Nicox : Présentation de données sur le NCX 470 au Congrès Annuel 2024 de l’American Glaucoma Society

5 mars 2024 – diffusion à 7h30

Sophia Antipolis, France

Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui la présentation de données sur le NCX 470 au Congrès Annuel 2024 de l’American Glaucoma Society (AGS), l’un des congrès scientifiques de référence dans la recherche sur la vue, qui s’est tenu du 29 février 2024 au 3 mars 2024 à Huntington Beach, Californie, Etats-Unis.

“Nous sommes fiers d'avoir présenté à la communauté scientifique des données relatives à notre candidat médicament phare NCX 470 dans le glaucome lors de la prestigieuse réunion annuelle de l’American Glaucoma Society. Ces données fournissent des preuves supplémentaires de l'efficacité du NCX 470 et de son puissant effet de réduction de pression intraoculaire, renforçant les résultats positifs que nous avons constatés dans la première étude de phase 3 Mont Blanc. Nous travaillons à la progression de la deuxième étude de phase 3 Denali avec pour objectif de commercialiser ce produit innovant.” a déclaré Doug Hubatsch, Chief Scientific Officer de Nicox.

Détails des présentations :

Titre du poster : Intraocular Pressure Reduction with NCX 470 versus Latanoprost Across the Spectrum of Baseline Intraocular Pressures

Une analyse de la réduction de la pression intraoculaire (PIO) en fonction des valeurs de base de la PIO a démontré que chez des patients avec des valeurs de base de la PIO ≤ 28 mmHg, NCX 470 était numériquement meilleur à tous les points d’évaluation et statistiquement supérieur à 5/6 d’entre eux en réduction de la PIO comparé au latanoprost. De plus, quelles que soient les valeurs de base de la PIO, une réduction de la PIO constante a été constatée avec le NCX 470 alors qu’avec le latanoprost, le traitement de référence actuel, la réduction était dépendante des valeurs de base de la PIO.

Titre du poster : Intraocular Pressure Reduction with NCX 470 versus Latanoprost In Previously Treated Versus Treatment-Naïve Patients

Dans une analyse prédéfinie, il a été testé si l’administration ou l’absence d’administration préalable d’un traitement pour la réduction de la PIO avait un impact sur l’effet du NCX 470 sur la PIO. Les patients précédemment traités ont eu une réduction de la PIO supérieure comparée au latanoprost à tous les points d’évaluation mais sans que la différence soit cliniquement significative. Les différences de réduction de la PIO entre les deux traitements étaient minimes pour les patients n’ayant jamais reçu de traitement pour le glaucome. Le fait que les patients aient été ou non précédemment traités ne devrait donc pas impacter la sélection des patients atteints d’hypertension intraoculaire (HTO) ou de glaucome à angle ouvert (GAO) pour être traités par NCX 470 ou latanoprost.

Les posters sont disponibles sur le site internet de Nicox dans la section Publications .

A propos de NCX 470

NCX 470, un nouveau collyre bimatoprost donneur d’oxyde nitrique (NO) est actuellement en phase 3 de développement clinique pour la réduction de la PIO chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire. Les résultats de l’étude Mont Blanc, la première des deux études cliniques de phase 3, ont été communiqués en octobre 2022. La deuxième étude clinique de phase 3, l’étude Denali, est actuellement en cours et les résultats sont attendus en 2025.

A propos de Nicox

Nicox SA est une société internationale spécialisée en ophtalmologie développant des solutions innovantes visant au maintien de la vision et à l’amélioration de la santé oculaire. Le principal programme en développement clinique de Nicox est le NCX 470, un nouveau collyre bimatoprost donneur d’oxyde nitrique, pour la réduction de la pression intraoculaire chez les patients atteints de glaucome ou d’hypertension oculaire. Nicox génère des revenus provenant de VYZULTA®, licencié exclusivement au niveau mondial à Bausch + Lomb, dans le glaucome, et de ZERVIATE® dans la conjonctivite allergique. ZERVIATE est licencié dans plusieurs territoires, notamment à Harrow, Inc. pour les Etats-Unis et à Ocumension Therapeutics pour les marchés chinois et de la majorité des pays d’Asie du Sud-Est.

Nicox dont le siège social est à Sophia Antipolis (France), est cotée sur Euronext Growth Paris (Mnémo : ALCOX) et fait partie de l’indice CAC Healthcare.

Pour plus d’informations www.nicox.com

