Les Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce Canada publient leur rapport annuel 2023

TORONTO, 04 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le syndicat des Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce (TUAC Canada) a publié son rapport annuel 2023. Ce rapport résume une année de croissance et de solidarité pour les TUAC Canada, au cours de laquelle le syndicat a assuré une stabilité et une sécurité accrues à ses membres actuels et a syndiqué de nouvelles industries et de nouveaux lieux de travail pour leur donner accès à de bons emplois syndiqués.



Les TUAC Canada sont le syndicat le plus important et le plus progressiste du secteur privé au pays, avec plus de 250 000 membres d'un océan à l'autre, dans les secteurs de la vente au détail et de la transformation alimentaire, de l'agriculture, des soins de santé, de la sécurité et de l'accueil.

Ce nouveau rapport documente une année de changement transformationnel dans le secteur de l'alimentation au détail, alors que le syndicat a conclu des conventions collectives qui ont changé l'industrie avec de nombreuses chaînes de magasins d'alimentation au détail canadiennes, assurant ainsi des emplois de qualité et décents dans le secteur. Les TUAC Canada ont pu tirer parti d'une année d'agitation ouvrière pour obtenir certains des meilleurs résultats en matière de négociation collective depuis une génération.

En 2023, les TUAC Canada ont ajouté 2 500 nouveaux membres, y compris dans des secteurs de l'économie qui n'étaient pas représentés auparavant. Les TUAC Canada ont syndiqué les premier(ère)s travailleur(euse)s du secteur des jeux vidéo au pays, tout en continuant à syndiquer d'autres industries émergentes telles que la vente au détail et la production de cannabis. En outre, dans le secteur des services sociaux, de nombreux(euses) travailleur(euse)s se sont tourné(e)s vers la syndicalisation afin d'améliorer leurs conditions de travail.

Les TUAC Canada sont le défenseur national des travailleur(euse)s migrant(e)s depuis des décennies, et en 2023, le syndicat a continué à faire des progrès historiques dans l'inclusion et la protection des travailleur(euse)s migrant(e)s vulnérables aux abus de l'employeur et à la traite des êtres humains. Les TUAC Canada ont joué un rôle déterminant dans l'élargissement du projet pilote sur l'agroalimentaire avec le gouvernement fédéral, qui permet aux travailleur(euse)s migrant(e)s d'obtenir le statut de résident(e) permanent(e) au Canada.

L'année 2023 a également été marquée par une victoire législative importante avec l'introduction d'une loi anti-briseurs de grève au niveau fédéral, que les TUAC Canada ont contribué à faire adopter par le Parlement. Le projet de loi C-58, visant à interdire le recours aux travailleur(euse)s de remplacement, rendra illégal le recours à des briseurs de grève par les employeurs sous réglementation fédérale dans le cadre d'un conflit de travail.

Lisez le rapport annuel 2023 complet des TUAC Canada en cliquant ici.

