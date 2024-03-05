蜗牛游戏宣布方舟系列在Steam的恐龙大战机器人游戏节中名列前茅

加利福尼亚库尔弗城, March 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Snail, Inc. (纳斯达克股票代码) (以下简称“蜗牛”或“公司”）是一家领先的全球独立开发商和发行商，专注于互动数字娱乐，今日宣布其方舟系列在2024年2月26日至3月4日Steam举行的恐龙大战机器人游戏节上取得佳绩。方舟: 生存飞升（ARK：Survival Ascended）畅销榜首，展示了方舟系列在市场上的强势影响力和成长潜力。



Steam举办的恐龙大战机器人游戏节（Dinos vs. Robots Fest）是为期一周的庆祝活动，以恐龙和机器人游戏为主题，为全球玩家提供游戏折扣和试玩。方舟: 生存飞升在游戏节的销售榜上名列前茅，而方舟：生存进化（ARK Survival: Evolved）亦跻身十大畅销之列，这些佳绩彰显了该系列对玩家持久的吸引力和活跃的游戏社群支持。同时也反映了方舟：生存进化在发售八年后依旧持续吸引着新的玩家，以及方舟: 生存飞升获得的热烈反响。方舟系列的成功加上其忠实的、持续发展壮大的游戏社群，不断推动着蜗牛游戏进一步拓展和创新方舟系列游戏。

蜗牛游戏首席执行官Jim Tsai评论道：“我们最近在Steam举办的恐龙大战机器人游戏节上的取得的成就展现了方舟系列强劲的发展旅程和潜力。来自新老玩家的持续支持更加坚定了我们致力于提供超越玩家预期的新颖和引人入胜的游戏体验，并不断探索增长、创新和叙事新领域的决心。展望未来，我们将致力于继续拓展方舟系列宇宙和其他游戏产品，旨在推动创意和开发极限，提供高质量的游戏。"

关于蜗牛游戏

蜗牛是一家领先的全球独立开发商和发行商，为世界各地的消费者提供互动数字娱乐，拥有一流的优质游戏产品组合，专为在各种平台（包括游戏机、个人电脑和移动设备）上使用而设计。

前瞻性陈述

本新闻稿包含构成前瞻性陈述的陈述。 本新闻稿中包含的许多前瞻性陈述可以通过使用前瞻性词语来识别，例如“预期”、“相信”、“可以”、“预期”、“应该”、“计划”、“ 打算”、“可能”、“预测”、“继续”、“估计”和“潜力”，或这些术语或其他类似表达的否定形式。 前瞻性陈述出现在本新闻稿中的许多地方，包括但不限于有关 Snail 的意图、信念或当前期望的陈述。 这些前瞻性陈述包括有关 Snail 业务未来可能或假设结果、财务状况、运营结果、流动性、计划和目标的信息。 Snail 就以下事项发表的声明本质上具有前瞻性： 增长前景和战略； 推出新游戏以及商业上成功的游戏的附加功能，包括推出《方舟：生存提升》、《方舟：动画系列》和《方舟 2》； 对未来增长重要驱动力的预期； 其保留和增加玩家基础、开发新视频游戏和增强现有游戏的能力； 来自多个行业的公司的竞争，包括其他游戏开发商和发行商以及大型和小型、公共和私营互联网公司； 与 Xbox Live 和 Game Pass、PlayStation Network、Steam、Epic Games Store、Apple App Store、Google Play Store、My Nintendo Store 和 Amazon Appstore 等第三方平台的关系； 对未来增长和业绩的预期； 以及上述任何内容所依据的假设。

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