Dato: 4. marts 2024

Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Nikolaj Plads 6

1007 København K

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2024

Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 4. marts 2024 i Skjern.

Formanden for bankens repræsentantskab Hans Ladekjær Jeppesen bød velkommen til de fremmødte aktionærer.

Efter velkomsten gav formanden ordet til den af bankens repræsentantskab udpegede dirigent advokat Bo Ascanius.

Dirigenten konstaterede indledningsvist, at de nødvendige indkaldelsesvarsler havde været iagttaget, samt at indkaldelsen, oplysning om antal aktier og stemmerettigheder, dagsorden, de fuldstændige forslag herunder revideret årsrapport, bankens vederlagsrapport for 2023, bestyrelsens vederlag indeværende regnskabsår, bankens vederlagspolitik 2024, procedure for stemmeafgivelse samt fuldmagts- og brevstemmeblanket, i en sammenhængende periode på 3 uger havde været tilgængelig på bankens hjemmeside.

Dagsordenens punkt 1:

Bestyrelsens formand Hans Ladekjær Jeppesen aflagde bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år, herunder blev der fra formandens side redegjort for gennemførslen og efterlevelsen af bankens politik for sund virksomhedskultur.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

Dagsordenens punkt 2:

Direktør Per Munck fremlagde årsrapporten til godkendelse og årsrapporten blev godkendt.

Dagsordenens punkt 3:

Det blev vedtaget at anvende årets overskud t.kr. 257.979 således:

1.000 kr.

Udbytte af regnskabsåret 48.200 Indehavere af hybrid kernekapitalinstrumenter 5.287 Henlagt til egenkapitalen 204.492 I alt anvendt 257.979

Dagsordenens punkt 4:

Bestyrelsens formand Hans Ladekjær Jeppesen præsenterede vederlagsrapporten for 2023 og vederlagsrapporten blev godkendt.

Dagsordenens punkt 5:

Bestyrelsens formand Hans Ladekjær Jeppesen præsterede repræsentantskabets forslag til bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår og vederlaget blev godkendt.

Dagsordenens punkt 6:

Bestyrelsens formand Hans Ladekjær Jeppesen redegjorde for vederlagspolitikken 2024 og vederlagspolitikken blev godkendt.

Dagsordenens punkt 7:

På valg til repræsentantskabet var:

Dorte H. Knudsen

Finn Erik Kristiansen

Poul Frandsen

Torben Ohlsen

Ole Strandbygaard

Tommy Noer

Mike Jensen

Karsten Skovbjerg Larsen

Niels Larsen

Kim Pedersen

Valgt til repræsentantskabet blev:

Dorte H. Knudsen (genvalgt)

Finn Erik Kristiansen (genvalgt)

Poul Frandsen (genvalgt)

Torben Ohlsen (genvalgt)

Ole Strandbygaard (genvalgt)

Tommy Noer (genvalgt)

Mike Jensen (genvalgt)

Karsten Skovbjerg Larsen (genvalgt)

Niels Larsen (nyvalgt)

Kim Pedersen (nyvalgt)

Dagsordenens punkt 8:

På valg som bankens revisor:

EY Godkendt Revisionspartnerselskab, Aarhus

Der var genvalg til:

EY Godkendt Revisionspartnerselskab, Aarhus

Dagsordenens punkt 9a og 9b forslag fra bankens repræsentantskab og bestyrelse:

a: Forslag fra bankens repræsentantskab og bestyrelse om, at generalfor-

samlingen forlænger den eksisterende bemyndigelse til bankens bestyrelse til at erhverve egne aktier i tiden frem til bankens næste ordinære generalforsamling, således at bankens bestyrelse indtil næste ordinære generalforsamling kan lade banken erhverve egne aktier svarende til 10 % af den pålydende værdi af bankens aktiekapital på bemyndigelsestidspunktet, dog således at bankens beholdning af egne aktier ikke må overstige 10 % af den nominelle aktiekapital, forudsat at prisen for aktierne på erhvervelsestidspunktet ikke afviger med mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet senest noterede slutkøbekurs.

Forslaget blev vedtaget

b: Forslag fra bankens repræsentantskab og bestyrelse om, at bestyrelsen eller den, som bestyrelsen måtte sætte i sit sted, bemyndiges til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til registrering samt til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssig i forbindelse med registrering af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger

Forslaget blev vedtaget

Dagsordenens punkt 10:

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og repræsentantskabets formand takkede for opbakningen fra de fremmødte aktionærer.

Såfremt der ved et konstituerende repræsentantskabsmøde sker ændringer i bestyrelsens sammensætning, vil vi efterfølgende informere NASDAQ OMX Copenhagen herom.

Venlig hilsen

Skjern Bank

Per Munck

munck@skjernbank.dk

Vedhæftet fil