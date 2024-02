Alvotech skipar nýjan framkvæmdastjóra gæðamála

Alvotech (NASDAQ: ALVO) tilkynnti í dag að Christina Siniscalchi hafi verið skipuð tímabundið í stöðu framkvæmdastjóra gæðamála. Christina tekur við af Söndru Casaca, sem lætur af starfi sem liður í frekari skipulagsbreytingum sem taka gildi nú um mánaðamótin. Christina Siniscalchi hefur undanfarin rúman áratug gengt ýmsum stjórnunarstöðum á sviði gæðamála hjá Alvogen. Hún er nú framkvæmdastjóri gæðamála Alvogen.

„Við þökkum Söndru fyrir frábært framlag. Hún átti þátt í farsælli niðurstöðu úttektar Matvæla- og lyfjaeftirlits Bandaríkjanna (FDA) á framleiðsluaðstöðunni í Reykjavík, sem leiddi nýlega til samþykkis fyrir líftæknilyfjahliðstæðu okkar við Humira í Bandaríkjunum,“ sagði Róbert Wessman, stjórnarformaður og framkvæmdastjóri Alvotech. „Christina er öllum hnútum kunnug, þar sem hún býr að víðtækri reynslu á sviði lyfjaframleiðslu og þekkingu á regluverki iðnaðarins, eftir langt og farsælt starf fyrir systurfélag okkar, Alvogen. Það er fagnaðarefni að fá Christinu til liðs við okkur á þessum tímapunkti. Við vinnum nú hörðum höndum að því að auka framleiðslugetuna, til að styðja við vaxandi sókn á alþjóðlega markaði. Þungamiðja starfsins er áhersla á stöðugar úrbætur, öguð vinnubrögð, hámarks gæði og að uppylla jafnan ströngustu kröfur sem gerðar eru til framleiðslu líftæknilyfja.“

Christina Siniscalchi hefur starfað í bandaríska lyfjaiðnaðinum í aldarfjórðung. Áður en hún gekk til liðs við Norwich Pharmaceuticals, sem nú er hluti af Alvogen, vann hún hjá Mallinckrodt Pharmaceuticals. Hún er með meistaragráðu í lyfjaeftirlits- og gæðamálum frá Temple háskólanum í Fíladelfíu í Pennsylvaníufylki í Bandaríkjunum og BS gráðu í iðnaðarlíffræði frá Tækniháskóla Georgíufylkis í Atlanta.

Um Alvotech

