LA TALOCHE accueille Laurent Jacquet comme ambassadeur

L’organisme de formation spécialisé dans des formations courtes et intenses dans le second œuvre vient de signer un partenariat avec l’artisan et créateur de contenu Laurent Jacquet.

Une collaboration inédite qui célèbre l’excellence académique et la passion du bâtiment.

La Taloche, école accélérée du bâtiment a récemment annoncé sur ses réseaux son nouveau partenariat avec le célèbre artisan et vidéaste Laurent Jacquet. Cette collaboration vient marquer une alliance stratégique pour l’organisme de formation qui tend à étendre sa notoriété sur l’ensemble de l’Hexagone.

« La Taloche constitue une excellente porte d’entrée pour apprendre les fondamentaux de la rénovation. C’est ce socle de connaissances qui permet de se lancer, s’améliorer ou tout simplement se découvrir une nouvelle passion. » souligne le Youtubeur.

Qui est Laurent Jacquet

Passionné de bricolage et féru de travaux artisanaux en tout genre, Laurent Jacquet est un artisan plombier chauffagiste. Afin de partager sa passion, il crée en 2015 sa première chaîne Youtube, LJVS pour Laurent Jacquet Video Show, sur laquelle il partage son quotidien sur chantier, ses astuces, et ses difficultés. Se plongeant dans divers domaines de la construction et de la rénovation, le succès de ses contenus le font basculer définitivement de l’autre côté de l’écran. Devenu vidéaste à plein temps, au travers de son studio Bichon Production, il nous fait découvrir sur Bichon TV et LJVS la richesse du patrimoine artisanal français. C’est dans la volonté commune de démocratiser et vulgariser l’accès aux secrets du BTP qu’il devient en 2024 l’égérie de La Taloche.