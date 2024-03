Sodexo intègre le classement des « Entreprises les Plus Éthiques au Monde® » de l’institut Ethisphere

Issy-les-Moulineaux, 4 mars 2024

Sodexo est très fier d’annoncer son entrée au classement 2024 des « Entreprises les Plus Éthiques au Monde® ». Établie par l’institut Ethisphere, référence mondiale dans la promotion des pratiques éthiques dans le monde des affaires, cette liste distingue les entreprises faisant preuve d’une intégrité de premier ordre tant dans leurs politiques que dans leurs pratiques.

Cette année, ce sont 136 entreprises présentes dans 20 pays et 44 secteurs d’activité différents qui sont récompensées. Sodexo est l’unique lauréat du secteur de la restauration en 2024. Les critères d'évaluation pour être distingué comme l'une des « Entreprises les Plus Éthiques au Monde® » comprennent :

Programme d'éthique

Culture de l'éthique

Citoyenneté et responsabilité d'entreprise

Gouvernance

Gestion des tiers.

L’entrée de Sodexo dans ce classement met en lumière la solide culture éthique du Groupe, profondément ancrée dans ses valeurs, qui se traduit au quotidien par des comportements éthiques de premier plan dans l'ensemble de ses activités.

Sophie Bellon, Présidente du Conseil d’Administration et Directrice Générale de Sodexo déclare : « Nous sommes très honorés par cette toute première reconnaissance de Sodexo comme l'une des « Entreprises les Plus Éthiques au Monde® » par Ethisphere. Nos valeurs d'entreprise et nos principes éthiques sont solides. La conduite éthique de nos affaires nourrit la confiance tissée avec l'ensemble de nos parties prenantes. Elle fait de Sodexo un partenaire de choix pour nos clients et sert de fondement à notre ambition d’être le leader mondial de l’alimentation durable et des expériences de qualité. »

Philippe Symons, Chief Ethics Officer de Sodexo, a déclaré : « Chaque jour, en tant qu’entreprise responsable, nous veillons à ce que la conduite des affaires de nos équipes soit pleinement alignée sur les normes éthiques les plus élevées. C'est pourquoi nous sommes très fiers de recevoir cette reconnaissance prestigieuse. »

« Les entreprises qui promeuvent une culture optimale en termes d’éthique et d’intégrité sont un exemple à suivre pour leurs pairs et leurs concurrents. Félicitations à Sodexo pour cette reconnaissance et pour avoir démontré qu’une éthique solide est un atout précieux pour la performance des entreprises » déclare Erica Salmon Byrne, Directrice de la Stratégie et Présidente d’Ethisphere.

Éthique et Performance

Les sociétés cotées en bourse reconnues comme les « Entreprises les Plus Éthiques au Monde® » 2024 ont surperformé un ensemble comparable d'entreprises mondiales de 12,3 points entre janvier 2019 et janvier 2024.

Méthodologie et Notation

L'évaluation des « Entreprises les Plus Éthiques au Monde® » s'appuie sur la méthodologie « Quotient d’Ethique » (Ethics Quotient®) exclusive d'Ethisphere. Il s’agit d’un questionnaire détaillé comprenant 240 questions posées aux entreprises sur leur culture, leurs pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), l’éthique, la diversité, l’équité et l’inclusion et leurs initiatives visant à renforcer leur chaîne de valeur. Ces données font l'objet d'une analyse qualitative plus approfondie par un panel d'experts qui évaluent les candidats chaque année. Ce processus sert de cadre opérationnel pour identifier et codifier les meilleures pratiques éthiques des entreprises de tous les secteurs à travers le monde.

À propos d’Ethisphere

Ethisphere est le leader mondial de la définition et la promotion des standards pour la conduite éthique des affaires qui renforcent la culture d’entreprise, la confiance des marchés et le succès commercial. Ethisphere possède une expertise approfondie dans la mesure et la définition de standards éthiques fondamentaux à partir de l’analyse de données qui aident les entreprises à bâtir une solide culture d'éthique et d'intégrité. Ethisphere promeut les conduites optimales en attribuant la reconnaissance « Entreprises les Plus Ethiques au Monde® », anime une communauté d'experts du secteur avec la Business Ethics Leadership Alliance (BELA) et présente les tendances et les meilleures pratiques en matière d'éthique dans son Ethisphere Magazine. Pour plus d'informations, visitez https://ethisphere.com

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial en matière d’alimentation durable et d’expériences de qualité, à tous les moments de la vie : éducation, travail, soin et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable.

Au travers de ses deux activités de services de Restauration et de Facilities Management, Sodexo répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.





Chiffres clés

22,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice 2023

430 000 employés au 31 août 2023

1er employeur privé basé en France

dans le monde 45 pays au 31 août 2023

80 millions de consommateurs servis chaque jour

11 milliards d'euros de capitalisation boursière au 1er février 2024

Pièce jointe