Pharma Equity Groups datterselskab (Reponex Pharmaceuticals A/S) har modtaget meddelelse fra Det Europæiske Patentkontor (EPO) om beslutningen om at tildele deres patent for lægemiddelsammensætninger til fremme af sårheling (RNX-022).

05. marts 2024

Selskabsmeddelelse nr. 06

Pharma Equity Groups datterselskab (Reponex Pharmaceuticals A/S) har modtaget meddelelse fra Det Europæiske Patentkontor (EPO) om deres beslutning om at udstede et patent for Reponex’ lægemiddel til at fremme sårheling (RNX-022).

Dagens annoncering markerer en betydelig milepæl, da EPO har udstedt EP patent Nr. 3145533, som omfatter Reponex' innovative behandlingsmetode. Denne metode består af topikal anvendelse af en hydrogel indeholdende granulocyt-makrofag kolonistimulerende faktor (GM-CSF), sukralfat og hyaluronan for at accelerere sårheling. Kombinationen hjælper med at stimulere proliferationen af celler relateret til helingsprocessen og vævsregenerering.

"Vi er meget glade for at have opnået beskyttelse på vores lægemiddelkandidat RNX-022 så vi kan beskytte vores produkt i et så vigtigt kommercielt område,” siger Thomas Kaas Selsø, CEO i Pharma Equity Group A/S.

Sårheling udgør en betydelig udfordring for mange mennesker og nødvendiggør udviklingen af forbedrede behandlingsmetoder for effektivt at adressere kompleksiteter og forbedre patientresultater. Ifølge Grand View Research blev det globale marked for sårbehandling vurderet til USD 21,4 milliarder i 2022 og forventes at vokse med en sammensat årlig vækstrate (CAGR) på 4,15% fra 2023 til 2030.

Patentet er gyldigt indtil 2035. Med opnåelsen af fuld udvidelse af supplerende beskyttelsescertifikat (SPC) forlænges gyldigheden indtil 2040.

For yderligere oplysninger kontakt venligst

Thomas Kaas Selsø, CEO

Telefon: +45 4022 2114

E-mail: tks@pharmaequitygroup.com

Om Pharma Equity Group A/S

Pharma Equity Group er et børsnoteret selskab på Nasdaq Copenhagens hovedliste. Selskabets hovedfokus er på at fremme de forskellige lægemiddelkandidater i sit datterselskab, Reponex Pharmaceuticals A/S. Med et urokkeligt fokus på Health Care er Pharma Equity Groups primære mål at tilføre betydelig værdi til Reponex Pharmaceuticals' forskellige lægemiddelkandidater.

Selskabet er forpligtet til at yde omfattende support, ressourcer og ekspertise til at drive udviklingen og succesen af disse lægemiddelkandidater. Som strategisk partner arbejder Pharma Equity Group tæt sammen med Reponex Pharmaceuticals og prioriterer fremme af innovative medicinske løsninger og banebrydende behandlinger. Først når det fulde potentiale i Reponex Pharmaceuticals er blevet udfoldet, er intentionen om at udforske muligheder for at investere i andre virksomheder. Denne tilgang sikrer et stærkt engagement i de aktuelle medicinske projekter og deres udvikling, samtidig med at den – på længere sigt – forbliver åben for nye strategiske investeringer med henblik på fortsat vækst.

