BNP Paribas SA : Recomposition des séries trimestrielles 2023 au format 2024

Ce tte recomposition n’a pas d’impact sur le résultat publié et le résultat distribuable 2023 du Groupe et modifie uniquement la répartition analytique entre les pôles, métiers et le segment « Autres activités ».

Afin de présenter une référence homogène avec la présentation des comptes et des résultats, appliquée à partir du 1er janvier 2024, les séries trimestrielles de l’exercice 2023 intègrent les effets présentés

ci-dessous :

La prise en compte de la fin de la constitution du Fonds de Résolution Unique (FRU) à compter du 1 er janvier 2024 (rappel : 1 002 millions d’euros en 2023), et l’hypothèse d’une contribution similaire aux taxes bancaires locales à un niveau estimé d’environ 200 millions d’euros par an à partir de 2024.

janvier 2024 (rappel : 1 002 millions d’euros en 2023), et l’hypothèse d’une contribution similaire aux taxes bancaires locales à un niveau estimé d’environ 200 millions d’euros par an à partir de 2024. Concernant le résultat publié 2023, la contribution au FRU (1 002 millions d’euros) était entièrement allouée aux pôles et métiers. La recomposition conduit à réallouer au segment « Autres activités » un montant d’environ 800 millions d’euros n’ayant pas vocation à perdurer à partir de 2024, et à n’allouer que les 200 millions d’euros précités aux pôles et métiers.

Concernant le résultat distribuable propre à l’année 2023 (reflétant la performance intrinsèque du Groupe BNP Paribas post impact de la cession de Bank of the West, la constitution du FRU et hors éléments extraordinaires) : par cohérence, seul le montant de 200 millions d’euros précédemment cité est conservé au niveau du Groupe et alloué aux pôles et métiers.

Depuis le 4 ème trimestre 2023, les « Autres charges nettes pour risque sur instruments financiers » constituent une rubrique comptable distincte du coût du risque. Elles enregistrent les charges relatives aux risques remettant en cause la validité ou la force exécutoire d’instruments financiers octroyés. La recomposition entraîne des reclassements pour une valeur de 130 millions d’euros entre les deux lignes du compte de résultat précitées au niveau du métier Europe Méditerranée et « Autres activités ».

trimestre 2023, les « Autres charges nettes pour risque sur instruments financiers » constituent une rubrique comptable distincte du coût du risque. Elles enregistrent les charges relatives aux risques remettant en cause la validité ou la force exécutoire d’instruments financiers octroyés. La recomposition entraîne des reclassements pour une valeur de 130 millions d’euros entre les deux lignes du compte de résultat précitées au niveau du métier Europe Méditerranée et « Autres activités ». Les indicateurs d’activités sont recomposés pour prendre en compte à la fois des transferts internes d’activités non significatifs, notamment au sein de la Banque Commerciale en Belgique (transfert de clients du segment particuliers notamment PME vers le segment entreprises en lien avec la réorganisation commerciale) ainsi que de nouveaux indicateurs d’activité au sein des Nouveaux Métiers Digitaux (intégration des dépôts de Nickel).

Les annexes ci-dessous, non auditées, détaillent les résultats trimestriels et annuels 2023 conformément à cette recomposition.

Annexe 1 : Résultat Groupe publié 2023 et Résultat Groupe distribuable 2023 recomposés (inchangés par rapport à la publication du 1 er février 2024)

février 2024) Annexe 2 : Effets de la recomposition sur les pôles opérationnels

Annexe 3 : Effets de la recomposition sur Autres Activités

Annexe 4 : Effets du transfert de clients au sein de la banque commerciale en Belgique et de l’intégration des dépôts de Nickel au sein de Nouveaux Métiers Digitaux

Annexe 5 : Nouvelles séries trimestrielles recomposées pour l’ensemble des pôles et des métiers

Le détail de la recomposition est disponible sur le site: Actionnaires & Investisseurs | Banque BNP Paribas



Pièce jointe