Selskabsmeddelelse nr. 7-2023/24

5. marts 2024

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER UDLEVERES DIREKTE ELLER INDIREKTE I ELLER TIL NOGEN JURISDIKTION, HVOR DETTE VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE LOVGIVNING ELLER REGLER I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION, HERUNDER I USA

Offentliggørelse af Tilbudsdokument

Med henvisning til InterMail A/S' ("InterMail") meddelelse af 13. februar 2024 (nr. 5-2023/24) vedrørende det frivillige offentlige overtagelsestilbud på InterMail, har CapHold 4 Inv ApS (“Tilbudsgiver”) i dag offentliggjort tilbudsdokument og acceptblanket (vedlagt tilbudsdokumentet) i henhold til § 4, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 636/2020 om overtagelsestilbud.

Tilbudsgivers meddelelse er vedlagt denne meddelelse. Tilbudsdokumentet og acceptblanketten sendes endvidere via e-mail til alle navnenoterede aktionærer i InterMail. Denne meddelelse samt tilbudsdokumentet er tillige tilgængelig (med visse restriktioner) på InterMails hjemmeside: https://intermail.com/investor-relations/overtagelsestilbud/

Bestyrelsen vil efterfølgende udsende sin redegørelse om tilbuddet i henhold til § 22 i bekendtgørelse nr. 636/2020 om overtagelsestilbud.

Ansvarsfraskrivelse og information til aktionærer i udelukkede jurisdiktioner

Tilbuddet udgør ikke et tilbud, hverken direkte eller indirekte, i nogen jurisdiktion, hvor afgivelsen eller accepten af tilbuddet ikke ville være i overensstemmelse med lovgivning om værdipapirer eller andre love eller bestemmelser i en sådan jurisdiktion, herunder USA. Denne meddelelse og øvrige dokumenter vedrørende tilbuddet må ikke sendes, videresendes eller distribueres på nogen anden måde i nogen jurisdiktion, såfremt dette ville udgøre en overtrædelse af lovgivningen i den pågældende jurisdiktion.

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at sælge eller købe aktier i InterMail. Tilbuddet fremsættes udelukkende i form af tilbudsdokumentet, der er udarbejdet og offentliggjort af Tilbudsgiver. Tilbudsdokumentet indeholder de fuldstændige vilkår og betingelser for tilbuddet. Aktionærer i InterMail opfordres til at læse tilbudsdokumentet og alle tilknyttede dokumenter, da de indeholder vigtige oplysninger om tilbuddet.

Enhver aktionær skal selv orientere sig om gældende lovgivning og mulige skattemæssige konsekvenser i forbindelse med tilbuddet og bør rådføre sig med sine professionelle rådgivere.

Venlig hilsen

InterMail A/S

John Dueholm, Bestyrelsesformand

Vedhæftede filer