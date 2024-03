MULIG NY OBLIGATIONSUDSTEDELSE

INVESTOR NEWS nr. 13 - 1. marts 2024





DFDS, der har en issuer rating på BBB- Stable fra Scope Ratings, har til hensigt at udstede senior usikrede obligationer i NOK med en forventet løbetid på 3-5 år i den nærmeste fremtid.

Danske Bank, Nykredit og SEB har fået mandat til at arrangere et møde med obligationsinvestorer mandag 4. marts 2024. Der er ingen sikkerhed for, at udstedelsen af obligationerne vil blive iværksat eller gennemført.

Provenuet fra den mulige obligationsudstedelse skal anvendes til generelle virksomhedsformål.





Kontakt

Karina Deacon, CFO +45 33 42 33 42

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Dennis Kjærsgaard Sørensen, Media +45 42 30 38 47





Om DFDS

Vi driver et transportnetværk i og omkring Europa med en omsætning på DKK 27 mia. og 13.200 heltidsansatte.

Vi transporterer varer i trailere med færge, vej og jernbane samt tilbyder komplementære og relaterede transport- og logistikløsninger.

Vi transporterer også passagerer i bil og til fods med færger på korte ruter og på ruter med overnatning.

DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor og er børsnoteret i København.





This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act.





