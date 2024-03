ADUX - Bilan semestriel du contrat de liquidité S2 2023

Communiqué de presse

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Paris, 1er Mars 2024,18:00

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ADUX à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 Décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

51 832 titres ADUX

Espèces : 35.650,16 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 Juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

53 219 titres ADUX

Espèces : 33.702,15 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre, le 28 octobre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

22 876 titres ADUX

70.510,04 euros

Au cours du 2nd semestre 2023, il a été négocié un total de :

Achats 31 334 titres 38 517,92 € 240 transactions Ventes 32 721 titres 40 465,93 € 187 transactions





ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros TOTAL 240 31 334 38 517,92 TOTAL 187 32 721 40 465,93 03/07/2023 2 301 415,41 03/07/2023 2 333 476,16 04/07/2023 1 32 44,8 05/07/2023 1 1000 1400 06/07/2023 2 126 172,71 07/07/2023 1 12 16,8 10/07/2023 2 209 286,33 10/07/2023 1 1 1,37 11/07/2023 1 1 1,38 11/07/2023 1 1 1,38 12/07/2023 1 1 1,38 12/07/2023 2 146 204,37 13/07/2023 1 1 1,4 13/07/2023 1 1 1,4 14/07/2023 1 1 1,4 14/07/2023 1 1 1,4 17/07/2023 1 1 1,4 17/07/2023 1 1 1,4 18/07/2023 4 1101 1465,87 18/07/2023 1 1 1,4 19/07/2023 4 1020 1372,51 20/07/2023 1 1 1,37 20/07/2023 5 431 578,49 21/07/2023 2 105 143,1 21/07/2023 2 82 109,45 24/07/2023 2 426 579,32 24/07/2023 1 1 1,3 25/07/2023 2 301 418,36 25/07/2023 2 194 265,76 26/07/2023 1 1 1,39 26/07/2023 2 131 178,19 27/07/2023 2 51 71,37 27/07/2023 2 98 134,26 28/07/2023 2 501 705,31 28/07/2023 2 252 345,27 01/08/2023 1 346 501,7 31/07/2023 1 5 7 03/08/2023 3 360 512,39 01/08/2023 5 761 1047,97 04/08/2023 1 346 484,4 02/08/2023 2 302 429,14 07/08/2023 1 1 1,43 03/08/2023 3 360 500,15 08/08/2023 1 1 1,43 04/08/2023 4 872 1205,1 09/08/2023 1 1 1,44 07/08/2023 1 8 11,2 10/08/2023 2 153 218,73 08/08/2023 2 4 5,74 11/08/2023 2 22 31,44





09/08/2023 2 61 86,03 15/08/2023 2 402 570,64 10/08/2023 5 636 886,84 16/08/2023 1 1 1,37 11/08/2023 2 11 15,21 17/08/2023 2 13 17,92 14/08/2023 2 433 610,18 18/08/2023 2 50 70,47 15/08/2023 1 71 96,56 21/08/2023 1 400 552 16/08/2023 1 1 1,37 22/08/2023 1 400 552 17/08/2023 1 1 1,36 23/08/2023 2 66 89,1 18/08/2023 2 301 406,38 24/08/2023 1 1 1,35 21/08/2023 4 834 1111,14 25/08/2023 2 357 492,62 22/08/2023 4 745 1007,91 28/08/2023 2 167 230,41 23/08/2023 2 11 14,85 30/08/2023 1 370 529,1 24/08/2023 1 1 1,35 01/09/2023 1 23 31,51 25/08/2023 3 45 59,81 05/09/2023 1 1 1,34 28/08/2023 3 601 799,33 06/09/2023 1 1 1,3 29/08/2023 2 73 98,58 07/09/2023 1 1 1,3 30/08/2023 2 201 275,39 08/09/2023 3 717 888,43 31/08/2023 2 326 459,66 11/09/2023 1 1 1,26 01/09/2023 4 605 817,05 12/09/2023 1 250 310 04/09/2023 2 330 446,09 13/09/2023 1 1 1,22 05/09/2023 4 419 541,85 14/09/2023 2 46 55,66 06/09/2023 1 1 1,3 18/09/2023 1 1 1,21 07/09/2023 2 201 253,3 20/09/2023 4 1101 1326,15 08/09/2023 5 827 1006,79 21/09/2023 1 1 1,24 11/09/2023 1 1 1,26 22/09/2023 4 2589 3187,06 12/09/2023 2 400 486 25/09/2023 1 1 1,25 13/09/2023 2 201 237,22 27/09/2023 1 5 6,2 14/09/2023 1 1 1,21 28/09/2023 2 554 664,36 15/09/2023 3 315 371,7 29/09/2023 2 1701 2058,21 18/09/2023 1 1 1,21 02/10/2023 2 12 14,28





