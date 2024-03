21.co célèbre une étape majeure avec plus de cinq milliards de dollars d'actifs sous gestion

Le plus grand émetteur mondial d’ETP crypto célèbre une performance majeure, dépassant les 5 milliards d'actifs sous gestion.

Zurich, le 5 mars 2024 – 21Shares AG ("21Shares"), le plus grand émetteur mondial de produits crypto cotés en bourse (ETP) et filiale de 21.co, est fière d'annoncer une étape importante dans son parcours de croissance et d'innovation. C'est avec une immense fierté que 21.co dépasse les 5 milliards d'actifs sous gestion (encours), dont 3,17 milliards pour le compte de 21Shares AG, l'entité européenne, ce qui constitue une étape importante dans l'histoire de la société.

Ophelia Snyder, cofondatrice et présidente de 21.co, commente : « Ces cinq milliards d'actifs sous gestion témoignent de l'engagement et du travail acharné de notre équipe, dont les efforts inlassables nous ont permis de franchir cette étape importante. Nous remercions tous les membres de la famille 21Shares pour leur engagement conséquent, qui a permis cette excellente perform inébranlable en faveur de l'excellence. »

Depuis sa création en 2018, 21Shares se concentre sur l'innovation et l'orientation client afin d’offrir aux investisseurs un accès simple et efficace au potentiel de transformation des crypto et de la technologie blockchain. La gamme de produits cotés en bourse (ETP) de la société est variée et largement reconnue pour sa transparence, son efficacité et sa fiabilité. Elle attire des investisseurs du monde entier.

Au 1er mars 2024, les actifs sous gestion de 21.co se répartissent comme suit :

Europe : 3.176.454.971 USD

États-Unis : 2.135.730.276 USD

Australie : 56.329.660 USD

Alors que nous célébrons cette réussite, nous restons fidèles à notre engagement à offrir une valeur ajoutée exceptionnelle à nos clients, en leur permettant de naviguer dans un univers en constante évolution, celui des actifs numériques, avec confiance et simplicité. En se concentrant sans relâche sur l'innovation et la satisfaction de ses clients, 21Shares est bien placée pour continuer sur la voie de la croissance et du succès, en s'appuyant sur les fondations solides établies lors de cette avancée capitale.



Rejoignez-nous pour célébrer cet événement marquant et exprimer notre profonde gratitude à notre équipe, nos clients et nos partenaires pour leur soutien constant et leur dévouement. Ensemble, nous avons réalisé quelque chose de vraiment extraordinaire, et nous nous réjouissons des opportunités et des défis qui nous attendent tout au long de ce parcours exceptionnel.

# # #



À propos de 21.co

21.co est le leader mondial de l'accès à l’écosystème crypto grâce à des produits simples et faciles à utiliser. 21.co est la société mère de 21Shares, le plus grand émetteur mondial de produits crypto cotés en bourse (ETP) - qui est alimenté par Onyx, une plateforme technologique exclusive utilisée pour émettre et exploiter les ETP crypto pour 21Shares et des tiers. La société a été fondée en 2018 par Hany Rashwan et Ophelia Snyder, la société a son siège à Zurich, en Suisse, et des bureaux à Londres et New York.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.21.co et www.21shares.com .

Disclaimer

Les informations fournies ne constituent pas un prospectus ou un autre document d'offre et ne contiennent ni ne constituent une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres ou d'instruments financiers dans aucune juridiction, y compris les États-Unis. Certaines des informations publiées ici peuvent contenir des déclarations prospectives et les lecteurs sont avertis que ces déclarations prospectives ne garantissent pas les performances futures, impliquent des risques et des incertitudes et que les résultats réels peuvent différer. En outre, il n'y a aucune garantie quant à l'exactitude, l'exhaustivité, l'actualité ou la disponibilité des informations fournies et 21.co et ses entités affiliées ne sont pas responsables des erreurs ou des omissions. Les informations contenues dans le présent document ne peuvent être considérées comme des conseils économiques, juridiques, fiscaux ou autres et les utilisateurs sont invités à ne pas fonder leurs décisions d'investissement ou autres sur le contenu du présent document. Pour plus d'informations sur les produits, les clauses de non-responsabilité et les conditions d'utilisation, veuillez consulter le site web de 21.co.