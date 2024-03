Une étude de Cisco révèle que les employés canadiens recherchent des expériences en personne, mais que les espaces de bureaux actuels ne répondent pas à leurs attentes

Sommaire :



L'enquête de Cisco Canada montre que 64 % des employés approuvent le retour au bureau, motivés par le désir de collaborer, trouver des idées et ressentir un sentiment d'appartenance.

Les espaces de bureaux actuels ne sont pas conçus pour répondre à ce besoin, car la plupart (83 %) des entreprises consacrent plus de la moitié de leur espace à des postes de travail individuels, encore aujourd'hui.

Tandis que les organisations réévaluent les espaces et les politiques de bureau, le travail flexible doit être adopté, car les préférences sont également réparties entre le travail en personne, le travail hybride et le travail à distance.



TORONTO, 05 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cisco (NASDAQ:CSCO) publie aujourd'hui les résultats de son enquête Reimagining Workspaces (en français, Repenser les espaces de travail), selon laquelle les préférences en matière de travail évoluent : les employés souhaitent davantage de collaboration et d'interactions sociales au bureau.

Les données de l'étude montrent que 76 % des entreprises canadiennes choisissent d'imposer partiellement ou totalement le retour au bureau, affirmant que la productivité, la communication au sein de l'équipe et la culture du lieu de travail sont les principaux moteurs de cette décision. Près des deux tiers (64 %) des employés approuvent les décisions de leur entreprise, mais leurs motivations ont considérablement évolué.

Les Canadiens veulent être présents au bureau pour collaborer (58 %), trouver des idées (27 %) et entretenir des relations avec leurs collègues (28 %), mais les espaces de travail actuels ne répondent pas à ce besoin. La plupart des employeurs (83 %) consacrent au moins la moitié du bureau à des postes de travail individuels. Par conséquent, seulement 40 % des employés déclarent que leurs bureaux sont très bien préparés pour répondre à l'évolution des besoins en matière de travail hybride.

« En 2024, les entreprises doivent investir stratégiquement pour créer des espaces qui attirent les employés », a déclaré Shannon Leininger, présidente de Cisco Canada. « Le fondement des espaces de travail modernes dépend désormais d'une infrastructure technologique robuste et axée sur l'IA, ainsi que d'une connectivité transparente et sécurisée. Pour répondre aux besoins changeants des employés, les espaces de travail devront être réimaginés et construits à dessein. »

La technologie est devenue un élément de base. On recherche maintenant les fonctionnalités pilotées par l’intelligence artificielle

Les employés et les employeurs s'accordent à dire que la technologie est un élément fondamental de l'espace de travail idéal. Les employés canadiens ont classé l'infrastructure technologique et la connectivité (93 %) comme les éléments les plus importants de l'aménagement des bureaux, suivis de l'agencement et de la disposition des postes (90 %), et des espaces de collaboration et de réunion (86 %).

La flexibilité et les modèles de travail hybrides sont là pour rester

Les données démontrent que les préférences en matière de travail pour tous les niveaux d'employés sont réparties de façon égale, de sorte que la flexibilité continuera d'être essentielle pour les entreprises qui s'efforcent de répondre aux attentes de leurs employés. Parmi les employeurs canadiens interrogés, 24 % préfèrent travailler à la fois à la maison et au bureau, 37 % préfèrent travailler principalement au bureau et 34 % préfèrent travailler principalement à la maison. Cette tendance se reflète chez les employés, où 29 % préfèrent une combinaison de travail à domicile et au bureau, 34 % préfèrent travailler principalement au bureau et 30 % préfèrent travailler principalement à domicile.

La restructuration des bureaux est en cours

Les organisations commencent à transformer les espaces de bureau. Près de deux tiers (64 %) des employeurs ont réaménagé leurs bureaux à la suite de la pandémie ou prévoient de le faire au cours des 24 prochains mois.

Les améliorations régulières de l'aménagement de l'espace de travail (63 %) et les caractéristiques technologiques (60 %) sont les principaux éléments pour les entreprises qui ont investi dans le réaménagement de leurs bureaux. Toutefois, les considérations relatives à l'IA et à la cybersécurité accusent un certain retard, ce qui signifie que les entreprises pourraient compromettre leurs chances de réussite à long terme. Seulement 21 % des entreprises prévoient de donner la priorité à la technologie de l'intelligence artificielle dans le cadre de la réorganisation de leurs bureaux et seulement 18 % ont alloué un budget à la cybersécurité. Il est essentiel que les entreprises allouent des ressources et se concentrent sur l'IA et la cybersécurité. L'IA stimulera une transformation significative pour les entreprises qui sauront l'exploiter efficacement, et une infrastructure de cybersécurité solide garantira la protection de toute l'entreprise, y compris ses données, son personnel et ses clients.

L'enquête Reimagining Workspaces Survey de Cisco Canada est basée sur un sondage en ligne mené auprès de 150 employeurs et 500 employés canadiens en janvier et février 2024.

À propos de Cisco

Cisco (NASDAQ : CSCO) est le leader mondial de la technologie qui connecte tout en toute sécurité pour tout rendre possible. Nous avons pour mission de favoriser un avenir inclusif pour tous en aidant nos clients à réinventer leurs applications, alimenter le travail hybride, sécuriser leur entreprise, transformer leur infrastructure et atteindre leurs objectifs en matière de développement durable. Pour en savoir plus, consultez la salle de presse et suivez-nous sur X à l'adresse @Cisco.

Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales ou des marques déposées de Cisco et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Une liste des marques de commerce de Cisco peut être consultée sur le site www.cisco.com/go/trademarks. Les marques commerciales tierces mentionnées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du mot partenaire n'implique pas une relation de partenariat entre Cisco et toute autre société.

Contact pour les médias :

Samantha Campana

sacampan@cisco.com

289-242-6455