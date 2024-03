OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 5.3.2024 KLO 10.00, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

Oma Säästöpankki Oyj:n vuosikertomus ja tilinpäätös 2023 on julkaistu



Oma Säästöpankki Oyj:n (OmaSp tai Yhtiö) vuosikertomus 2023 on julkaistu suomeksi ja englanniksi osoitteessa https://www.omasp.fi/sijoittajalle. Vuosikertomus 2023 sisältää hallituksen toimintakertomuksen, konsernin ja emoyhtiön tilinpäätökset sekä yritysvastuuraportin.

Yhtiö on lisäksi julkaissut suomeksi ja englanniksi Selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement), Capital and risk management report -raportin sekä Palkitsemisraportin.

OmaSp julkaisee suomenkielisen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen myös European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-tiedostona. Konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on varmentanut XHTML-tiedoston ja sen sisältämät XBRL-merkinnät. ESEF-tiedosto on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa https://www.omasp.fi/sijoittajalle/raportit-ja-julkaisut/talousjulkaisut

Edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla tiedotteen liitteenä sekä yhtiön verkkosivuilla. Raportit ovat saatavilla digitaalisina versioina.

Oma Säästöpankki Oyj

Lisätietopyynnöt:

Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh. +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi

OmaSp on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava ja Suomen kannattavin pankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 45 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 200 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 500 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä, sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. OmaSp:n henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.

