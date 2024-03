Le Parc Oméga inaugure la Fondation Makwa pour la conservation et la protection des espèces menacées

MONTEBELLO, Québec, 05 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Parc Oméga est ravi d’annoncer le lancement de la Fondation Makwa, une initiative dédiée à la préservation et la conservation des espèces en danger.



La mission de la Fondation repose sur quatre piliers fondamentaux :

Protection des animaux et des espèces menacées Promotion de l’éducation et de la recherche Valorisation de la santé mentale Contribution à l’appréciation des arts et de la culture





Soutenue par le Parc Oméga, des partenaires locaux, ainsi que des donateurs et donatrices, la Fondation mettra en œuvre des initiatives philanthropiques et apportera un soutien financier à divers organismes partageant sa mission.



Sous la direction dynamique de Mme Ève Senneville, collaboratrice dévouée du Parc depuis plus de 15 ans, la Fondation Makwa compte déjà de belles réalisations à son actif, telles que :

Projet de reproduction de la Pie-grièche migratrice

Recensement des espèces aviaires au Parc Omega

Projet d’éducation sur le papillon Monarque dans les écoles

Journée de zoothérapie au Parc Oméga, en compagnie d’un guide

Et plus encore..



Pour découvrir l’ensemble des réalisations 2023, consultez le Bilan complet sur notre site internet, fondationmakwa.ca

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai accepté de prendre la direction de la Fondation Makwa afin de porter le flambeau de son importante mission. ».

Ève Senneville, présidente

Fondation Makwa

Rejoignez le Mouvement Makwa et ensemble, contribuons à la préservation de notre patrimoine naturel pour les générations futures.



À propos du parc Oméga et de sa Fondation

Depuis 1991, le Parc Oméga, situé en Outaouais, propose une formule unique au Québec qui permet à ses visiteurs de découvrir de nombreuses espèces d’animaux sauvages vivants dans leur habitat naturel, et ce, au fil des saisons. En plus de son parcours voiture d’une douzaine de kilomètres, le Parc offre plusieurs activités saisonnières, des services de restauration et des hébergements insolites.



La Fondation Makwa, créée en 2022, a comme objectif de protéger les animaux et les espèces menacées, promouvoir l’éducation et la recherche, valoriser la santé mentale et contribuer à l’appréciation des arts et de la culture.

