NetBet Casino i Danmark indeholder nu spil fra IGT PlayDigital

COPENHAGEN, Denmark, March 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBet Danmarks kunder vil snart kunne nyde spil fra IGT PlayDigital.



Dette spændende partnerskab betyder, at mange populære IGT PlayDigital-spil - såsom Gold Digger, Crabbin Crazy og Euphoria - bliver tilgængelige for NetBet Danmarks kunder.

NetBet Danmarks PR-manager, Claudia Georgevici, siger: “At sikre, at vores kunder nyder vores spil, er kernen i alt, hvad vi forsøger at gøre, især når vi ønsker at udvide vores indflydelse. IGT PlayDigital har et stort udvalg af fremragende spil i deres bibliotek, og vi ser frem til at bringe disse spil til vores spillere i Danmark.”

For mere information, kontakt: press@netbet.com

Om NetBet.com/dk

NetBet.com/dk har licens til at operere i Danmark og giver spillere adgang til tusindvis af brancheførende casinospil, fra spilleautomater til live-spil. Med så meget at tilbyde kunderne har NetBet.com/dk udviklet sig til et af landets foretrukne online gaming brands.

For mere information bedes du besøge: www.netbet.com/dk