MARE NOSTRUM : Renouvellement de la certification MASE de la marque TridenTT de Grenoble

Renouvellement de la certification MASE de la marque TridenTT de Grenoble

Une reconnaissance en matière de système de management SSE

Grenoble, le 29 février 2024 – 18h30 – Le groupe Mare Nostrum annonce que sa marque TridenTT Travail Temporaire de Grenoble, spécialisée dans le secteur de l’industrie, vient d’obtenir le renouvellement de sa certification « Système commun MASE/France Chimie », pour une durée de trois ans .

Acquise en janvier 20231, la première certification est venue saluer les travaux de l’équipe de l’agence, destinés à éviter et prévenir l’apparition d’accidents en milieu industriel. Au terme d’un audit de renouvellement, réalisé le 30 janvier dernier, l’agence TridenTT de Grenoble voit son expertise en matière de sécurité ainsi confirmée.

Avec un accent mis sur les risques liés à la coactivité entre entreprises utilisatrices et entreprises intervenantes, la certification MASE (Manuel d'Amélioration Sécurité des Entreprises) confirme la volonté de l’agence à poursuivre ses bonnes pratiques, en matière de réduction de risque d’accidents, de conditions de travail pour ses salariés et de son souhait d’intégrer l’aspect environnemental dans ses activités.

« Notre certification MASE reflète la qualité de nos services au quotidien. Proche de nos partenaires et de nos salariés, nous œuvrons ensemble pour maintenir la sécurité et la santé au travail » - Marilyn BEVILACQUA, Responsable d’agence et facilitatrice RH.

Souvent exigée dans le cadre d’appels d’offres, la certification MASE constitue un atout essentiel permettant au groupe Mare Nostrum de se positionner favorablement et d'accéder à certains marchés publics et privés. Outil de différenciation, cette certification MASE devrait également permettre d’optimiser les coûts liés à la prévention des risques professionnels tant pour le Groupe que pour ses clients.

Ce renouvellement de certification démontre l’engagement continu des marques du Groupe envers la sécurité, la santé et l'environnement au sein de leurs activités. Cette réussite témoigne de la solidarité et de l'effort collectif des équipes du Groupe pour préserver l'excellence opérationnelle.

A propos de Mare Nostrum:

Depuis près de 20 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Mare Nostrum dispose du statut « Entreprise innovante » de Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR

1 Communiqué du 22 novembre 2023

