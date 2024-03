Evaxion organisera une journée R&D le 19 mars 2024 lors de laquelle elle mettra en avant ses dernières innovations technologiques

COPENHAGUE, Danemark, 01 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ : EVAX) (« Evaxion » ou la « Société »), une société de biotechnologie spécialisée dans la recherche clinique et le développement de vaccins élaborés grâce à AI-Immunology™, annonce aujourd'hui qu'elle organisera une journée de recherche et développement (R&D) axée sur sa plateforme principale AI-Immunology™ le 19 mars 2024, de 14 h 00 à 18 h 00 HEC/de 08 h 00 à 12 h 00 heure de l’Est.



La journée de R&D comprendra une série de conférences des scientifiques et bio-informaticiens d’Evaxion qui donneront un aperçu de la plateforme AI-Immunology™ validée d’Evaxion pour la découverte, la conception et le développement de cibles vaccinales. L’événement mettra en évidence les capacités prédictives uniques qui différencient la plateforme ainsi que la manière dont elles peuvent contribuer à répondre aux besoins médicaux urgents et non satisfaits des patients atteints de cancer et de maladies infectieuses.

L’événement aura lieu dans les installations d’Evaxion à Hørsholm, au Danemark, et sera également accessible par diffusion en direct sur Internet. Pour assister à l’événement, veuillez vous inscrire en utilisant le lien suivant .

Une rediffusion des présentations sera disponible sur notre site Internet après l’événement.

À propos d’AI-Immunology™

AI-Immunology™ est une plateforme technologique d’intelligence artificielle évolutive et adaptable, à la pointe de la découverte de vaccins contre les maladies infectieuses et les cancers. En intégrant la puissance collective des modèles propriétaires d’IA tels que PIONEER™, EDEN™, RAVEN™ et ObsERV™, la plateforme est à même de modéliser la complexité du système immunitaire du patient. La modélisation informatique avancée de la plateforme AI-Immunology™ identifie, prédit et conçoit de manière rapide et unique des vaccins candidats, révolutionnant ainsi le paysage de l’immunothérapie en offrant une approche holistique et personnalisée de la lutte contre les agents pathogènes et les cellules malignes à évolution rapide.

À propos d’EVAXION

Evaxion Biotech A/S est une société pionnière dans la biotechnologie pilotée par sa plateforme d’intelligence artificielle : AI-Immunology™. Les prédictions par l’IA exclusives et évolutives d’Evaxion exploitent le potentiel de l’intelligence artificielle pour décoder le système immunitaire humain et développer de nouvelles immunothérapies contre le cancer, les maladies bactériennes et les infections virales. Grâce à AI-Immunology™, Evaxion a développé un pipeline de nouveaux vaccins personnalisés en oncologie au stade clinique, et un pipeline au stade préclinique pour les maladies infectieuses, bactériennes et virales, qui répondent à de nombreux besoins non satisfaits sur le plan médical. Evaxion s’engage à transformer la vie des patients en leur proposant des options thérapeutiques innovantes et ciblées. Pour plus d’informations sur Evaxion et sa plateforme révolutionnaire AI-Immunology™, mais aussi sur son pipeline de vaccins, consultez notre site Internet .

Déclaration prospective