Riber : Changement au sein du Directoire de RIBER

Changement au sein du Directoire de RIBER

Bezons, le 4 mars 2024 – 19h00 – Dans la continuité des changements opérés en septembre 2023, le Conseil de surveillance de RIBER a mis fin aux fonctions de membre du Directoire de Monsieur Emmanuel Routier.

Le Directoire de la Société est désormais constitué de deux membres, en la personne de Madame Annie Geoffroy et de Monsieur Michel Picault. Le Conseil de surveillance se laisse l’opportunité de réfléchir à la nomination d’un nouveau membre du Directoire dans le futur.

À propos de RIBER

RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des équipements destinés à l’industrie des semi-conducteurs, et offre à ses clients un support scientifique et technique (hardware et software) afin de garantir la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements.

En accélérant les performances de l’électronique, les équipements RIBER jouent un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment les technologies de l’information, la photonique (lasers, capteurs...), les réseaux de télécommunications 5G ou la recherche, dont le domaine de l’ordinateur quantique.

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

www.riber.com

Contacts

RIBER : Annie Geoffroy | tél. : 01 39 96 65 00 | invest@riber.com

CALYPTUS : Cyril Combe | tél. : 01 53 65 68 68 | cyril.combe@calyptus.net

Pièce jointe