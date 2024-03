Nouveauté INAXEL : Naxi Nomade Premium en mode SAAS

Les innovations techniques et fonctionnelles s’enchaînent du côté d’Inaxel.

Depuis l’intégration d’Inaxel dans le groupe de Ctoutvert, les développements techniques sont en forte accélération. Au printemps 2023, la suite Naxi avait lancé une combinaison de services alliant une nouvelle solution de caisse (Naxi Commerce), connecté à une nouvelle version de son interface client, l’ensemble lié à la solution Naxi CashLess.





Cet hiver, c’est une nouvelle solution d’accueil et de conciergerieNaxi Nomade Premium qui est proposée aux gestionnaires de campings équipés par Inaxel. L’ensemble est bien évidemment interconnecté à la solution PMS Naxi Gestion. Cet outil nomade remplit toutes les fonctions classiques qu’une tablette ou un smartphone peut faire en matière d’accueil, d’enregistrement d’arrivée ou de départ, de mise en priorité de ménage ou d’inventaire, de planification d’intervention technique ou d’urgence. La solution a la qualité d’être nativement interfacée avec le planning global comme la gestion des contrôles d’accès, notamment en dehors des périodes d’ouverture de l’accueil. Ceci permet de déporter l’accueil au bar le soir ou en basse saison et d’interagir avec la fiche client et les fonctions de facturation.



Naxi Nomade Premium va inclure prochainement des fonctions de gestion nomade full web comme la gestion des réservations, la création de devis, le contrôle de disponibilité ; Ce nombre de fonctions s’étoffera au fil de l’eau pendant la saison 2024 et plus encore pendant l’hiver 2025.



C’est un outil de gain de productivité majeur pour les gestionnaires qui permet une plus grande agilité des équipes d’accueil mais aussi et surtout une amélioration qualitative de l’expérience client à l’arrivée, pendant et au départ des séjours.