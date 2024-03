Corea del Sur concede a Lleida.net su sexta patente en el país

Madrid, 4 de marzo.- Corea del Sur ha concedido a la tecnológica española Lleida.net (BME:LLN) (EPA:ALLLN) (OTCQX:LLEIF) su sexta patente en el país, esta vez por su método de certificación de contratos electrónicos.



El reconocimiento, otorgado por la Korean Intellectual Property Office (KIPO, por sus siglas en inglés), se titula "Plataforma y Método para Certificar un Contrato Electrónico para Servicios de Identificación Electrónica y de Confianza (EIDAS)" y tiene una validez de 20 años.



EIDAS es el reglamento europeo que marca las normas en lo relativo a la identificación y los servicios de confianza para transacciones electrónicas en el marco de la UE.



Esta tecnología genera la certificación de la recepción de correo electrónico que contiene una prueba digital para demostrar la recepción, el contenido, la entrega y la no manipulación de la información y el mensaje, válida ante los tribunales y las administraciones públicas.



Es el sexto reconocimiento que recibe Lleida.net por parte de las autoridades de Seúl, quesuma 309 patentes mundiales en más de 60 países de los 50 continentes.

Hasta el momento, 11 países de Asia han reconocido las invenciones de Lleida.net, incluyendo Japón, China, el Consejo de Cooperación del Golfo, India o Israel.



La estrategia de crecimiento de Lleida.net en el mercado de la firma, notificación y contratación electrónica en los países en los que se está presente y los que planea estar en un futuro, pasa por una sólida política de crecimiento en materia de propiedad intelectual e I+D, así como un refuerzo de su política de internacionalización.



Lleida.net es el líder europeo en la industria de la firma, contratación y notificación electrónica certificadas.



La compañía, fundada en 1995, salió a bolsa por primera vez en Madrid en 2015.



Posteriormente, salió a bolsa en Euronext Growth París en 2018, y en OTC Markets de Nueva York en 2020. Sus títulos se comercializan igualmente en las bolsas de Frankfurt y Stuttgart.



SAFE HARBOR STATEMENT

This press release contains statements regarding the future of the company and its innovations. Statements regarding the future may be accompanied by words such as "anticipate", "believe", "estimate", "wait", "anticipate", "pretend", "power", "plan", "potential", the use of future time and other terms of similar meaning. No undue reliance should be placed on these claims. These statements involve risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those reflected in such statements, including uncertainty of the company's commercial success, ability to protect our intellectual property rights, and other risks. These statements are based on current beliefs and forecasts and refer only to the date of this press release. The company assumes no obligation to publicly update its forward-looking statements, regardless of whether new information, future events or any other circumstance arise.