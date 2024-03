OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 5.3.2024 KLO 14.30, MUUTOKSET HALLITUS/JOHTO/TILINTARKASTUS





Muutoksia Oma Säästöpankki Oyj:n johdossa



Varatoimitusjohtaja ja yritysasiakasliiketoiminnan johtaja Pasi Turtio jää pois Oma Säästöpankki Oyj:n (OmaSp tai Yhtiö) palveluksesta 5.3.2024. Pasi Turtio on ollut OmaSp:n johtoryhmässä vuodesta 2008 lähtien, varatoimitusjohtajana vuodesta 2009 lähtien ja yritysasiakasliiketoiminnan johtajana joulukuusta 2023 lähtien. Hän toimi asiakasliiketoiminnan johtajana vuosina 2018–2023, aluejohtajana vuosina 2014–2023 ja johtajana vuosina 2008–2014.

Toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi

”On ollut etuoikeus tehdä yhteistyötä Pasi Turtion kaltaisen pankkialan ammattilaisen kanssa lähes parinkymmenen vuoden ajan. Pasi on ollut rakentamassa OmaSp:tä ensihetkistä lähtien paikallisesta pankista valtakunnalliseksi menestyväksi toimijaksi ja Helsingin pörssin päälistan yhtiöksi. Kiitän Pasia lämpimästi hänen merkittävästä työpanoksestaan OmaSp:n menestyksen eteen.”

Yhtiön varatoimitusjohtajaksi tulee Sarianna Liiri. Hän on toiminut OmaSp:n johtoryhmässä vuodesta 2015 lähtien ja talousjohtajana vuodesta 2018 lähtien vastuullaan talous, treasury ja HR. Hän on aiemmin toiminut OmaSp:n hallintojohtajana vuosina 2015–2018 ja kehityspäällikkönä vuosina 2014–2015. Lisäksi Liiri on toiminut Etelä-Karjalan Kauppakamarin hallituksen jäsenenä vuodesta 2018 lähtien ja Figure Taloushallinto Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2019 lähtien. Koulutukseltaan Liiri on kauppatieteiden maisteri ja eMBA.

Yhtiön johtoryhmän jäseneksi tulee Markus Souru. Hän on toiminut OmaSp:n palveluverkoston johtajana joulukuusta 2023 lähtien vastuullaan henkilöasiakkaat, pienyritykset ja palveluverkosto. Hän on aiemmin toiminut OmaSp:n aluejohtajana vuodesta 2018 lähtien. Sourulla on mittava kokemus pankkialalta 25 vuoden ajalta erilaisissa johto- ja esihenkilötehtävissä.

”Nämä nimitykset ovat jälleen hieno osoitus siitä, että meillä on vahvaa ja monipuolista osaamista OmaSp:n organisaatiossa. Olen iloinen, että jokainen otti innolla uudet haasteet vastaan ja pääsemme jälleen viemään tekemistämme seuraavalle tasolle. Oikeat henkilöt oikeissa tehtävissä on ratkaisevan tärkeää, kun varmistamme tulevan menestyksen ja kilpailukyvyn kehittymisen.”





Lisätietoja:

Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh. +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi

