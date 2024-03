Aya Or & Argent annonce des résultats à haute teneur en profondeur, incluant une nouvelle zone minéralisée au sein de la rhyolite à Zgounder

MONTRÉAL, 05 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aya Or & Argent Inc. (TSX : AYA; OTCQX : AYASF) (« Aya » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer des résultats de forage à haute teneur en argent dans le cadre de son programme de forage d’exploration en profondeur à la mine d’argent Zgounder dans le Royaume du Maroc.



Principaux faits saillants (toutes les intersections sont en longueur dans l’axe de forage)

À partir de la surface, le trou de forage au diamant (« DDH ») ZG-23-60 a recoupé 347 grammes par tonne (« g/t ») d’argent (« Ag ») sur 12,5 mètres (« m »), incluant 1,0 m à 2 504 g/t Ag; et le sondage ZG-24-70 a obtenu 718 g/t Ag sur 4,5 m





a recoupé 347 grammes par tonne (« g/t ») d’argent (« Ag ») sur 12,5 mètres (« m »), incluant 1,0 m à 2 504 g/t Ag; et le sondage a obtenu 718 g/t Ag sur 4,5 m Dans la zone Centrale, à partir du niveau 1 950 m :



Le sondage ZG-SF-23-084 a recoupé 1 089 g/t Ag sur 13,5 m, incluant 1 700 g/t Ag sur 7,5 m et 4 469 g/t Ag sur 4,5 m au sein de la rhyolite près du contact avec le granite Le sondage ZG-SF-23-092 a recoupé 322 g/t Ag sur 17,6 m, incluant 1 877 g/t Ag sur 1,5 m au sein de la rhyolite près du contact avec le granite



Dans la zone Centrale, à partir du niveau 1 975 m :



Le sondage TD28-24-1975-013 a recoupé 1 081 g/t Ag sur 6,0 m



Dans la zone Est, à partir du niveau 2 050 m :



Le sondage DZG-SF-24-004 a recoupé 1 489 g/t Ag sur 5,0 m, incluant 3 363 g/t Ag sur 2,0 m Le sondage DZG-SF-24-007 a recoupé 2 511 g/t Ag sur 4,0 m, incluant 18 760 g/t Ag sur 0,5 m





Dans la zone Est, à partir du niveau 2 125 m :



Le sondage YAKD-24-2125-004 a recoupé 677 g/t Ag sur 10,8 m, incluant 1 586 g/t Ag sur 3,6 m



« Les résultats de forage d’aujourd’hui, incluant les sondages ZG-SF-23-084 et ZG-SF-23-092, continuent de confirmer la présence de minéralisation à haute teneur en argent près du contact avec le granite », a déclaré Benoit La Salle, président et chef de la direction. « Il est intéressant de noter que ces résultats sont encaissés dans la rhyolite, qui était auparavant considérée stérile, ce qui ouvre donc un nouveau secteur pour l’exploration. Quatre foreuses souterraines sont maintenant mobilisées dans le but d’augmenter l’étendue des ressources minérales en profondeur et de générer de la valeur pour toutes les parties prenantes. »

Résultats d’exploration 2024

Les résultats reçus depuis la fin-janvier 2024 (tableau 1 et annexe 1) confirment la nature à haute teneur de la minéralisation à Zgounder en profondeur, près du contact avec le granite (figure 1). Les sondages ZG-SF-23-084 et ZG-SF-23-092 ont tous deux rencontré de la minéralisation en argent natif au sein de l’unité rhyolitique (figure 2), mettant en lumière un très rare cas de minéralisation au sein de cette unité. Les intervalles minéralisés connus antérieurement dans la rhyolite étaient petits et toujours associés à des brèches. L’implication géologique de fractures « typiques » de Zgounder, remplies de minéralisation en argent natif, dans une rhyolite relativement fraîche, reste indéterminée mais ouvre un nouveau potentiel d’accroître l’enveloppe minéralisée globale. Typiquement, avant 2023, les unités rhyolitiques n’étaient pas échantillonnées. Tous les intervalles historiques de rhyolite font actuellement l’objet d’un échantillonnage, en priorisant les sondages historiques situés à proximité des résultats de forage récents.

Sont inclus dans le présent communiqué de presse, les résultats pour 113 sondages, incluant 52 DDH souterrains, 19 DDH en surface, 40 sondages T28 et 2 sondages YAK (T28 et YAK : forage à percussion au moyen d’un marteau à air comprimé). Pour un résumé complet des résultats d’aujourd’hui, voir l’annexe 1.

Tableau 1 – Intersections de forage significatives à Zgounder ( longueur dans l’axe de forage )

SONDAGE De À Ag

(g/t) Longueur (m)* Ag x largeur Forage DDH en surface

ZG-23-60 54,5 67,0 347 12,5 4 339 Incluant 62,0 63,0 2 504 1,0 2 504 ZG-23-62 4,5 11,0 417 6,5 2 711 ZG-24-70 58,5 63,0 718 4,5 3 231 Forage DDH souterrain

ZG-SF-23-084 133,5 147,0 1 089 13,5 14 706 Incluant 136,5 144,0 1 700 7,5 12 753 ZG-SF-23-084 163,5 168,0 4 469 4,5 20 109 ZG-SF-24-088 28,5 36,0 434 7,5 3 254 ZG-SF-24-092 76,5 94,1 322 17,6 5 670 Incluant 87,6 89,1 1 877 1,5 2 816 ZG-SF-24-093 62,0 65,0 1 202 3,0 3 606 DZG-SF-23-313 61,5 75,5 251 14,0 3 512 DZG-SF-23-315 48,5 51,5 1 435 3,0 4 305 DZG-SF-23-315 57,5 71,0 351 13,5 4 744 DZG-SF-23-319 60,5 75,5 293 15,0 4 395 DZG-SF-24-004 88,5 93,5 1 489 5,0 7 446 Incluant 88,5 90,5 3 363 2,0 6 726 DZG-SF-24-007 88,5 92,5 2 511 4,0 10 043 Incluant 89,0 89,5 18 760 0,5 9 380 DZG-SF-24-010 13,5 21,0 689 7,5 5 166 Forage T28 souterrain

TD28-24-1975-013 0,0 6,0 1 081 6,0 6 486 Incluant 0,0 2,4 2 510 2,4 6 023 TD28-24-1975-015 19,2 26,4 354 7,2 2 551 TD28-24-1975-018 13,2 20,4 428 7,2 3 084 TD28-24-2030-011 16,8 18,0 2 727 1,2 3 272 Forage YAK souterrain

YAKD-24-2125-004 0,0 10,8 677 10,8 7 309 Incluant 3,6 7,2 1 586 3,6 5 708



1 Les sondages ont été forés à différents angles; l’épaisseur réelle n’est pas connue pour l’instant.

2 Tous les résultats d’analyse sont au-dessus du seuil de coupure de 75 g/t Ag.



Figure 1 : Localisation des résultats de forage à Zgounder







Figure 2 : Minéralisation en argent natif dans la rhyolite







Assurance-qualité

Pour le forage carotté, tous les échantillons individuels représentent environ un mètre de carottage, lequel est coupé en deux moitiés. Une moitié du carottage est conservée sur le site comme témoin, et l’autre moitié est expédiée pour préparation et analyse aux installations d’African Laboratory for Mining and Environment (« Afrilab ») à Marrakech au Maroc. Tous les échantillons sont analysés pour l’argent, le cuivre, le fer, le plomb et le zinc à l’eau régale avec finition par spectroscopie d’absorption atomique (« AAS »). Les échantillons dont la teneur est supérieure à 200 g/t Ag sont réanalysés par pyroanalyse.

Pour le forage de définition réalisé par forage T28, tous les échantillons individuels représentent une longueur de 1,2 m. Les échantillons sont analysés soit au laboratoire de la mine Zgounder, soit chez Afrilab. Chez Afrilab, tous les échantillons sont analysés pour l’argent, le cuivre, le fer, le plomb et le zinc à l’eau régale avec finition par AAS. Les échantillons dont la teneur est supérieure à 200 g/t Ag sont réanalysés par pyroanalyse. À ZMSM, tous les échantillons sont analysés pour l’argent seulement à l’eau régale avec finition par AAS. De rigoureux contrôles de la qualité (AQ/CQ) sont appliqués aux deux endroits.

David Lalonde, B. Sc., P. Geo, directeur de l’exploration, est la personne qualifiée d’Aya Or & Argent et a révisé le présent communiqué de presse pour en assurer l’exactitude et la conformité aux exigences du Règlement 43-101.

À propos d’Aya Or & Argent Inc.

Aya Or & Argent Inc. est un producteur d’argent canadien en pleine croissance qui exerce ses activités au Royaume du Maroc.

Aya est la seule société minière purement argentifère cotée à la Bourse de Toronto. Elle exploite la mine d’argent Zgounder à forte teneur et explore ses terrains situés le long de l’Accident Sud-Atlasique à fort potentiel, dont plusieurs renferment d’anciennes mines productrices et des ressources historiques. En plus de ses actifs miniers marocains, Aya détient aussi le projet aurifère Tijirit situé en Mauritanie, qui avance à l’étape de l’étude de faisabilité.

L’équipe de direction d’Aya a pour objectif de maximiser la valeur de la participation des actionnaires en ancrant la durabilité au cœur de ses opérations, de sa gouvernance et de ses plans de croissance financière.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web d’Aya, à l’adresse www.ayagoldsilver.com.

Vous pouvez aussi communiquer avec l’une des personnes suivantes :

Benoit La Salle, FCPA FCA

Président et chef de la direction

benoit.lasalle@ayagoldsilver.com Alex Ball

Vice-président, Expansion de l’entreprise et Relations avec les investisseurs

alex.ball@ayagoldsilver.com

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme certains énoncés qui constituent de l’information prospective au sens attribué à ce terme par les lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »), qui reflètent les attentes de la direction quant à la croissance future et aux perspectives d’affaires d’Aya (incluant les délais et le développement de nouveaux gisements et le succès des activités d’exploration) et d’autres opportunités. Dans la mesure du possible, des termes comme « valider », « confirment », « importantes », « continuent », « but », « augmenter l’étendue », et d’autres expressions similaires ou des énoncés à l’effet que certaines actions, certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se réaliseront », « auront lieu » ou seront « vraisemblablement » mis en œuvre ou atteints, ont été utilisés pour identifier l’information prospective. Les énoncés prospectifs spécifiques au présent communiqué comprennent, sans s’y limiter, des énoncés et de l’information à propos du potentiel d’exploration et de développement de Zgounder, en particulier la nature du gisement au contact avec le granite et la continuité des extensions en profondeur dans l’axe de plongée, la conversion des ressources minérales présumées en ressources minérales mesurées et indiquées et les futures possibilités d’améliorer le développement à Zgounder, incluant la possible expansion des ressources minérales en profondeur. Bien que l’information prospective contenue dans le présent communiqué reflète les opinions actuelles de la direction en fonction des renseignements dont elle dispose actuellement et en fonction de ce qui, de l’avis de la direction, constitue des hypothèses raisonnables, Aya n’a pas la certitude que les résultats réels seront conformes à cette information prospective. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses, des opinions et des analyses faites par la direction en tenant compte de son expérience, de la conjoncture actuelle et de ses attentes quant aux futurs développements que la direction croit raisonnables et pertinents mais qui pourraient s’avérer inexacts. Ces hypothèses comprennent, entre autres, la capacité d’obtenir toutes les approbations gouvernementales requises, l’obtention des permis règlementaires pour les travaux sur le site, pour l’importation de biens et de machinerie et des permis d’emploi, l’exactitude des estimations de réserves minérales et de ressources minérales (incluant, sans s’y limiter, les estimations de tonnage et de teneur du minerai), le prix de l’argent, le prix de l’or, les taux de change, les coûts du carburant et de l’électricité, la conjoncture économique future, les estimations futures des flux de trésorerie disponibles anticipés, et les pistes d’action. Aya met en garde le lecteur de ne pas accorder d’importance indue aux énoncés prospectifs.

Les risques et les incertitudes qui pourraient affecter les énoncés prospectifs comprennent notamment : les risques inhérents à l’exploration et au développement de propriétés minières, incluant les approbations gouvernementales et l’obtention des permis, l’évolution de la conjoncture économique, les variations mondiales des prix pour l’argent, pour l’or et d’autres intrants importants, les changements apportés aux plans miniers (incluant, sans s’y limiter, le débit de traitement et les taux de récupération étant affectés par les caractéristiques métallurgiques) et d’autres facteurs, comme des retards dans l’exécution des projets, dont plusieurs échappent au contrôle d’Aya, ainsi que d’autres risques et incertitudes qui sont plus amplement décrits dans la notice annuelle 2022 d’Aya datée du 31 mars 2023 et dans les autres documents d’Aya déposés auprès des autorités règlementaires en valeurs mobilières, lesquels sont disponibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca . Aya n’assume aucune obligation d’actualiser les énoncés prospectifs si les hypothèses relatives à ces plans, estimations, projections, opinions et avis devaient changer. Rien dans le présent document ne devrait être considéré comme étant une offre de vente ou une sollicitation d’achat ou de vente de titres d’Aya. Toute référence à Aya inclut aussi ses filiales, à moins que le contexte ne s’y prête pas.



Annexe 1 – Intersections de forage minéralisées à Zgounder ( longueur dans l’axe de forage )

SONDAGE De À Ag

(g/t) Longueur

(m)* Ag x

largeur Forage DDH en surface ZG-23-57 0,0 4,5 298 4,5 1 340 ZG-23-57 8,5 9,5 204 1,0 204 ZG-23-57 15,5 17,0 107 1,5 161 ZG-23-60 54,5 67,0 347 12,5 4 339 Incluant 62,0 63,0 2 504 1,0 2 504 ZG-23-62 4,5 11,0 417 6,5 2 711 ZG-23-62 14,0 15,5 100 1,5 150 ZG-23-62 26,0 27,0 82 1,0 82 ZG-23-64 43,5 48,0 280 4,5 1 260 ZG-23-64 71,0 72,5 390 1,5 585 ZG-23-65 0,0 3,0 187 3,0 560 ZG-23-66 0,0 9,0 248 9,0 2 228 ZG-23-66 78,5 80,0 103 1,5 155 ZG-23-67 54,0 55,5 131 1,5 197 ZG-23-68 57,5 59,0 109 1,5 164 ZG-23-68 62,0 64,5 134 2,5 335 ZG-24-70 13,5 15,0 100 1,5 150 ZG-24-70 25,5 27,0 79 1,5 118 ZG-24-70 43,5 45,0 486 1,5 729 ZG-24-70 58,5 63,0 718 4,5 3 231 ZG-24-70 73,5 78,0 290 4,5 1 305 Forage DDH souterrain ZG-SF-23-070 62,5 63,5 139 1,0 139 ZG-SF-23-074 82,0 86,5 381 4,5 1 713 ZG-SF-23-081 22,5 25,5 244 3,0 732 ZG-SF-23-082 115,5 117,0 175 1,5 262 ZG-SF-23-083 25,0 26,5 717 1,5 1 076 ZG-SF-23-083 30,5 32,0 104 1,5 156 ZG-SF-23-083 33,5 35,0 434 1,5 651 ZG-SF-23-083 47,0 48,5 170 1,5 255 ZG-SF-23-084 133,5 147,0 1 089 13,5 14 706 Incluant 136,5 144,0 1 700 7,5 12 753 ZG-SF-23-084 163,5 168,0 4 469 4,5 20 109 ZG-SF-23-085 22,5 23,0 117 0,5 59 ZG-SF-23-085 30,0 32,0 131 2,0 261 ZG-SF-23-086 16,0 17,0 632 1,0 632 ZG-SF-24-088 7,5 9,0 123 1,5 185 ZG-SF-24-088 15,0 18,0 98 3,0 294 ZG-SF-24-088 28,5 36,0 434 7,5 3 254 ZG-SF-24-088 48,5 50,0 80 1,5 120 ZG-SF-24-088 117,5 120,5 250 3,0 750 ZG-SF-24-090 249,0 251,0 95 2,0 190 ZG-SF-24-090 283,4 291,5 287 8,1 2 321 ZG-SF-24-092 76,5 94,1 322 17,6 5 670 Incluant 87,6 89,1 1 877 1,5 2 816 ZG-SF-24-093 3,0 6,0 124 3,0 372 ZG-SF-24-093 19,5 21,0 218 1,5 327 ZG-SF-24-093 42,0 43,5 270 1,5 405 ZG-SF-24-093 55,0 57,5 374 2,5 934 ZG-SF-24-093 62,0 65,0 1 202 3,0 3 606 ZG-SF-24-093 98,5 99,5 616 1,0 616 ZG-SF-24-093 109,5 111,0 408 1,5 612 ZG-SF-24-094 100,5 102,0 209 1,5 314 ZG-SF-24-094 109,5 111,0 158 1,5 237 ZG-SF-24-094 136,0 136,5 113 0,5 57 DZG-SF-23-309 48,0 51,0 211 3,0 632 DZG-SF-23-309 60,0 61,5 1 034 1,5 1 551 DZG-SF-23-309 70,0 77,0 244 7,0 1 709 DZG-SF-23-309 84,5 86,0 324 1,5 486 DZG-SF-23-310 36,0 38,0 398 2,0 796 DZG-SF-23-313 61,5 75,5 251 14,0 3 512 Incluant 61,5 63,0 1 537 1,5 2 306 DZG-SF-23-315 48,5 51,5 1 435 3,0 4 305 DZG-SF-23-315 57,5 71,0 351 13,5 4 744 Incluant 66,5 68,5 1 037 2,0 2 073 DZG-SF-23-315 96,0 102,3 122 6,3 768 DZG-SF-23-317 34,5 36,0 472 1,5 708 DZG-SF-23-317 39,5 40,0 151 0,5 76 DZG-SF-23-317 44,0 47,0 165 3,0 495 DZG-SF-23-317 57,0 57,5 88 0,5 44 DZG-SF-23-317 58,5 60,0 84 1,5 126 DZG-SF-23-317 70,0 70,5 156 0,5 78 DZG-SF-23-317 72,5 73,5 718 1,0 718 DZG-SF-23-319 53,5 54,5 119 1,0 119 DZG-SF-23-319 58,5 59,5 99 1,0 99 DZG-SF-23-319 60,5 75,5 293 15,0 4 395 Incluant 61,5 65,5 597 4,0 2 388 DZG-SF-24-002 9,0 10,5 122 1,5 183 DZG-SF-24-003 60,0 64,0 99 4,0 394 DZG-SF-24-004 88,5 93,5 1 489 5,0 7 446 Incluant 88,5 90,5 3 363 2,0 6 726 DZG-SF-24-005 42,0 45,0 90 3,0 269 DZG-SF-24-005 73,5 76,5 128 3,0 384 DZG-SF-24-007 72,0 73,5 418 1,5 627 DZG-SF-24-007 88,5 92,5 2 511 4,0 10 043 Incluant 89,0 89,5 18 760 0,5 9 380 DZG-SF-24-008 7,5 22,5 118 15,0 1 769 DZG-SF-24-010 13,5 21,0 689 7,5 5 166 DZG-SF-24-010 28,5 30,0 84 1,5 126 DZG-SF-24-012 16,5 21,5 472 5,0 2 358 DZG-SF-24-012 46,0 47,5 152 1,5 228 DZG-SF-24-012 78,0 79,0 91 1,0 91 DZG-SF-24-013 7,0 8,0 84 1,0 84 Forage T28 souterrain TD28-23-1950-997 20,4 21,6 162 1,2 194 TD28-23-1950-999 25,2 26,4 111 1,2 133 TD28-24-1950-002 20,4 24,0 161 3,6 581 TD28-24-1950-037 0,0 4,8 267 4,8 1 283 TD28-24-1950-037 24,0 25,2 102 1,2 122 TD28-24-1950-038 0,0 4,8 229 4,8 1 099 TD28-24-1950-041 20,4 21,6 462 1,2 554 TD28-24-1950-042 1,2 6,0 519 4,8 2 489 TD28-24-1975-013 0,0 6,0 1 081 6,0 6 486 Incluant 0,0 2,4 2 510 2,4 6 023 TD28-24-1975-015 19,2 26,4 354 7,2 2 551 TD28-24-1975-016 2,4 7,2 242 4,8 1 160 TD28-24-1975-016 15,6 26,4 224 10,8 2 416 TD28-24-1975-017 9,6 13,2 174 3,6 625 TD28-24-1975-017 19,2 20,4 93 1,2 112 TD28-24-1975-017 22,8 24,0 194 1,2 233 TD28-24-1975-018 13,2 20,4 428 7,2 3 084 TD28-24-1975-019 9,6 13,2 363 3,6 1 306 TD28-24-1975-020 0,0 3,6 634 3,6 2 282 TD28-24-1975-020 19,2 20,4 84 1,2 101 TD28-24-1975-021 8,4 12,0 529 3,6 1 903 TD28-24-1975-022 18,0 21,6 561 3,6 2 018 TD28-24-1975-023 3,6 4,8 127 1,2 152 TD28-24-1975-023 8,4 16,8 248 8,4 2 087 TD28-24-1975-024 4,8 9,6 342 4,8 1 640 TD28-24-1975-025 6,0 7,2 275 1,2 330 TD28-24-1975-025 10,8 13,2 130 2,4 311 TD28-24-1975-026 2,4 3,6 131 1,2 157 TD28-24-1975-043 6,0 8,4 135 2,4 324 TD28-24-1975-043 22,8 26,4 212 3,6 764 TD28-24-2030-009 18,0 19,2 97 1,2 116 TD28-24-2030-010 20,4 21,6 247 1,2 296 TD28-24-2030-011 16,8 18,0 2 727 1,2 3 272 Forage YAK souterrain YAKD-24-2125-003 7,2 12,0 344 4,8 1 650 YAKD-24-2125-004 0,0 10,8 677 10,8 7 309 Incluant 3,6 7,2 1 586 3,6 5 708



1 Les sondages ont été forés à différents angles; l’épaisseur réelle n’est pas connue pour l’instant.

2 Tous les résultats d’analyse sont au-dessus du seuil de coupure de 75 g/t Ag.



Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :



https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ff79b3f1-1243-47c4-b128-20fc6a102780/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d9466b31-2ea0-4b9a-8ec7-98573a2eaf1e/fr