Le Centre logistique de Milton est crucial pour la chaîne d’approvisionnement en Amérique du Nord

MONTRÉAL, 04 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX: CNR) (NYSE: CNI) Le CN réitère son engagement à l’égard du Centre logistique de Milton alors qu’il poursuit son évaluation de la décision de la Cour fédérale concernant le Centre. Le projet constitue un élément d’infrastructure essentiel dans la région la plus dynamique et affichant la plus forte croissance au Canada, où de nouvelles capacités sont nécessaires pour répondre à la demande croissante de produits. En plus de profiter à l’Ontario, le Centre logistique de Milton renforcera davantage l’économie canadienne et ses avantages stratégiques.



L’autorisation d’aller de l’avant avec le projet a fait l’objet du processus d’évaluation environnementale le plus exhaustif au Canada, se traduisant par une approbation assortie de 325 conditions visant à protéger la collectivité et l’environnement.

« Les consommateurs et les entreprises partout au pays se fient au réseau du CN pour accéder aux biens d’ici et d’ailleurs. Le gouvernement canadien s’est engagé à régler les problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement et à améliorer le système de transport afin de rendre le coût de la vie plus abordable pour la population canadienne, et ce projet est essentiel pour y arriver. »

Doug MacDonald, vice-président exécutif et chef du Marketing



La région du Grand Toronto et de Hamilton (RGTH) est l’une des régions dont la croissance est la plus rapide au Canada, et le Centre logistique de Milton est essentiel pour répondre à la demande croissante de biens ménagers, de produits de consommation et d’autres produits essentiels au quotidien.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. Le réseau du CN relie les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis grâce à un réseau ferroviaire de 18 800 milles. Le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

