Visa nomme Michiel Wielhouwer au poste de président et directeur national pour le Canada

TORONTO, 05 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Visa a annoncé la nomination de Michiel Wielhouwer, anciennement directeur général des affaires de Visa pour la France, la Belgique et le Luxembourg, à titre de président et directeur national de Visa Canada. M. Wielhouwer succède à Stacey Madge, qui a occupé ces fonctions pendant les sept dernières années.



M. Wielhouwer se joint à Visa Canada à un moment marqué par la croissance et les possibilités, alors que l’entreprise met en place de nouvelles méthodes de paiement sécurisées qui s’inscrivent dans sa stratégie en matière d’innovation et de technologies financières. M. Wielhouwer continuera d’offrir de la valeur aux clients, partenaires et parties prenantes clés de Visa tout en incarnant la mission de l’entreprise, à savoir de faire grandir les gens partout dans le monde en offrant la meilleure façon d’envoyer et de recevoir des paiements.





« Je suis honoré d’assumer le rôle de président et directeur national de Visa Canada et je prévois de tirer parti de l’expérience que j’ai acquise en Europe pour offrir plus de valeur à nos partenaires et aux affaires de Visa au pays, a affirmé M. Wielhouwer. Je suis impatient de travailler avec nos employés canadiens remplis de talent et notre solide réseau de clients et de partenaires du secteur d’un bout à l’autre du pays. »

M. Wielhouwer est un professionnel chevronné de Visa : il y a cumulé 22 ans d’expérience dans cinq marchés différents. Il apporte au Canada ses connaissances approfondies et son solide leadership en services financiers. Originaire des Pays-Bas, M. Wielhouwer, qui est multilingue, a des antécédents mondiaux qui sont une heureuse addition au marché multiculturel et bilingue du Canada.

M. Wielhouwer entre en fonction en succédant à Stacey Madge, dont le leadership a été couronné de succès. Au cours des sept années où Mme Madge a fait partie de l’organisation, Visa Canada a connu une croissance exceptionnelle grâce à de nouvelles relations avec les clients, des collaborations avec des entreprises de technologies financières, des innovations en matière de produits et l’accélération des déplacements de fonds. Sous sa gouverne, le Canada s’est transformé en un centre névralgique de talents pour Visa et l’entreprise est devenue un chef de fil respecté en matière de paiements au pays. En ce nouveau chapitre de sa carrière, Mme Madge mettra à profit ses talents par un travail au sein de conseils d’administration, de communautés et de fondations.

« Je suis très fière de passer le flambeau à Michiel. Ses antécédents et son expérience seront très précieux pour l’écosystème des paiements au Canada, a affirmé Madge. Il sera soutenu par une équipe robuste et talentueuse, avec laquelle j’ai eu l’honneur de travailler. »

« Stacey est une dirigeante respectée dans le secteur des paiements du Canada et a joué un rôle de premier plan pour consolider la position actuelle de Visa dans le marché canadien, explique Kim Lawrence, vice-présidente régionale – Amérique du Nord à Visa. Nous souhaitons la remercier pour ses nombreuses contributions à notre organisation et au marché canadien et lui souhaiter beaucoup de succès alors qu’elle entreprend le nouveau chapitre de sa carrière en travaillant au sein de conseils d’administration et de fondations. »

Mme Lawrence ajoute : « Michiel est un ajout fantastique à notre équipe nord-américaine, et je suis persuadée que nos clients et notre équipe Visa au Canada continueront de connaître un immense succès sous sa direction. »

