Clermont-Ferrand – Le 1 mars 2024

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

Mise en œuvre d'une convention de gestion partielle de rachat d'actions

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN a sollicité l'assistance de deux Prestataires de Services d'Investissements pour les besoins de la mise en œuvre de son Programme de Rachat d'Actions tel qu'autorisé par l'Assemblée générale des actionnaires du 12 mai 2023.

Selon les termes des Contrats conclus en date du 29 février 2024, il est convenu entre les parties que les Prestataires de Services d'Investissements vendront à COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN, qui s'oblige à les acquérir, entre le 01 mars 2024 et le 21 novembre 2024, une certaine quantité d'actions COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN, dans la limite d’un montant de 500'000'000 euros (cinq cent millions d’euros), à un cours moyen déterminé de manière objective et indépendante par le marché pendant toute la durée du Contrat, moins une décote garantie, et ne pouvant en toute hypothèse excéder le prix maximum d'achat fixé par l'Assemblée générale des actionnaires du 12 mai 2023 ou par la nouvelle résolution correspondante à approuver par la prochaine Assemblée générale des actionnaires à tenir le 17 mai 2024.

Les actions rachetées seront intégralement annulées.

Relations Investisseurs







investor-relations@michelin.com











Guillaume Jullienne







guillaume.jullienne@michelin.com







Flavien Huet

flavien.huet@michelin.com







Benjamin Marcus

b enjamin.marcus@michelin.com



Relations Presse







+33 (0) 1 45 66 22 22

groupe-michelin.service.de.presse@michelin.com







Actionnaires individuels







+33 (0) 4 73 32 23 05







Muriel Floc-Hlay

muriel.floc-hlay@michelin.com







Elisabete Antunes

elisabete.antunes@michelin.com





AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres Michelin. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant Michelin, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des marchés financiers, également disponibles sur notre site Internet www.michelin.com.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent document, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.

Pièce jointe