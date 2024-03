Monarch vend ses actifs miniers à Probe Gold et Bullrun

MONTRÉAL, 04 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION MINIÈRE MONARCH (« Monarch » ou la « Société ») (TSX: GBAR) annonce qu'elle a conclu des ententes contraignantes pour la vente de ses propriétés Beaufor, McKenzie Break et Swanson (les « transactions »). Les transactions sont l'aboutissement du processus de sollicitation d'investissement et de vente (« PSIV ») précédemment annoncé par la Société et approuvé par la Cour, mené par PricewaterhouseCoopers Inc. en sa qualité de contrôleur dans le cadre des procédures en cours de la Société en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (les « procédures de la LACC »).

La Société a conclu une entente d'achat d'actifs avec Probe Gold Inc. (« Probe ») pour la vente de la propriété Beaufor et de la propriété McKenzie Break à Probe.

La Société a également conclu une entente d'achat d'actifs avec Bullrun Capital Inc. (« Bullrun ») pour la vente de la propriété Swanson à Bullrun.

Ces ententes sont sujettes à l'approbation de la Cour supérieure du Québec (la « Cour ») dans le cadre des procédures de la LACC.

La clôture des transactions est sujette à plusieurs conditions, y compris l'approbation de la transaction par la Cour et toutes les approbations réglementaires requises. La contrepartie payable à la Société dans le cadre des transactions doit rester confidentielle afin de préserver l'intégrité du PSIV au cas où les conditions préalables ne seraient pas remplies.

Ni la Bourse de Toronto ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les manuels de la Bourse de Toronto) n’acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué de presse.

De plus amples renseignements concernant la Société sont disponibles dans la base de données SEDAR+ (www.sedarplus.ca) et sur le site Web de la Société à l'adresse suivante : www.monarchmining.com.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES :