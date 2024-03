Pelo 5º Ano Consecutivo, Ethan Allen Reconhecida Responsável Ambiental e Socialmente

DANBURY, Conn., Feb. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pelo quinto ano consecutivo, o Mexican Center for Corporate Philanthropy and the Alliance for Corporate Social Responsibility reconheceram as operações de fabricação de estofamento da Ethan Allen em Silao, Guanajuato, México, como “Empresa Socialmente Responsável”.



O reconhecimento é concedido a empresas que implementam compromissos de gestão e sustentabilidade socialmente responsáveis, posicionando-se assim como líderes dentro do ambiente de negócios da América Latina. “Essa conquista e o modelo estabelecido para o setor empresarial no México são motivos de comemoração”, escreveu a professora María Guadalupe Hernández Balderas, Diretora Geral da organização.



A operação de estofamento da Ethan Allen em Silao oferece refeições nutritivas, além de transporte de e para o trabalho para todos os seus associados. Composta por um médico e uma equipe de enfermeiros, uma clínica no local presta cuidados aos associados, com vacinas e medicamentos sem prescrição médica.



Em resposta ao reconhecimento, o Presidente e CEO da Ethan Allen, Farooq Kathwari, observou: “Estamos orgulhosos do nosso compromisso com a manufatura na América do Norte, onde cerca de 75% dos nossos produtos são fabricados. Os esforços dos nossos associados da Silao são exemplos do nosso compromisso em toda a empresa com a sustentabilidade e a responsabilidade social.”

A Ethan Allen (NYSE:ETD), recentemente nomeada a Varejista de Móveis Premium número1 da América e uma das 10 maiores varejistas da América pela Newsweek, é um destino líder em design de interiores que combina tecnologia de ponta com serviço personalizado. Nossos centros de design, que representam uma combinação de licenciados independentes e locais de propriedade e operados pela empresa, oferecem um serviço de design de interiores gratuito e vendem uma gama completa de móveis, incluindo móveis personalizados e detalhes artesanais para todos os cômodos da casa. Integrados verticalmente desde o design do produto até a logística, fabricamos cerca de 75% dos nossos produtos personalizados nas nossas instalações na América do Norte, sendo reconhecidos pela qualidade e habilidade do produto desde 1932. Saiba mais em www.ethanallen.com e siga-nos no Facebook, Instagram e LinkedIn.

