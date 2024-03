Momcozy expandiert weiter in die wichtigsten Einzelhandelskanäle in den USA und im Vereinigten Königreich

LONDON, March 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Seit Juli 2023 bietet die Marke, die bekannt ist für ihr Engagement für Innovation und ihre Mission, liebevolle gemütliche Designs („cozy designs, born from love“) zu kreieren, Dutzende ihrer weltweit anerkannten Produkte über Einzelhandelsriesen wie Babylist, Boots, Target und Walmart und weitere an. Allein im Februar 2024 begann Momcozy mit dem Verkauf von 12 verschiedenen Produkten, darunter den preisgekrönten nahtlosen Still-BH , die All-in-One-Milchpumpe und das wärmende Laktationsmassagegerät über den US Army Exchange . In den letzten Wochen debütierte die Marke auch mit einem Trio von Produkten auf der Website des britischen Elektronikgeschäfts Currys .







Auf Babylist , einer universellen Babyliste, die es den Nutzern ermöglicht, Artikel aus jedem beliebigen Online-Shop zu ihrer Liste hinzuzufügen, können Kund*innen jetzt eine Vielzahl der Top-Seller von Momcozy erwerben, darunter die Milchpumpen S9 Pro , S12 Pro , M5 und YN08 . Eine ähnlich wachsende Palette von Produkten ist bei Boots , einem britischen Einzelhändler für Gesundheits- und Pharmazieprodukte, erhältlich.

Walmart , einer der größten Online-Händler der Welt, verkauft seit Dezember Momcozy-Produkte, darunter die S9 Pro, die Muttermilch-Aufbewahrungsbeutel – 120 Stück und die Muttermilch-Aufbewahrungsbeutel – 50 Stück . Target , eine weitere große US-Einzelhandelskette, nahm im Oktober die S9 Pro und die S12 Pro von Momcozy in den Online-Katalog auf.

Über Momcozy

Seit 2018 bietet Momcozy Müttern den besten Komfort mit tragbaren Milchpumpen, Still-BHs und anderen Pflegeprodukten für Mütter. Momcozy begleitet Frauen von der Schwangerschaft bis zur frühen Mutterschaft und wird von 3 Millionen Müttern in über 40 Ländern geschätzt.

Momcozy hat mehr als 200 Patente und mehr als 230 Marken angemeldet und unterstreicht damit sein Engagement für die Entwicklung eigener Produkte mit einem Wettbewerbsvorteil.

Bei der Umsetzung ihrer Mission, liebevolle gemütliche Designs („cozy designs, born from love“) zu kreieren, hat die Marke im Jahr 2024 Wärme, Gemeinschaft, Professionalität, Fashion und Technologie in den Vordergrund gestellt. Durch kontinuierliche Innovation und das Engagement für Mütter auf der ganzen Welt gewinnt Momcozy immer mehr an Reichweite und Wirkung, um Mütter zu unterstützen.

Mütter auf der ganzen Welt können ihre Geschichten mit anderen Müttern im the momcozyfansclub , der Facebook-Gruppe von Momcozy, teilen und sich mit ihnen austauschen.

Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0b7ce7a3-50b2-4965-b5be-dd64361fbd4f