrique 45 % 4 149 3 855 +7 % -1 pt Asie, Moyen-Orient et Océanie 33 % 3 026 3 133 +7 % -1 pt dont Asie hors Chine 16 % 1 496 1 480 +11 % +7 pts dont Chine 17 % 1 530 1 653 +3 % -9 pts Amérique du Nord 20 % 1 788 1 749 +9 % +2 pts Amérique du Sud 2 % 194 198 -2 % 0 pt Total S2 100 % 9 157 8 935 +7 % -1 pt



* A périmètre et taux de change constants.

** Sur la base des estimations de production automobile S&P Global Mobility le 16 février 2024.

Chiffre d’affaires par Pôle d'activité

Chiffre d’affaires des Pôles d’activité

(en millions d’euros) S2 2023 S2 2022 Variation Var. CA OEM * Surperf. ** Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite (CDA)*** 2 324 2 276 +2 % +8 % 0 pt Systèmes de Propulsion (PTS) 3 294 3 140 +5 % +9 % +1 pt Systèmes Thermiques (THS) 2 335 2 372 -2 % +4 % -4 pts Systèmes de Visibilité (VIS) 2 725 2 724 — % +8 % 0 pt Autres 154 106 na na na Groupe 10 832 10 618 +2 % +7 % -1 pt



*A périmètre et taux de change constants.

** Sur la base des estimations de production automobile S&P Global Mobility le 16 février 2024. (production mondiale S2 : +8%)

*** Hors activité Commandes sous volant.

EBITDA

(en millions d’euros et en % du chiffre d’affaires par Pôle d’activité) S2 2023 S2 2022 Variation Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite (CDA)



347 371 -6 % 14,9 % 16,3 % -1,4 pt Systèmes de Propulsion (PTS)



401 332 +21 % 12,2 % 10,6 % +1,6 pt Systèmes Thermiques (THS)



201 171 +18 % 8,6 % 7,2 % +1,4 pts Systèmes de Visibilité (VIS)



364 377 -3 % 13,4 % 13,8 % -0,4 pt Autres * 32 39 -18 % Groupe



1 345 1 290 +4 % 12,4 % 12,1 % +0,3 pt



* Inclut notamment l’activité Commandes sous volant.

Compte de résultat S2 2023

S2 2023 S2 2022 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 10 832 10 618 +10 % Marge brute



(en m€) 2 039 1 858 +10 % (en % du CA) 18,8 % 17,5 % +1,3 pt Frais de R&D



(en m€) -1 029 -987 +4 % (en % du CA) -9,5 % -9,3 % -0,2 pt Frais administratifs et commerciaux



(en m€) -535 -494 +8 % (en % du CA) -4,9 % -4,7 % -0,2 pt Marge opérationnelle hors quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence



(en m€) 475 377 +26 % (en % du CA) 4,4 % 3,6 % +0,8 pt Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence



(en m€) 13 191 na (en % du CA) 0,1 % 1,8 % -1,7 pt Marge opérationnelle y compris quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence



(en m€) 488 568 -14 % (en % du CA) 4,5 % 5,3 % -0,8 pt Autres produits et charges



(en m€) -93 -35 +166 % (en % du CA) -0,9 % -0,3 % -0,6 pt Résultat opérationnel



(en m€) 395 533 -26 % (en % du CA) 3,6 % 5,0 % -1,4 pt Coût de l’endettement financier (en m€) -135 -81 +67 % Autres produits et charges financiers (en m€) -23 -24 na Taux effectif d’imposition (en m€) 28 % 28 % na Intérêts minoritaires et autres (en m€) -45 -33 +36 % Résultat net part du Groupe



(en m€) 102 278 -63 % (en % du CA) 0,9 % 2,6 % -1,7 pt

Informations relatives à l’exercice 2023

Chiffre d’affaires première monte réparti par zone géographique

Régions de production 2023 2022 Europe de l’Ouest 30 % 29 % Europe de l’Est + Afrique 18 % 16 % Chine 17 % 18 % Asie hors Chine 15 % 15 % États-Unis et Canada 6 % 8 % Mexique 12 % 12 % Amérique du Sud 2 % 2 % Total 100 % 100 % Asie et pays émergents 64 % 63 %

Compte de résultat 2023

2023 2022 Variation 2022 retraité* Chiffre d’affaires (en m€) 22 044 20 037 +10 % 20 407 Marge brute



(en m€) 3 951 3 447 +15 % 3 427 (en % du CA) 17,9 % 17,2 % +0,7 pt 16,8 % Frais de R&D



(en m€) -2 029 -1 880 +8 % -1 971 (en % du CA) -9,2 % -9,4 % +0,2 pt -9,7 % Frais administratifs et commerciaux



(en m€) -1 084 -932 +16 % -962 (en % du CA) -4,9 % -4,7 % -0,2 pt -4,7 % Marge opérationnelle hors quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence



(en m€) 838 635 +32 % 494 (en % du CA) 3,8 % 3,2 % +0,6 pt 2,4 % Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence



(en m€) 17 115 na 193 (en % du CA) 0,1 % 0,6 % -0,5 pt 0,9 % Marge opérationnelle y compris quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence



(en m€) 855 750 +14 % 687 (en % du CA) 3,9 % 3,7 % +0,2 pt 3,4 % Autres produits et charges



(en m€) -111 -106 +5 % -106 (en % du CA) -0,5 % -0,5 % 0,0 pt -0,5 % Résultat opérationnel



(en m€) 744 644 +16 % 581 (en % du CA) 3,4 % 3,2 % +0,2 pt 2,9 % Coût de l’endettement financier (en m€) -243 -131 +85 % -147 Autres produits et charges financiers (en m€) -47 -4 na -5 Taux effectif d’imposition (en m€) 35 % 37 % na na Intérêts minoritaires et autres (en m€) -79 -65 +22 % -63 Résultat net part du Groupe



(en m€) 221 230 -4 % 148 (en % du CA) 1,0 % 1,1 % -0,1 pt 0,7 %

*Cf. glossaire financier, page 19.

