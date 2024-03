L’Ombudsman des services bancaires et d’investissement (OSBI) annonce la nomination des nouveaux membres du conseil d’administration

TORONTO, 01 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le conseil d’administration de l’Ombudsman des services bancaires et d’investissement (OSBI) a le plaisir d’annoncer la nomination des quatre personnes suivantes au conseil.



Mary Condon se joint au conseil d’administration à titre de directrice des intérêts des consommateurs. Elle est professeure à la Osgoode Hall Law School, où elle enseigne la réglementation des valeurs mobilières et les valeurs mobilières avancées au sein du baccalauréat en droit en plus de diriger la maîtrise en droit professionnel sur le droit des valeurs mobilières et d’y enseigner. Elle a été doyenne et doyenne par intérim de la faculté de 2018 à 2023. En octobre 2023, Mme Condon a été nommée arbitre à temps partiel au Tribunal des marchés financiers (Ontario). Auparavant, elle a été membre du conseil d’administration de l’Organisme de mise en place de l’Autorité des marchés des capitaux ainsi que commissaire et membre du conseil d’administration de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO), organisme dont elle a également été vice-présidente. En janvier 2024, elle a été nommée commissaire de la Banque centrale d’Irlande. En 2018, le Women’s Executive Network l’a nommée l’une des 100 femmes les plus influentes du Canada. Elle est titulaire de la chaire Walter S. Owen de l’Université de la Colombie-Britannique et la première récipiendaire de la médaille Alan Marks de l’Université de Toronto.



Bonnie Lysyk se joint au conseil d’administration à titre de directrice communautaire. Elle est devenue la 13e vérificatrice générale de l’Ontario le 3 septembre 2013, après avoir été vérificatrice provinciale de la Saskatchewan et sous-vérificatrice générale et chef de l’exploitation du Manitoba. Elle a terminé son mandat de dix ans à titre de vérificatrice générale de l’Ontario le 3 septembre 2023. Mme Lysyk possède également une expérience considérable dans des postes de direction dans les secteurs de l’énergie, des assurances et des retraites, et a été membre de conseils d’administration des secteurs financier, professionnel et à but non lucratif. Elle a donné des formations sur l’audit et la gouvernance au pays et à l’étranger. En 2020, la Goodman School of Business de l’Université Brock lui a décerné le prix Distinguished Leader Award pour avoir inspiré la prochaine génération de chefs d’entreprise. En novembre 2023, le Toronto Life a classé Mme Lysyk au huitième rang des 50 personnes les plus influentes de 2023. Elle est agrégée supérieure au C.D. Howe Institute et chroniqueuse au Trillium : Queens Park News.



Sarah Shody se joint au conseil d’administration à titre de directrice de l’industrie. Elle est avocate générale adjointe, Gestion de patrimoine chez HSBC Canada, où elle conseille l’organisation sur les questions juridiques liées à ses activités de gestion du patrimoine et de gestion des actifs pour les particuliers. Avant d’entrer au service de HSBC Canada, Mme Shody a travaillé auprès de la Banque Royale du Canada et de la Banque de Montréal et, auparavant, elle a pratiqué dans le domaine des litiges au sein de deux des plus importants cabinets d’avocats de Bay Street au Canada. De plus, Mme Shody siège au comité d’instruction de l’Organisme canadien de réglementation des investissements en tant que membre de l’industrie. Mme Shody est diplômée de la faculté de droit de l’Université Western Ontario et est également titulaire d’un baccalauréat en médias, information et technoculture de l’Université Western Ontario.



Michael Thom se joint au conseil d’administration à titre de directeur des intérêts des consommateurs. Il est directeur général de CFA Societies Canada. Il dirige l’orientation stratégique de CFA Societies Canada et fait la promotion des normes professionnelles d’intégrité et d’éthique les plus élevées pour le bénéfice ultime de la société canadienne. M Thom s’est joint à CFA Societies Canada après avoir occupé pendant de nombreuses années des postes de direction dans le domaine des marchés financiers et de la gestion des investissements. Il est titulaire d’un diplôme de premier cycle de l’Université de la Colombie-Britannique et il est détenteur des titres de CFA et de CAIA.

Les règlements administratifs de l’OSBI exigent que la majorité des administrateurs, y compris le président du conseil, soient indépendants, ce qui signifie qu’ils ne font pas partie du secteur ou du gouvernement depuis au moins deux ans. Ces administrateurs indépendants sont appelés administrateurs communautaires. Trois membres issus de la collectivité sont désignés administrateurs chargés de la protection des intérêts des consommateurs. Ils s’intéressent particulièrement aux intérêts et aux perspectives de consommateurs servis par l’OSBI, y ont accès et possèdent la compétence nécessaire pour les représenter. Le conseil comprend également trois administrateurs de l’industrie désignés qui sont directement affiliés à une firme participante.

Les administrateurs de l’industrie et les administrateurs des intérêts des consommateurs doivent apporter leurs points de vue et leur expertise uniques aux délibérations du conseil pour s’assurer que la gouvernance de l’OSBI est entreprise avec une compréhension et une appréciation des intérêts et des préoccupations de tous les intervenants servis par l’organisation. Tous les administrateurs ont une obligation fiduciaire envers l’OSBI et ne peuvent défendre ni représenter aucun intérêt extérieur lorsqu’ils participent à la gouvernance de l’OSBI.

Le conseil d’administration tient à remercier sincèrement les administrateurs communautaires Catherine Adams, Carmela Haines et Bharat Mahajan, qui ont terminé leur mandat, pour leurs contributions, leurs idées et leur engagement envers l’OSBI au cours de leurs nombreuses années de service.

L’Ombudsman des services bancaires et d’investissement (OSBI) est un organisme national indépendant et sans but lucratif qui aide les consommateurs et les firmes de services financiers à régler leurs différends et à diminuer le nombre de ces conflits dans les deux langues officielles. L’OSBI répond aux requêtes, mène des enquêtes équitables et accessibles au sujet des plaintes non résolues et met en commun ses connaissances et son expertise avec les intervenants et le public. Si un consommateur dépose une plainte contre une banque ou une société d’investissement membre de l’OSBI et qu’il n’a pas été en mesure de la résoudre avec ces derniers, l’OSBI mène une enquête sans frais pour le compte du consommateur. Lorsqu’une plainte est fondée, l’OSBI peut recommander une indemnisation maximale de 350 000 $.

