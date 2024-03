MEDDELELSE NR. 251





Storaktionærmeddelelse





Storaktionærmeddelelse – Invesco Ltd.

I henhold til kapitalmarkedslovens § 38 skal det hermed oplyses, at Invesco Ltd. har meddelt ChemoMetec A/S, at Invesco Ltd. d. 29. februar 2024 har reduceret sin beholdning af stemmerettigheder til under 5 procent af de samlede stemmerettigheder i ChemoMetec A/S.





Yderligere oplysninger

Niels Høy Nielsen, CFO

Telefon (+45) 2551 8724





Om ChemoMetec A/S

ChemoMetec udvikler, producerer og markedsfører instrumenter til celletælling og en lang række andre målinger.

ChemoMetecs instrumenter markedsføres globalt inden for blandt andet farma, biotek og landbrug. ChemoMetec har nogle af verdens førende medicinalvirksomheder blandt sine kunder, herunder Novartis, Novo Nordisk, H. Lundbeck, Merck, AstraZeneca og Johnson & Johnson.

ChemoMetec blev etableret i 1997 og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen. Se også www.chemometec.com