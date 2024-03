21.co annuncia di aver superato la soglia di 5 miliardi di dollari di masse gestite

Il più grande emittente al mondo di ETP sulle criptovalute celebra un traguardo storico: il superamento del traguardo di 5 miliardi di dollari di asset under management (Aum)

Zurigo, 5 marzo 2024 – 21Shares, società con sede a Zurigo, leader nel segmento ETP sulle criptovalute con la più ampia gamma al mondo, annuncia oggi che la sua parent company, 21.co, ha superato la soglia dei 5 miliardi di dollari in masse gestite (3,17 dei quali attribuibili alla stessa 21Shares), centrando un obiettivo storico per la società e ponendo un’ulteriore pietra miliare nel suo percorso di crescita e di rivoluzione del settore.

Commentando questo successo, Ophelia Snyder, presidente e cofondatrice di 21.co e di 21Shares, ha dichiarato: “Riuscire ad arrivare a 5 miliardi di Aum è una chiara testimonianza del duro lavoro e della dedizione del nostro team, i cui sforzi e impegno instancabili sono ciò che ci ha permesso di ottenere un risultato così prestigioso. Io e tutta la società vogliamo esprimere la nostra profonda gratitudine verso tutti i componenti di questa grande famiglia per il loro costante perseguimento dell’eccellenza.”

Fondata sui principi dell’innovazione e della centralità del cliente, 21Shares ha vissuto uno sviluppo esponenziale, guidato dalla sua missione di fornire agli investitori la possibilità di esporsi alle criptovalute e alla tecnologie blockchain. Questo ha portato la società a lanciare una gamma estesa e diversificata di ETP, che negli anni ha conquistato un consenso diffuso grazie alla sua trasparenza, efficienza e affidabilità, che hanno attratto investimenti da tutto il mondo, ripartiti come segue:

Europa: $3.176.454.971

Stati Uniti: $2.135.730,276

Australia: $56.329.6601

Nel celebrare questo traguardo straordinario, 21Shares porterà comunque avanti la sua mission di fornire agli investitori strumenti semplici e sicuri per navigare in un settore in costante mutamento come quello degli asset digitali. Puntando sempre sull’innovazione e sulla soddisfazione del cliente, la società intende fare di questo risultato la base per continuare nel suo percorso di crescita e successo.

“Voglio festeggiare il risultato ottenuto ringraziando il team, i clienti e i partner per il loro incrollabile supporto e dedizione” ha commentato Massimo Siano, Managing Director e Responsabile per il Sud Europa di 21Shares. “Insieme, abbiamo realizzato qualcosa di veramente straordinario e attendiamo con impazienza le opportunità e le sfide che ci attendono in questo straordinario viaggio.”

