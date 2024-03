Eramet : Conversion de la dette de la SLN afin de renforcer le bilan du groupe Eramet

Paris, le 04/03/2024, 18h00

Conversion de la dette de la SLN afin de renforcer le bilan du groupe Eramet

À la suite des discussions menées ces dernières semaines, l’Etat français et Eramet ont convenu d’un accord sur le traitement de la dette existante de la SLN. Cet accord permettra de neutraliser le poids de la dette de la SLN dans les comptes consolidés du Groupe. L’accord comprend les dispositions suivantes :

L’Etat et Eramet ont conjointement décidé de convertir leurs prêts existants auprès de la SLN sous la forme d’un instrument de quasi-fonds propres ;

Les 320 M€ de prêts existants de l’Etat à la SLN, actuellement consolidés en dette financière dans les comptes du Groupe, seront ainsi transformés en quasi-fonds propres, assimilables comptablement à des capitaux propres dans les comptes consolidés d’Eramet ;

Eramet convertira de manière similaire la dette intra-groupe existante de 325 M€ selon le même schéma. Cette conversion n’a pas d’impact sur les comptes consolidés du Groupe mais permet un traitement pari passu des créances de l’Etat et d’Eramet.







Le groupe Eramet réitère par ailleurs sa décision de ne plus octroyer de nouveaux financements à la SLN, afin de préserver le bilan du Groupe. Néanmoins, en parallèle des potentiels soutiens financiers de l’Etat et des collectivités calédoniennes dans le cadre du pacte nickel afin d’assurer la continuité d’activité de la SLN, Eramet continuera d’accompagner opérationnellement la SLN dans la durée.

Dans le prolongement de cet accord, les actionnaires de référence confirment leur soutien à la stratégie de développement du Groupe, en visant une croissance rentable en particulier dans le domaine des métaux de la transition énergétique et pour contribuer à leur sécurisation pour des chaînes de valeur françaises et européennes.

25.04.2024 : Publication du chiffre d’affaires Groupe du 1er trimestre 2024

30.05.2024 : Assemblée Générale des actionnaires

25.07.2024 : Publication des résultats semestriels 2024 du Groupe

