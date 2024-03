Veracio est sur le point de dévoiler sa prochaine génération d’outils pour la technologie minière en passe de révolutionner l’exploration et l’exploitation minières

SALT LAKE CITY, 02 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Veracio, une société de technologie minière qui opérait auparavant en tant que département des Services de données géologiques de Boart Longyear, fête son premier anniversaire en tant que filiale en propriété exclusive. Dans la lignée de la nouvelle gamme d’offres dévoilées pour 2024, les nouveaux outils actualisés de Veracio en matière de technologie minière, TruScan® 2, TruProbe® et StrataTM sont destinés à améliorer, automatiser et transformer numériquement les sciences des gisements de minerai dans l’exploration, la définition des ressources et la production à l’échelle mondiale.



JT Clark, PDG de Veracio revient pour nous sur ce parcours, « En seulement un an, depuis la création de Veracio jusqu’à aujourd’hui, nous avons réalisé des progrès remarquables. Nos technologies innovantes, l’engagement de notre équipe et nos acquisitions stratégiques comme Minalyze nous ont rapproché de notre objectif fondamental de transformer la façon dont nous acquérons et utilisons les connaissances sur les gisements de minerai, de l’exploration à la production ».

Veracio est sur le point de dévoiler sa gamme avancée en matière de technologie minière lors de la prochaine convention de la PDAC (Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs), qui aura lieu du 3 au 6 mars à Toronto, au Canada :

TruScan® 2, équipé d’HyperXRFTM, une solution d’analyse minéralogique intégrée à la plate-forme de numérisation principale récompensée de Veracio propose des flux de données co-enregistrés via la numérisation hyperspectrale et XRF, ainsi qu’une assurance qualité et un contrôle qualité améliorés. Les capacités de numérisation polyvalentes des puces et des cœurs fournissent aux équipes des données de numérisation, y compris des données minéralogiques, dans un délai de 24 heures. Les essais pratiques débuteront au début du deuxième trimestre, et les premières livraisons aux clients débuteront au troisième trimestre 2024. Les pré-commandes peuvent être passées dès aujourd’hui.



TruProbe®, une solution intégrée dotée d’une application, d’un cloud et de matériel empilable associe à la fois les technologies de plateformes de forage et de détection de fond de trou. S’appuyant sur les bases établies par la technologie de recherche du nord TruGyro de Veracio, TruProbe® permet d’« empiler » un capteur gamma solide pour permettre aux opérateurs d’enregistrer simultanément la déviation du puits de forage et le gamma. Sur la plate-forme, l’application se connecte à un Azimuth Aligner et à un Depth Counter sans fil. Le logiciel de l’application portable et du cloud améliore l’efficacité et la précision grâce à sa conception simple et facile à utiliser, et le matériel est intégré à un train de roulement conforme aux normes de sécurité du secteur pour un fonctionnement plus sûr et plus rapide. TruProbe® peut être commandé dès aujourd’hui.



StrataTM est l’environnement technologique basé sur le cloud de Veracio, et de nombreux ajouts sont prévus pour 2024. Cet environnement basé sur le cloud garantit la disponibilité d’offres logicielles sophistiquées à associer au matériel de Veracio, désormais enrichies grâce à l’ajout des offres logicielles de MinalyzeTM, y compris MinaloggerTM. Pour les levés tridimensionnels de sondage, la connectivité sans interruption à l’application TruProbe® offrira une nouvelle façon de visualiser le trajet du trou en 3D et permettra aux équipes d’accéder facilement aux données afin de poursuivre leurs projets, où qu’elles se trouvent dans le monde.





Mike Ravella, Chef de l’innovation, a tenu à souligner : « Cette gamme ne représente que le début de notre parcours. Nous évoluons constamment et mettons tout en œuvre pour être les pionniers en matière de science minière de nouvelle génération, afin de la porter au premier plan du secteur ».



L’ascension de Veracio au sein du secteur minier international en 2023 s’est concrétisée par des transactions stratégiques, qui ont placé Veracio en position de leader mondial en matière de numérisation de carottes de forage, et un concurrent féroce dans le domaine d’outils actionnés par foreurs. Parmi ses réalisations notables, on peut citer l’acquisition couronnée de succès de Minalyze et les collaborations avec des clients de TruScan tels que Foran Mining et Newcrest (désormais Newmont) au Canada, et Sierra Gorda au Chili. De plus, Veracio a noué un partenariat de distribution avec International Directional Services (IDS) aux États-Unis, ainsi que des partenariats industriels avec des organismes tels que Tribe Tech et l’Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM). Ces partenariats, mus par des visions communes en matière d’innovation et d’efficacité, illustrent la perspective de progrès incarnée par Veracio et son engagement à faire progresser l’industrie minière grâce à des données plus intelligentes et une empreinte environnementale réduite.

Découvrez les dernières avancées de Veracio en matière de technologie minière lors de la prochaine convention de la PDAC du 3 au 6 mars à Toronto, au Canada. Rejoignez-nous pour une présentation exclusive de TruScan® 2, le produit d’analyse minière dernière génération de Veracio, et découvrez en exclusivité comment nous repoussons les limites des technologies de numérisation.

Date : Dimanche 3 mars 2024

: Dimanche 3 mars 2024 Lieu : Stands 101 et 853 (PDAC)

Ne ratez pas cette occasion de discuter avec nos experts, de découvrir notre gamme de produits révolutionnaires et de voir, en exclusivité, comment Veracio façonne aujourd’hui la génération de demain en matière de science minière.

Images À propos de Veracio

Veracio, une filiale en propriété exclusive de Boart Longyear, propose à ses clients du secteur minier une gamme de solutions visant l’amélioration, l’automatisation et la transformation numérique de leurs connaissances en matière de gisement de minerai, applicables à l’exploration, la définition des ressources et la production. À l’appui d’une approche nouvelle et d’une gamme de produits diversifiée, Veracio fait converger la science et la technologie avec le numérique en utilisant des techniques avancées de numérisation, des capteurs performants reposant sur une solide politique de gouvernance des données, tout en exploitant l’intelligence artificielle pour des prises de décisions en temps réel plus rapides et améliorer sensiblement l’efficacité, la rentabilité et la durabilité sur toute la chaîne de valeur.