19/09/2023 3 410 474 03/10/2023 2 12 14,13 20/09/2023 1 1 1,15 04/10/2023 1 1 1,15 21/09/2023 1 1 1,24 06/10/2023 1 1 1,09 22/09/2023 4 484 576,44 09/10/2023 4 1501 1696,13 25/09/2023 2 201 245,24 10/10/2023 2 501 536,07 26/09/2023 2 240 294 11/10/2023 2 2 2,05 27/09/2023 1 200 236 12/10/2023 8 2197 2420 28/09/2023 2 206 241,02 13/10/2023 4 1350 1628,51 29/09/2023 2 400 466 16/10/2023 6 1868 2523,85 02/10/2023 5 1201 1282,19 17/10/2023 3 452 571,1 03/10/2023 2 48 53,78 18/10/2023 2 450 568,49 04/10/2023 3 461 510,05 20/10/2023 1 1 1,23 05/10/2023 2 382 420,35 23/10/2023 1 1 1,2 06/10/2023 3 1001 1036,04 24/10/2023 2 182 209,94 09/10/2023 2 41 42,27 25/10/2023 1 1 1,14 10/10/2023 2 501 521,04 26/10/2023 1 1 1,12 11/10/2023 2 501 506,01 27/10/2023 1 1 1,12 12/10/2023 1 100 111 30/10/2023 1 1 1,15 13/10/2023 3 750 853,5 01/11/2023 4 1101 1318,12 16/10/2023 4 950 1231,49 02/11/2023 4 1101 1296,1 19/10/2023 2 350 428,26 03/11/2023 1 120 148,8 20/10/2023 2 24 28,83 09/11/2023 3 760 946,43 23/10/2023 3 601 694,22 10/11/2023 1 55 67,1 24/10/2023 1 123 140,22 13/11/2023 1 3 3,75 25/10/2023 1 1 1,14 14/11/2023 2 21 25,17 26/10/2023 2 369 409,59 15/11/2023 2 26 31,98 27/10/2023 1 1 1,12 17/11/2023 3 801 957,2 30/10/2023 2 201 223,15 20/11/2023 3 1102 1355,46





31/10/2023 1 155 173,6 21/11/2023 3 660 778,21 01/11/2023 1 1 1,15 22/11/2023 2 319 366,82 02/11/2023 1 1 1,15 23/11/2023 2 31 34,11 03/11/2023 1 10 12,1 24/11/2023 1 200 221 06/11/2023 2 800 956 27/11/2023 3 3 3,38 07/11/2023 2 114 139,44 30/11/2023 1 400 448 08/11/2023 1 47 58,28 01/12/2023 1 1 1,12 09/11/2023 2 174 212,04 06/12/2023 2 301 337,09 10/11/2023 3 900 1044 07/12/2023 1 300 343,5 13/11/2023 1 300 357 08/12/2023 2 676 799,17 14/11/2023 1 1 1,18 11/12/2023 3 597 714,13 15/11/2023 2 298 348,72 12/12/2023 1 1 1,19 16/11/2023 3 610 723,28 13/12/2023 1 100 114,5 17/11/2023 1 1 1,16 14/12/2023 1 1 1,15 20/11/2023 3 750 877,5 15/12/2023 1 369 431,73 21/11/2023 2 550 622,99 18/12/2023 1 500 585 22/11/2023 1 1 1,12 19/12/2023 2 6 7,08 23/11/2023 1 1 1,11 20/12/2023 3 1250 1457 27/11/2023 2 301 322,13 21/12/2023 1 1 1,16 28/11/2023 2 40 44,25 22/12/2023 1 30 34,5 29/11/2023 2 138 154,63 27/12/2023 2 14 16,39 30/11/2023 2 236 259,6 28/12/2023 1 1 1,14 01/12/2023 1 1 1,12 29/12/2023 1 1 1,16 04/12/2023 2 76 82,84 05/12/2023 2 28 30,77 06/12/2023 1 1 1,09 07/12/2023 1 12 13,2 08/12/2023 1 300 336





11/12/2023 1 300 342 12/12/2023 2 301 349,19 14/12/2023 1 1 1,15 15/12/2023 1 140 159,6 19/12/2023 1 1 1,18 21/12/2023 1 1 1,16 27/12/2023 3 1001 1126,13 28/12/2023 2 43 49,02 29/12/2023 1 1 1,16

